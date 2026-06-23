Hướng dẫn chi trả chế độ tinh giản biên chế cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Theo quy định, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, gồm 3 chức danh Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận.
Về căn cứ xác định thời gian tham gia công tác của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho biết tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, đã nêu rõ việc xem xét, quyết định đối tượng tinh giản biên chế thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ không chuyên trách và chính quyền địa phương.
Theo đó, trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế nhưng hồ sơ bị thất lạc, người đứng đầu cơ quan quản lý trực tiếp rà soát và chịu trách nhiệm việc tuyển dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, căn cứ vào các giấy tờ còn lưu trữ tại cơ quan, và các thông tin liên quan đến cán bộ không chuyên trách, làm cơ sở xác định thời gian để tính hưởng chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ không chuyên trách theo quy định.
Theo Bộ Nội vụ, các trường hợp cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố, hoặc do không đáp ứng tiêu chuẩn thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị, và Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã báo cáo, xin ý kiến Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp.
Sau khi Chính phủ có ý kiến đồng ý, sẽ làm cơ sở cho các địa phương áp dụng thực hiện.
Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã được giải quyết chính sách nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP), mà được tham gia làm cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, khi thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố dẫn đến dôi dư, thì được áp dụng chính sách theo quy định tại Nghị định số 154.
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã đang bị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.
Theo đó, tại Nghị định số 154 đã quy định chưa xem xét giải quyết nghỉ việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đang trong thời gian xem xét kỷ luật, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.
Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, nếu không bị kỷ luật, hoặc bị kỷ luật nhưng chưa đến mức buộc thôi việc, hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì được giải quyết nghỉ việc và hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 154. Thời gian công tác để tính trợ cấp được tính đến trước ngày 31/5/2026.
Nếu bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì không được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 154.
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