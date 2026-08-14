Indonesia gỡ bỏ thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm nhựa PPH Việt Nam

Ủy ban chống bán phá giá Indonesia (KADI) chấm dứt vụ việc và không áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm nhựa PPH Việt Nam có ý nghĩa quan trọng với ngành, giúp duy trì kim ngạch xuất khẩu, thúc đẩy khả năng tăng trưởng trong thời gian tới...

Sản phẩm nhựa PPH của Việt Nam được Indonesia gỡ bỏ thuế chống bán phá giá. Ảnh: Cục Phòng vệ Thương mại.

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), ngày 6/8/2026 Cục nhận được thông báo về việc Ủy ban chống bán phá giá Indonesia (KADI) chấm dứt vụ việc và không áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhựa polypropylene homopolymer - nhựa PPH (có mã HS 3902.10.40) xuất xứ từ của 8 nước, trong đó có Việt Nam.

8 nước được Indonesia gỡ bỏ thuế chống bán phá giá, bao gồm: Ả Rập Xê Út, Malaysia, Trung Quốc, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Quyết định được đưa ra sau khi KADI cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau bao gồm lợi ích quốc gia, bối cảnh kinh tế, địa chính trị trong nước và quốc tế, bảo vệ ngành sản xuất hạ nguồn, đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đầu vào trong nước…

Trước đó, tháng 12 năm 2024 KADI đã khởi xướng điều tra vụ việc và quá trình điều tra đã kéo dài tới tháng 6 năm 2026. Theo đó, ngày 02 tháng 6 năm 2026, KADI đã ban hành Báo cáo kết luận cuối cùng của vụ việc, khẳng định có hành vi bán phá giá và tính toán biên độ phá giá từ 7,07% đến 17,32% cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.

Trong suốt quá trình diễn ra vụ việc, Cục Phòng vệ Thương mại đã luôn phối hợp đồng hành cùng hiệp hội, doanh nghiệp, nhiều lần gửi ý kiến bình luận phản đối việc áp thuế tới KADI và đề nghị xem xét kỹ lưỡng các quan điểm của Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam.

Cục Phòng vệ Thương mại nhận định, kết luận chấm dứt vụ việc và không áp thuế chống bán phá giá có ý nghĩa quan trọng với ngành xuất khẩu sản phẩm nhựa polypropylene homopolymer nói riêng và ngành nhựa nói chung đi Indonesia, giúp duy trì kim ngạch xuất khẩu, thúc đẩy khả năng tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo số liệu Hải quan Việt Nam, trong thời kỳ điều tra (từ tháng 4/2023-3/2024), kim ngạch xuất khẩu nhựa PPH đi Indonesia đạt trên 160 triệu USD. Tính riêng 2024, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm PPH đi Indonesia đạt trên 200 triệu USD.

Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu liên quan cần theo dõi các diễn biến tại thị trường Inonesia, kịp thời nắm bắt thông tin trong trường hợp có diễn biến mới phát sinh (ví dụ, tái khởi động vụ việc điều tra).

Đồng thời, điều chỉnh, cân đối hoạt động sản xuất, xuất khẩu vào Indonesia để không tăng trưởng quá nóng vào thị trường này, tạo cơ hội cho ngành sản xuất Indonesia đề nghị KADI khởi động vụ việc điều tra mới.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, nắm rõ quy định, thủ tục điều tra của Indonesia và các thị trường xuất khẩu mục tiêu để chuẩn bị kỹ lưỡng trong trường hợp phát sinh các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại trong tương lai. Trong trường hợp cần tư vấn, hỗ trợ, liên hệ kịp thời với Cục Phòng vệ Thương mại để có giải pháp ứng phó kịp thời.