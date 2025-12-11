Hướng phát triển bất động sản Việt Nam trong giai đoạn tới

Giá vàng trong nước và thế giới
Nhu cầu của người mua nhà đang chuyển dịch rõ rệt sang những dự án ưu tiên sức khỏe và chất lượng môi trường sống. Vì vậy, bất động sản xanh được dự báo sẽ trở thành hướng phát triển tất yếu của thị trường Việt Nam vào giai đoạn tới…
Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, việc phát triển đô thị xanh không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, mà còn là cách đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống toàn diện cho cư dân - khi nhà vừa là nơi để ở cũng là không gian để tận hưởng cuộc sống.
Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) thời gian gần đây, những hệ quả nặng nề của ô nhiễm môi trường tích tụ suốt nhiều năm đã bộc lộ rõ rệt, kéo theo các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Chất lượng không khí tại những đô thị lớn liên tục xuống mức báo động, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần đứng trong nhóm thành phố ô nhiễm bậc nhất khu vực. Ngoài ra, thời tiết cực đoan gia tăng, mưa lớn kéo dài gây ngập úng, lũ quét và sạt lở trên diện rộng ở không ít tỉnh thành.
Trong bối cảnh đó, dù chưa phải là quy định bắt buộc nhưng một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã chủ động chuyển đổi theo hướng xanh và bền vững, thông qua việc ứng dụng công nghệ xanh, áp dụng tiêu chuẩn bền vững và điều chỉnh quy trình sản xuất, kinh doanh theo hướng giảm phát thải. Những bước đi tiên phong này góp phần quan trọng vào quá trình hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.
Là lĩnh vực có tác động lớn đến môi trường, ngành xây dựng và bất động sản cũng ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt trong vài năm gần đây. Số lượng công trình xanh, công trình đạt chứng nhận LEED, Lotus, EDGE tăng mạnh, phản ánh nhận thức ngày càng sâu sắc của chủ đầu tư về trách nhiệm môi trường và giá trị bền vững. Một số cái tên tiên phong phát triển các công trình xanh, trong đó có những dự án quy mô lớn, có thể kể đến như Vingroup, Sun Group, Eurowindow Holding, Ecopark...
Thống kê từ Bộ Xây dựng cho thấy đến hết quý 3/2025, cả nước có hơn 600 công trình xanh với tổng diện tích sàn gần 17 triệu m2, gấp khoảng 3 lần với cuối năm 2022, với bình quân khoảng hơn 100 công trình xanh tăng thêm mỗi năm. Trước đó, mỗi năm Việt Nam chỉ có thêm 10 công trình xanh.
Đáng chú ý, không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng của công trình xanh cũng chuyển biến rõ rệt. Đô thị xanh ngày nay không chỉ đơn thuần là “nhiều cây hơn” hay “nhiều công viên hơn”, mà là một hệ tư duy phát triển mới, tái cấu trúc toàn diện từ quy hoạch, thiết kế, vật liệu, hạ tầng, công nghệ vận hành đến hành vi cư dân. Một khu đô thị thực sự xanh hiện nay phải có hệ sinh thái vận hành đồng bộ: tiêu thụ năng lượng thông minh, khả năng tái tạo dòng nước, tối ưu vi khí hậu, khuyến khích tương tác cộng đồng và duy trì mức phát thải thấp trong toàn bộ vòng đời dự án.
Dù tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhưng số lượng công trình xanh vẫn còn khá khiêm tốn so với khoảng 60.000 công trình được cấp phép mỗi năm trên cả nước. Với mục tiêu phát triển thị trường bất động sản theo hướng an toàn, lành mạnh và bền vững, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, VARS IRE nhận định “xanh hóa” đô thị không chỉ là xu hướng nhất thời, mà sẽ trở thành trục phát triển chủ đạo của đô thị Việt Nam trong giai đoạn tới. Đây là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của các nhà phát triển và cũng là tiêu chuẩn quyết định tính bền vững của quá trình đô thị hóa quốc gia.
Theo đó, phát triển thị trường bất động sản xanh vừa mang lại lợi ích cho cộng đồng, vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, với hiệu quả tài chính vượt trội so với công trình truyền thống. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy dù chi phí đầu tư tăng thêm 3-8%, song công trình xanh tiết kiệm được từ 15-30% năng lượng, giảm 30-35% khí thải carbon, tiết kiệm 30-50% lượng nước sử dụng và giảm tới 70% chi phí xử lý chất thải. Trên thị trường, các dự án đạt chứng chỉ xanh có tỷ lệ hấp thụ cao và thời gian bán nhanh hơn so với dự án khác.
Hơn nữa, việc phát triển công trình xanh còn là yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp để đáp ứng chuẩn sống mới. Những năm gần đây, thứ tự ưu tiên khi mua nhà của người dân tiếp tục thay đổi rõ rệt. Nhóm khách hàng trẻ và phân khúc trung, thượng lưu ngày càng chú trọng đến chất lượng không gian sống, ưu tiên những dự án đề cao yếu tố sức khỏe, hạnh phúc và bền vững.
Thực tế cũng chỉ ra những sản phẩm bất động sản xanh, chú trọng tiện ích nhân văn, môi trường sống chất lượng, an toàn và lành mạnh có mức tăng giá ổn định và khả năng khai thác tốt hơn so với dự án truyền thống.
Như vậy có thể thấy rằng đô thị xanh là định hướng phát triển chủ đạo của thị trường bất động sản Việt Nam.
Tại Hà Nội, phân khúc đất nền tiếp tục đối mặt với thách thức lớn nhất trong quý 3/2025. Theo đó, mức độ quan tâm đất nền dự án đã “bốc hơi” tới 55% so với quý trước. Tuy nhiên, dù nhu cầu giảm mạnh nhưng giá chào bán vẫn tăng 16%, neo trên 50 triệu đồng/m2. Đối với đất nền ngoài dự án (đất dân), mức độ tìm kiếm cũng giảm 22%. Giá chào bán hầu như đi ngang, xấp xỉ 80 triệu đồng/m2.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần sàng lọc và định hình lại các giá trị thực, những vùng đất tưởng chừng “xa trung tâm” lại đang trở thành tâm điểm mới của giới đầu tư. Cần Giờ, với vị trí độc đáo là huyện duy nhất của TP.HCM giáp biển, đang từng bước thoát khỏi vỏ bọc “vùng ven sinh thái” để vươn lên thành cực tăng trưởng chiến lược phía Đông Nam thành phố.
Tốc độ già hóa dân số đang mở ra một phân khúc mới cho thị trường bất động sản Việt Nam, đặc biệt là các mô hình nhà ở và dịch vụ dành cho người cao tuổi. Tuy nhiên, để phân khúc này có thể phát triển đúng tầm và khai thác hết tiềm năng, thị trường cần một khung chính sách đồng bộ nhằm tháo gỡ những rào cản về pháp lý, cơ chế và nhận thức xã hội…
Sự dịch chuyển từ ý niệm “về thăm” sang “an cư” của cộng đồng người Việt toàn cầu đang mở ra những góc nhìn mới về nhu cầu và tiềm năng của thị trường bất động sản trong nước.
Cùng với sự bứt phá về kinh tế và sự gia tăng ấn tượng của tầng lớp tinh hoa, Hải Phòng xứng đáng có những công trình bất động sản hàng hiệu, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm một cơ ngơi đích thực, một chốn an cư gắn bó lâu dài của giới thượng lưu - nơi khẳng định giá trị sống, vị thế và dấu ấn phong cách cá nhân.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: