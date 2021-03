Mục đích phát hành các lô trái phiếu này của Hưng Thịnh Land nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, mua bán sáp nhập các dự án bất động sản, nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Thuận An và hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Bất động sản Thuận An để phát triển dự án Anderson Park tại Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Cụ thể, lô trái phiếu H79CH2124001 khối lượng 5 triệu mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,5%/năm. Đã có 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước mua toàn bộ lô này. Tài sản đảm bảo là cổ phần của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land, toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Thuận An. Bất động sản Dự án Khu căn hộ tại Thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương.

Hưng Thịnh Land cũng phát hành thành công lô 300 nghìn trái phiếu H79CH2123004 mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 300 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,5%/năm.

Lô trái phiếu này được đảm bảo bằng các tài sản gồm: 60 triệu cổ phần của Hưng Thịnh Land thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, tương đương 11,15% tổng số cổ phần của Hưng Thịnh Land, tương đương 600 tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Quyền sử dụng đất thuộc Dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại Phường Thường Thọ, Thành phố Thủ Đức do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Đất Phương Nam làm chủ đầu tư (Dự án Đất Phương Nam) thuộc sở hữu của công ty Đất Phương Nam. Tổng giá trị định giá là 641,3 tỷ đồng, được định giá tháng 1/2021.

Đảm bảo bổ sung bằng 14,4 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng kinh doanh BĐS Đất Phương Nam của ông Nguyễn Văn Cường, tương đương với 43% tổng số cổ phần lưu hành của công ty này.

Ngoài ra, lô 4 triệu trái phiếu H79CH2123002 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 400 tỷ đồng lãi suất 10,5%/năm. Lô trái phiếu này được đả bảo bằng cổ phần của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land, Toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Thuận An, Bất động sản Dự án Khu căn hộ tại Thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương). Đã có một nhà đầu tư tổ chức trong nước mua lô trái phiếu này của Hưng Thịnh Land.