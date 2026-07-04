Huế và thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) kết nối văn hóa, du lịch và phát triển đô thị xanh

Lãnh đạo thành phố Huế và thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) thống nhất tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, quy hoạch đô thị xanh, đồng thời tăng cường giao lưu thanh niên và kết nối các hoạt động bảo tồn di sản.

Lãnh đạo thành phố Huế buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp)

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã có buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) nhân chuyến thăm và làm việc tại Huế.

Đoàn đại biểu thành phố Cergy do bà Malika YEBDRI, Phó Thị trưởng thứ nhất, phụ trách Văn hóa, Di sản văn hóa và Hợp tác quốc tế làm Trưởng đoàn. Tham dự buổi tiếp còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan của thành phố Huế.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu thành phố Cergy - trung tâm hành chính, kinh tế của vùng Cergy-Pontoise (Pháp), địa phương được biết đến với mô hình phát triển hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên, nổi bật với hệ thống không gian xanh và cảnh quan được bảo tồn.

Lãnh đạo thành phố Huế đánh giá, quan hệ hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển thông qua nhiều chương trình hợp tác thiết thực. Nổi bật là các hoạt động giao lưu văn hóa thanh niên giai đoạn 2020 - 2022 và chương trình hợp tác trao đổi văn hóa nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2023 - 2025, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa người dân hai địa phương.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố Huế bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền, nhân dân thành phố Cergy cùng Hội Party Pris khi đã viện trợ khẩn cấp 25.000 Euro cùng nhiều phần quà thiết thực để hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả đợt mưa lũ xảy ra vào cuối năm 2025.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Malika YEBDRI cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Huế, đồng thời khẳng định Huế luôn là đối tác đặc biệt và đáng tin cậy của thành phố Cergy trong quá trình hợp tác quốc tế.

Hai bên thống nhất tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị theo hướng thực chất, hiệu quả và lâu dài. Trong thời gian tới, Huế và Cergy sẽ ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo, chuyên gia nhằm mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai địa phương.

Lãnh đạo thành phố Huế cùng đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) chụp ảnh lưu niệm

Hai địa phương cũng sẽ phát huy thế mạnh về di sản văn hóa của Huế kết hợp với nghệ thuật đương đại của Cergy trong khuôn khổ các kỳ Festival Huế, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Pháp.

Bên cạnh đó, Huế và Cergy sẽ chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch đô thị xanh, quản lý không gian công cộng thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Ngoài các lĩnh vực trên, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai các chương trình trao đổi thanh niên, sinh viên; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch hai chiều, đồng thời kết nối các làng nghề và nghệ nhân nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các nghề thủ công truyền thống, tạo thêm cơ hội hợp tác về văn hóa và kinh tế giữa hai địa phương.

Buổi làm việc tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng gắn bó giữa thành phố Huế và thành phố Cergy, đồng thời mở ra nhiều triển vọng mới trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.