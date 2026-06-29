TP. Hồ Chí Minh: Giải ngân 270.000 tỷ đồng vốn tín dụng, tăng 6,5% sau 6 tháng

6 tháng đầu năm 2026, các ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân khoảng 270.000 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2025. Dòng vốn ngân hàng tiếp tục được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp…

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Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực II, hoạt động tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực trong nửa đầu năm 2026 khi các ngân hàng trên địa bàn đã giải ngân khoảng 270.000 tỷ đồng, góp phần đưa tổng dư nợ tín dụng ước đạt 5,5 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2025.

Bà Liên cho biết sự đồng hành của hệ thống ngân hàng trên địa bàn ngày càng được phát huy thông qua các chương trình tín dụng hỗ trợ. Trong năm 2026, đã có 19 thương hiệu ngân hàng chủ động đăng ký tham gia gói tín dụng hỗ trợ với tổng quy mô lên tới 591.733 tỷ đồng, tăng 14,44% so với năm trước.

Đáng chú ý, chỉ trong 6 tháng đầu năm, khoảng 270.000 tỷ đồng vốn vay đã được giải ngân đến hơn 71.000 lượt khách hàng. Nguồn vốn này góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ đời sống của người dân.

Bà Liên khẳng định ngành ngân hàng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng.

Tuy nhiên, bà Liên cũng nhấn mạnh tổ chức tín dụng là loại hình doanh nghiệp đặc thù, hoạt động cấp tín dụng phải tuân thủ quy định của pháp luật. Vì vậy, bên cạnh việc chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, ngành ngân hàng vẫn phải bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống.

Để nâng cao khả năng tiếp cận vốn, Ngân hàng Nhà nước Khu vực II đã yêu cầu các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khi chưa chấp thuận hồ sơ vay vốn phải có văn bản hoặc thông tin phản hồi, nêu rõ nguyên nhân để khách hàng có cơ sở hoàn thiện hồ sơ trong những lần tiếp theo.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Khu vực II đã đề nghị các sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) và chính quyền địa phương cung cấp danh sách các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay. Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng được yêu cầu rà soát, phản hồi doanh nghiệp theo đúng quy định, làm rõ nguyên nhân hồ sơ vay chưa được chấp thuận hoặc bị từ chối, giúp doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ vướng mắc và hoàn thiện điều kiện vay vốn.

Các tổ chức tín dụng cũng được khuyến khích đa dạng hóa sản phẩm tín dụng theo từng nhóm khách hàng, đẩy mạnh số hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Song song đó, đơn vị cũng tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề và tham gia các buổi đối thoại với doanh nghiệp tại các địa phương như Tăng Nhơn Phú, Bình Dương, Hạnh Thông, Xóm Chiếu..., góp phần hỗ trợ các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn.

Trong thời gian tới, bà Liên cho biết Ngân hàng Nhà nước Khu vực II sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp. Hiện cơ quan này cũng duy trì kênh tiếp nhận thông tin về nhu cầu vay vốn thông qua các sở, ngành, chính quyền địa phương, đặc khu và HUBA.

Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn có thể phản ánh thông qua các đơn vị này để ngành ngân hàng tiếp nhận, xem xét và hỗ trợ theo thẩm quyền, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy phục hồi, tăng trưởng kinh tế của TP. Hồ Chí Minh.