TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng lớn, với hàng loạt dự án giao thông được triển khai và chuẩn bị khởi công. Mạng lưới vành đai, quốc lộ, metro và hạ tầng kết nối sân bay quốc tế Long Thành cùng dòng vốn FDI đang góp phần định hình lại không gian đô thị và các cực tăng trưởng mới...
Trung tâm Xuất khẩu Nga đang mở rộng vai trò từ kết nối đơn hàng tại các triển lãm sang hỗ trợ tài chính, tín dụng xuất khẩu, giúp doanh nghiệp Nga xây dựng hệ thống đối tác, phân phối tại Việt Nam. Điều này cho thấy thương mại song phương đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn…
Sự gia tăng quy mô vốn của các doanh nghiệp thành lập mới cho thấy niềm tin dài hạn vào thị trường vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, đà sụt giảm về lao động cùng với mức tăng mạnh của số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ…
Trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng năm 2026 (bao gồm cả vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần) ghi nhận sự bứt phá mạnh khi vượt mốc 40 tỷ USD…
Ngày 10/12/2025, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quy hoạch (sửa đổi), đánh dấu bước tiến quan trọng trong tư duy xây dựng và kiến tạo chính sách. Không chỉ tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, luật mới được kỳ vọng giải quyết các “nút thắt” tồn tại nhiều năm trong phát triển thị trường bất động sản, từ xung đột quy hoạch, thiếu không gian phát triển nhà ở xã hội đến tình trạng “quy hoạch treo”.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Chính phủ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và xác định những nhiệm vụ trọng tâm cho chặng đường còn lại của năm.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
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