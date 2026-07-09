AI và dữ liệu trở thành "trợ lý" mới trong xúc tiến đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh
VVân Nguyễn
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TP. Hồ Chí Minh chính thức vận hành thử nghiệm HCMCInvest - hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số ứng dụng AI và dữ liệu, cung cấp thông tin đầu tư và hỗ trợ kết nối giữa cơ quan quản lý với nhà đầu tư. Nền tảng sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình vận hành trên cơ sở tiếp nhận phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư...
Sáng 9/7, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố phiên bản thử nghiệm
Hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số TP. Hồ Chí Minh (HCMCInvest). Nền tảng
cung cấp dữ liệu và các tiện ích hỗ trợ nhà đầu tư, góp phần minh bạch hóa
thông tin, hình thành hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động
xúc tiến đầu tư.
Việc đưa nền tảng vào vận hành thử nghiệm cũng là bước cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW, gắn với việc phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội.
TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN NỀN TẢNG TỪ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ
ĐẦU TƯ
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn
Được cho biết HCMCInvest hiện mới là phiên bản đầu tiên, được xây dựng nhằm
cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin cơ bản về môi trường đầu tư của Thành
phố, từ quy hoạch, hạ tầng, quỹ đất, các lĩnh vực ưu tiên đến những dữ liệu phục
vụ quá trình tìm hiểu và ra quyết định đầu tư.
Theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được, đây là sản phẩm
sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Vì vậy, lãnh đạo Thành phố
mong muốn nhận được sự đồng hành, góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu
tư và người dân trong quá trình trải nghiệm.
Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư phản hồi về
những nội dung còn thiếu, các tính năng chưa thuận tiện, những chức năng cần bổ
sung hoặc các đề xuất khác nhằm giúp nền tảng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.
“Mọi ý kiến đóng góp sẽ là cơ sở quan trọng để Thành phố tiếp
tục nâng cấp và hoàn thiện hệ thống”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, mục tiêu của Thành phố là
xây dựng một hạ tầng số hiện đại, minh bạch và thân thiện, giúp nhà đầu tư dễ
dàng tiếp cận thông tin chính thống, rút ngắn thời gian tìm hiểu thị trường; góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành
phố trong giai đoạn phát triển mới.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển
đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết việc thúc đẩy các nền tảng
số quốc gia cũng như nền tảng của các địa phương là nhiệm vụ thường xuyên của
cơ quan quản lý.
Theo ông Trần Duy Ninh, HCMCInvest được kỳ vọng sẽ gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời đây sẽ là nền tảng có khả năng nhân rộng.
Cục trưởng Cục Chuyển đổi số đề
nghị TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện HCMCInvest theo hướng xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa và tăng cường kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tiếp tục phát huy hiệu quả ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng khai thác dữ liệu, hỗ trợ dự báo xu hướng đầu tư và nâng cao trải nghiệm của nhà đầu tư.
HƯỚNG TỚI HỆ SINH THÁI XÚC TIÊN ĐẦU TƯ DỰA TRÊN DỮ LIỆU VÀ AI
Thông tin thêm về nền tảng, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid, cho biết HCMCInvest được
phát triển theo mô hình Nhà nước kiến tạo, đặt hàng và doanh nghiệp đồng hành, nhằm từng bước đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng hiện đại, minh
bạch, dựa trên dữ liệu và có khả năng đo lường.
Theo ông Chín, UBND TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò định
hướng, chỉ đạo và quản lý; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí
Minh (ITPC) là đầu mối phối hợp triển khai, quản lý và khai thác nền tảng; còn
Arobid đảm nhiệm nghiên cứu, phát triển, xây dựng và vận hành hạ tầng công
nghệ.
“HCMCInvest góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư,
cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường năng lực cạnh tranh của Thành phố”,
ông Chín nhấn mạnh.
Nền tảng được xây dựng để cung cấp thông tin về môi
trường đầu tư, định hướng phát triển, các lĩnh vực ưu tiên, danh mục dự án kêu
gọi đầu tư và cơ hội hợp tác tại TP. Hồ Chí Minh.
Trên nền tảng AI và dữ liệu,
HCMCInvest hỗ trợ tìm kiếm thông tin, kết nối nhà đầu tư, phân tích nhu cầu,
theo dõi mức độ quan tâm và nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với
cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Theo đại diện Arobid, mô hình này phát huy sự phối hợp
giữa khu vực công và khu vực tư, tận dụng năng lực đổi mới sáng tạo của doanh
nghiệp Việt Nam để phát triển hạ tầng số phục vụ lợi ích công.
Trong khuôn khổ chương trình, ITPC và Công ty Cổ phần
Công nghệ Arobid đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai HCMCInvest. Theo đó,
ITPC là đầu mối điều phối, quản lý dữ liệu và khai thác nền tảng; Arobid tham
gia nghiên cứu, phát triển, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật.
Cùng với đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid và S&P Global Market
Intelligence ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm kết hợp nền tảng kết nối số vận
hành bằng AI với hệ thống dữ liệu và phân tích thị trường toàn cầu. Sự hợp tác được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng thông tin, hỗ trợ
nhà đầu tư tiếp cận dữ liệu chuyên sâu về thị trường, cơ hội đầu tư và các yếu
tố tác động đến hoạt động đầu tư.
Theo đơn vị
phát triển, HCMCInvest được thiết kế với 5 bảng điều khiển (Dashboard) vận hành
theo thời gian thực, phục vụ các nhóm người dùng khác nhau.
Trong đó, Dashboard UBND
TP. Hồ Chí Minh cho phép nhà đầu tư gửi nhanh các kiến nghị, phản ánh để phục vụ
công tác chỉ đạo, điều hành; Dashboard ITPC hỗ trợ quản lý, điều phối và cập nhật danh mục
dự án; Dashboard chủ dự án phục vụ việc cung cấp và cập nhật thông tin dự án; Dashboard nhà đầu tư
giúp theo dõi diễn biến dự án theo thời gian thực; Dashboard cua đơn vị phát triển đảm nhiệm
vận hành hạ tầng.
Mọi cập nhật
từ các chủ dự án sẽ được đồng bộ theo thời gian thực trên toàn bộ hệ thống,
giúp chính quyền, đơn vị quản lý và nhà đầu tư tiếp cận thông tin kịp thời.
Bên cạnh
đó, HCMCInvest tích hợp trợ lý AI, biểu tượng hoa sen trên giao diện, cho phép
nhà đầu tư tra cứu thông tin về chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường đầu tư,
các cơ chế ưu đãi và những nội dung liên quan nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin và
lựa chọn dự án phù hợp.
Theo ghi nhận, hiện HCMCInvest hiện hỗ trợ bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh, cung cấp dữ liệu về 250 dự án thuộc 9 lĩnh vực kêu gọi đầu tư.
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