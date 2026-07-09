Thứ Sáu, 10/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

AI và dữ liệu trở thành "trợ lý" mới trong xúc tiến đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

V Vân Nguyễn

TP. Hồ Chí Minh chính thức vận hành thử nghiệm HCMCInvest - hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số ứng dụng AI và dữ liệu, cung cấp thông tin đầu tư và hỗ trợ kết nối giữa cơ quan quản lý với nhà đầu tư. Nền tảng sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình vận hành trên cơ sở tiếp nhận phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư...

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Hạ tầng Xúc tiến Đầu tư trên môi trường số TP. Hồ Chí Minh.
Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Hạ tầng Xúc tiến Đầu tư trên môi trường số TP. Hồ Chí Minh.

Sáng 9/7, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố phiên bản thử nghiệm Hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số TP. Hồ Chí Minh (HCMCInvest). Nền tảng cung cấp dữ liệu và các tiện ích hỗ trợ nhà đầu tư, góp phần minh bạch hóa thông tin, hình thành hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư.

Việc đưa nền tảng vào vận hành thử nghiệm cũng là bước cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW, gắn với việc phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội.

TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN NỀN TẢNG TỪ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết HCMCInvest hiện mới là phiên bản đầu tiên, được xây dựng nhằm cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin cơ bản về môi trường đầu tư của Thành phố, từ quy hoạch, hạ tầng, quỹ đất, các lĩnh vực ưu tiên đến những dữ liệu phục vụ quá trình tìm hiểu và ra quyết định đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được, đây là sản phẩm sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Vì vậy, lãnh đạo Thành phố mong muốn nhận được sự đồng hành, góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và người dân trong quá trình trải nghiệm.

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư phản hồi về những nội dung còn thiếu, các tính năng chưa thuận tiện, những chức năng cần bổ sung hoặc các đề xuất khác nhằm giúp nền tảng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

“Mọi ý kiến đóng góp sẽ là cơ sở quan trọng để Thành phố tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện hệ thống”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ công bố
 Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ công bố

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, mục tiêu của Thành phố là xây dựng một hạ tầng số hiện đại, minh bạch và thân thiện, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống, rút ngắn thời gian tìm hiểu thị trường; góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết việc thúc đẩy các nền tảng số quốc gia cũng như nền tảng của các địa phương là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan quản lý.

Theo ông Trần Duy Ninh, HCMCInvest được kỳ vọng sẽ gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời đây sẽ là nền tảng có khả năng nhân rộng.

Cục trưởng Cục Chuyển đổi số đề nghị TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện HCMCInvest theo hướng xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa và tăng cường kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tiếp tục phát huy hiệu quả ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng khai thác dữ liệu, hỗ trợ dự báo xu hướng đầu tư và nâng cao trải nghiệm của nhà đầu tư.

HƯỚNG TỚI HỆ SINH THÁI XÚC TIÊN ĐẦU TƯ DỰA TRÊN DỮ LIỆU VÀ AI

Thông tin thêm về nền tảng, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid, cho biết HCMCInvest được phát triển theo mô hình Nhà nước kiến tạo, đặt hàng và doanh nghiệp đồng hành, nhằm từng bước đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu và có khả năng đo lường.

Theo ông Chín, UBND TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò định hướng, chỉ đạo và quản lý; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) là đầu mối phối hợp triển khai, quản lý và khai thác nền tảng; còn Arobid đảm nhiệm nghiên cứu, phát triển, xây dựng và vận hành hạ tầng công nghệ.

“HCMCInvest góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường năng lực cạnh tranh của Thành phố”, ông Chín nhấn mạnh.

Nền tảng được xây dựng để cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, định hướng phát triển, các lĩnh vực ưu tiên, danh mục dự án kêu gọi đầu tư và cơ hội hợp tác tại TP. Hồ Chí Minh.

