Hưng Yên: Khởi tố 35 đối tượng trong vụ án đánh bạc quy mô hơn 9.300 tỷ đồng

Như Nguyệt

09/04/2026, 11:15

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 35 đối tượng trong vụ án lừa đảo, đánh bạc quy mô hơn 9.300 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả mạo mua bán hàng hóa số lượng lớn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân...

Ảnh min họa.

Ngày 8/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Hưng Yên nhằm biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô lớn.

Thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo, thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc quy mô lớn.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 35 đối tượng, thu giữ 05 xe ô tô, 42 điện thoại, phong tỏa 125 tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả mạo mua bán hàng hóa số lượng lớn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân, tổng số tiền lừa đảo và đánh bạc hơn 9.300 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã góp phần bảo đảm môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, lành mạnh, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên cả nước và hạn chế thiệt hại tài sản cho Nhân dân; đồng thời răn đe, phòng ngừa tội phạm, củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích; đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hàng loạt đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn bị triệt phá

Tìm nạn nhân vụ lừa đảo, chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng qua dự án tiền ảo DRK

Khởi tố, bắt tạm giam 343 đối tượng lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia

