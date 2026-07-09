AI và dữ liệu trở thành "trợ lý" mới trong xúc tiến đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh chính thức vận hành thử nghiệm HCMCInvest - hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số ứng dụng AI và dữ liệu, cung cấp thông tin đầu tư và hỗ trợ kết nối giữa cơ quan quản lý với nhà đầu tư. Nền tảng sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình vận hành trên cơ sở tiếp nhận phản hồi từ cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư...

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Hạ tầng Xúc tiến Đầu tư trên môi trường số TP. Hồ Chí Minh.

Sáng 9/7, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố phiên bản thử nghiệm Hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số TP. Hồ Chí Minh (HCMCInvest). Nền tảng cung cấp dữ liệu và các tiện ích hỗ trợ nhà đầu tư, góp phần minh bạch hóa thông tin, hình thành hệ sinh thái dữ liệu đồng bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư.

Việc đưa nền tảng vào vận hành thử nghiệm cũng là bước cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57-NQ/TW, gắn với việc phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội.

TỪNG BƯỚC HOÀN THIỆN NỀN TẢNG TỪ Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết HCMCInvest hiện mới là phiên bản đầu tiên, được xây dựng nhằm cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin cơ bản về môi trường đầu tư của Thành phố, từ quy hoạch, hạ tầng, quỹ đất, các lĩnh vực ưu tiên đến những dữ liệu phục vụ quá trình tìm hiểu và ra quyết định đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được, đây là sản phẩm sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới. Vì vậy, lãnh đạo Thành phố mong muốn nhận được sự đồng hành, góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và người dân trong quá trình trải nghiệm.

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư phản hồi về những nội dung còn thiếu, các tính năng chưa thuận tiện, những chức năng cần bổ sung hoặc các đề xuất khác nhằm giúp nền tảng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế.

“Mọi ý kiến đóng góp sẽ là cơ sở quan trọng để Thành phố tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện hệ thống”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ công bố

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, mục tiêu của Thành phố là xây dựng một hạ tầng số hiện đại, minh bạch và thân thiện, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống, rút ngắn thời gian tìm hiểu thị trường; góp phần cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Duy Ninh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết việc thúc đẩy các nền tảng số quốc gia cũng như nền tảng của các địa phương là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan quản lý.

Theo ông Trần Duy Ninh, HCMCInvest được kỳ vọng sẽ gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời đây sẽ là nền tảng có khả năng nhân rộng.

Cục trưởng Cục Chuyển đổi số đề nghị TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện HCMCInvest theo hướng xây dựng dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, thường xuyên cập nhật, chuẩn hóa và tăng cường kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tiếp tục phát huy hiệu quả ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng khai thác dữ liệu, hỗ trợ dự báo xu hướng đầu tư và nâng cao trải nghiệm của nhà đầu tư.

HƯỚNG TỚI HỆ SINH THÁI XÚC TIÊN ĐẦU TƯ DỰA TRÊN DỮ LIỆU VÀ AI

Thông tin thêm về nền tảng, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid, cho biết HCMCInvest được phát triển theo mô hình Nhà nước kiến tạo, đặt hàng và doanh nghiệp đồng hành, nhằm từng bước đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng hiện đại, minh bạch, dựa trên dữ liệu và có khả năng đo lường.

Theo ông Chín, UBND TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò định hướng, chỉ đạo và quản lý; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) là đầu mối phối hợp triển khai, quản lý và khai thác nền tảng; còn Arobid đảm nhiệm nghiên cứu, phát triển, xây dựng và vận hành hạ tầng công nghệ.

“HCMCInvest góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư và tăng cường năng lực cạnh tranh của Thành phố”, ông Chín nhấn mạnh.

Nền tảng được xây dựng để cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, định hướng phát triển, các lĩnh vực ưu tiên, danh mục dự án kêu gọi đầu tư và cơ hội hợp tác tại TP. Hồ Chí Minh.

Trên nền tảng AI và dữ liệu, HCMCInvest hỗ trợ tìm kiếm thông tin, kết nối nhà đầu tư, phân tích nhu cầu, theo dõi mức độ quan tâm và nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với cộng đồng nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo đại diện Arobid, mô hình này phát huy sự phối hợp giữa khu vực công và khu vực tư, tận dụng năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam để phát triển hạ tầng số phục vụ lợi ích công.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Trong khuôn khổ chương trình, ITPC và Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai HCMCInvest. Theo đó, ITPC là đầu mối điều phối, quản lý dữ liệu và khai thác nền tảng; Arobid tham gia nghiên cứu, phát triển, vận hành và hỗ trợ kỹ thuật.

Cùng với đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid và S&P Global Market Intelligence ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm kết hợp nền tảng kết nối số vận hành bằng AI với hệ thống dữ liệu và phân tích thị trường toàn cầu. Sự hợp tác được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng thông tin, hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận dữ liệu chuyên sâu về thị trường, cơ hội đầu tư và các yếu tố tác động đến hoạt động đầu tư.