Trên nền tảng AI và dữ liệu, HCMCInvest hỗ trợ tìm kiếm thông tin, kết nối nhà đầu tư, phân tích nhu cầu, theo dõi mức độ quan tâm và nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo đại diện Arobid, mô hình này phát huy sự phối hợp giữa khu vực công và khu vực tư, tận dụng năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam để phát triển hạ tầng số phục vụ lợi ích công.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác
Đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Trong khuôn khổ chương trình, ITPC và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai HCMCInvest. Theo đó, ITPC là đầu mối điều phối, quản lý dữ liệu và khai thác nền tảng; Arobid tham gia nghiên cứu, phát triển, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid và S&P Global Market Intelligence ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm kết hợp nền tảng kết nối số vận hành bằng AI với hệ thống dữ liệu và phân tích thị trường toàn cầu. Sự hợp tác được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng thông tin, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận dữ liệu chuyên sâu về thị trường, cơ hội đầu tư và các yếu tố tác động đến hoạt động đầu tư.

Giao diện tại trang chủ phiên bản thử nghiệm Hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số TP. Hồ Chí Minh (HCMCInvest) - Ảnh chụp màn hình
Giao diện tại trang chủ phiên bản thử nghiệm Hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số TP. Hồ Chí Minh (HCMCInvest) - Ảnh chụp màn hình

Theo đơn vị phát triển, HCMCInvest được thiết kế với 5 bảng điều khiển (Dashboard) vận hành theo thời gian thực, phục vụ các nhóm người dùng khác nhau.

Trong đó, Dashboard UBND TP. Hồ Chí Minh cho phép nhà đầu tư gửi nhanh các kiến nghị, phản ánh để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; Dashboard ITPC hỗ trợ quản lý, điều phối và cập nhật danh mục dự án; Dashboard chủ dự án phục vụ việc cung cấp và cập nhật thông tin dự án; Dashboard nhà đầu tư giúp theo dõi diễn biến dự án theo thời gian thực; Dashboard cua đơn vị phát triển đảm nhiệm vận hành hạ tầng.

Mọi cập nhật từ các chủ dự án sẽ được đồng bộ theo thời gian thực trên toàn bộ hệ thống, giúp chính quyền, đơn vị quản lý và nhà đầu tư tiếp cận thông tin kịp thời.

Bên cạnh đó, HCMCInvest tích hợp trợ lý AI, biểu tượng hoa sen trên giao diện, cho phép nhà đầu tư tra cứu thông tin về chính sách, thủ tục đầu tư, môi trường đầu tư, các cơ chế ưu đãi và những nội dung liên quan nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin và lựa chọn dự án phù hợp.

Theo ghi nhận, hiện HCMCInvest hiện hỗ trợ bằng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh, cung cấp dữ liệu về 250 dự án thuộc 9 lĩnh vực kêu gọi đầu tư.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

AI VnEconomy Arobid VnEconomy chuyển đổi số VnEconomy công nghệ AI VnEconomy Cục Chuyển đổi số Quốc gia VnEconomy đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh VnEconomy dữ liệu lớn VnEconomy Hạ tầng xúc tiến đầu tư TP. Hồ Chí Minh VnEconomy HCMCInvest VnEconomy hệ sinh thái dữ liệu VnEconomy nền tảng số VnEconomy TP. Hồ Chí Minh VnEconomy xúc tiến đầu tư VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

InnoEx 2026: Doanh nghiệp tìm cơ hội từ AI và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

InnoEx 2026: Doanh nghiệp tìm cơ hội từ AI và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh các công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang định hình lại phương thức vận hành của doanh nghiệp, InnoEx 2026 sẽ tập trung vào các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp với nhà đầu tư, đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...

VnEconomy Xem thêm
Sản phẩm - Thị trường Tài sản số Dịch vụ số Start-up Quản trị số

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

VnEconomy Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiểu thiệt hại

Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

AI Điểm tin

VnE TV
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định và lệnh đối với các đối tượng. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

VnEconomy Bộ Công an cảnh báo hình thức lừa đảo núp bóng góp vốn, đầu tư kinh doanh

Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy