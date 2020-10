Hưng Thịnh trao tặng gói thiết bị phòng cháy chữa cháy hơn 22 tỷ cho Công an Tp.HCM

Với mong muốn chung tay góp sức với công tác phòng cháy chữa cháy của Thành phố, Tập đoàn Hưng Thịnh vừa trao tặng gói thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với tổng trị giá 22,1 tỷ đồng cho Công an Tp.HCM.

Buổi lễ hôm 23/10 có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Tp.HCM, Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an Tp.HCM, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM, ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.HCM cùng các ông, bà Phó chủ tịch Hiệp hội.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tổ chức diễn tập tình huống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với các trang thiết bị mà Tập đoàn Hưng Thịnh vừa trao tặng.

Sự kiện trao tặng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đã hiện thực hóa "ngỏ ý" trước đó của Tập đoàn Hưng Thịnh tại "Hội nghị triển khai chỉ thị về các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng ở thành phố" do UBND Tp.HCM tổ chức về việc hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Tp.HCM.



Đây là thiện ý của ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, cũng là Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM nhằm chung tay góp sức với công tác phòng cháy chữa cháy của Thành phố.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh, cho biết: "Trên tinh thần sẻ chia cùng cộng đồng, việc trao tặng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chính là tấm lòng và mong muốn đóng góp cho xã hội của Tập đoàn Hưng Thịnh nhằm chung tay hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy có thêm điều kiện tốt hơn, an toàn hơn, để các cán bộ, chiến sỹ thêm phần yên tâm tiếp tục cống hiến với sự nghiệp cứu hỏa của mình, từ đó góp phần đảm bảo hiệu quả cao trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố".

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Tp.HCM, chia sẻ: "Nhu cầu về phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ luôn là nhu cầu cấp bách, cấp thiết. Chính vì vậy, sự hỗ trợ về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của Tập đoàn Hưng Thịnh cũng như cá nhân ông Nguyễn Đình Trung hôm nay không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất, mà còn thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp đối với công tác phòng cháy chữa cháy, với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đó là việc làm có ý nghĩa và rất đáng trân trọng".

Với sự hỗ trợ cấp thiết từ Tập đoàn Hưng Thịnh, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, bên cạnh đó nâng cao hơn nữa tinh thần sẵn sàng "vì dân quên mình" của người lính cứu hỏa trong công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Tp.HCM.