Thứ Sáu, 14/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Indonesia gỡ bỏ thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm nhựa PPH Việt Nam

S Song Hà

Ủy ban chống bán phá giá Indonesia (KADI) chấm dứt vụ việc và không áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm nhựa PPH Việt Nam có ý nghĩa quan trọng với ngành, giúp duy trì kim ngạch xuất khẩu, thúc đẩy khả năng tăng trưởng trong thời gian tới...

Sản phẩm nhựa PPH của Việt Nam được Indonesia gỡ bỏ thuế chống bán phá giá. Ảnh: Cục Phòng vệ Thương mại.
Sản phẩm nhựa PPH của Việt Nam được Indonesia gỡ bỏ thuế chống bán phá giá. Ảnh: Cục Phòng vệ Thương mại.

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), ngày 6/8/2026 Cục nhận được thông báo về việc Ủy ban chống bán phá giá Indonesia (KADI) chấm dứt vụ việc và không áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa polypropylene homopolymer - nhựa PPH (có mã HS 3902.10.40) xuất xứ từ của 8 nước, trong đó có Việt Nam.

8 nước được Indonesia gỡ bỏ thuế chống bán phá giá, bao gồm: Ả Rập Xê Út, Malaysia, Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Quyết định được đưa ra sau khi KADI cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau bao gồm lợi ích quốc gia, bối cảnh kinh tế, địa chính trị trong nước và quốc tế, bảo vệ ngành sản xuất hạ nguồn, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đầu vào trong nước…

Trước đó, tháng 12 năm 2024 KADI đã khởi xướng điều tra vụ việc và quá trình điều tra đã kéo dài tới tháng 6 năm 2026. Theo đó, ngày 02 tháng 6 năm 2026, KADI đã ban hành Báo cáo kết luận cuối cùng của vụ việc, khẳng định có hành vi bán phá giá và tính toán biên độ phá giá từ 7,07% đến 17,32% cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Trong suốt quá trình diễn ra vụ việc, Cục Phòng vệ Thương mại đã luôn phối hợp đồng hành cùng hiệp hội, doanh nghiệp, nhiều lần gửi ý kiến bình luận phản đối việc áp thuế tới KADI và đề nghị xem xét kỹ lưỡng các quan điểm của Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam.

Cục Phòng vệ Thương mại nhận định, kết luận chấm dứt vụ việc và không áp thuế chống bán phá giá có ý nghĩa quan trọng với ngành xuất khẩu sản phẩm nhựa polypropylene homopolymer nói riêng và ngành nhựa nói chung đi Indonesia, giúp duy trì kim ngạch xuất khẩu, thúc đẩy khả năng tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, trong thời kỳ điều tra (từ tháng 4/2023-3/2024), kim ngạch xuất khẩu nhựa PPH đi Indonesia đạt trên 160 triệu USD. Tính riêng 2024, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm PPH đi Indonesia đạt trên 200 triệu USD.

Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan cần theo dõi các diễn biến tại thị trường Inonesia, kịp thời nắm bắt thông tin trong trường hợp có diễn biến mới phát sinh (ví dụ, tái khởi động vụ việc điều tra).

Đồng thời, điều chỉnh, cân đối hoạt động sản xuất, xuất khẩu vào Indonesia để không tăng trưởng quá nóng vào thị trường này, tạo cơ hội cho ngành sản xuất Indonesia đề nghị KADI khởi động vụ việc điều tra mới.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, nắm rõ quy định, thủ tục điều tra của Indonesia và các thị trường xuất khẩu mục tiêu để chuẩn bị kỹ lưỡng trong trường hợp phát sinh các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại trong tương lai. Trong trường hợp cần tư vấn, hỗ trợ, liên hệ kịp thời với Cục Phòng vệ Thương mại để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Cục Phòng vệ thương mại VnEconomy doanh nghiệp Việt Nam VnEconomy hành vi bán phá giá VnEconomy Indonesia VnEconomy kim ngạch xuất khẩu VnEconomy nhựa polypropylene homopolymer VnEconomy Thuế chống bán phá giá VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Cắt giảm thủ tục trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường: Gắn phân cấp với hậu kiểm

Cắt giảm thủ tục trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường: Gắn phân cấp với hậu kiểm

Đóng góp ý kiến cho dự án Luật sửa đổi đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và đẩy mạnh phân cấp phải gắn liền với tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo đảm đầy đủ nguồn lực thực hiện nhằm bảo vệ sản xuất và sức khỏe cộng đồng…

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy