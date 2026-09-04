TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng quy mô lớn

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng lớn, với hàng loạt dự án giao thông được triển khai và chuẩn bị khởi công. Mạng lưới vành đai, quốc lộ, metro và hạ tầng kết nối sân bay quốc tế Long Thành cùng dòng vốn FDI đang góp phần định hình lại không gian đô thị và các cực tăng trưởng mới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Trịnh Cường.

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng với hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn được triển khai, chuẩn bị khởi công và hoàn thành trong năm 2026. Từ các tuyến vành đai, quốc lộ, metro đến hạ tầng kết nối sân bay quốc tế Long Thành, mạng lưới giao thông Thành phố đang được mở rộng theo hướng tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng.

Riêng dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, Thành phố khánh thành, khởi công 11 dự án với tổng mức đầu tư hơn 181.000 tỷ đồng, từ nhiều nguồn lực.

LOẠT DỰ ÁN GIAO THÔNG, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ QUY MÔ LỚN ĐƯỢC TRIỂN KHAI

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP. Hồ Chí Minh xác định khoảng 250 dự án đầu tư trọng điểm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường liên kết vùng và phát triển thành trung tâm dịch vụ công nghệ cao, đổi mới sáng tạo của cả nước.

Năm 2026 được xác định là năm bản lề trong triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo kế hoạch, Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đối với 77 công trình, dự án trọng điểm.

Đáng chú ý, ngày 29/8/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành, khởi công các công trình, dự án chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026).

Dịp này, Thành phố khánh thành, khởi công 11 dự án với tổng mức đầu tư hơn 181.412 tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn lực gồm đầu tư công, PPP, Ngân hàng Thế giới (WB) và doanh nghiệp tư nhân. Trong đó, nhóm dự án hạ tầng giao thông tập trung tăng cường năng lực kết nối nội vùng và liên vùng.

Một số dự án đáng chú ý như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương, với tổng vốn khoảng 6.276 tỷ đồng; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An, tổng vốn khoảng 16.285 tỷ đồng.

Cùng với đó là hai dự án thành phần thuộc Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, gồm đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, tổng vốn khoảng 5.247 tỷ đồng và đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai, tổng vốn khoảng 8.761 tỷ đồng. Các dự án này dự kiến hoàn thành trong năm 2029.

Năm 2026, Thành phố được Chính phủ giao 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao nhất cả nước. Nguồn vốn tập trung cho các dự án hạ tầng quy mô lớn, có tính kết nối vùng như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, hệ thống metro và các tuyến kết nối sân bay Long Thành.

Từ đầu năm đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức 4 đợt khởi công quy mô lớn. Các dự án được triển khai từ nhiều nguồn lực, trong đó với nhiều dự án được sử dụng từ nguồn vốn tư nhân, thể hiện tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Trong quý 3 và 4/2026, TP. Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục khởi công khoảng 9 công trình, trong đó có cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến Vành đai 3, hoàn chỉnh nút giao Gò Công cùng một số dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị và môi trường.

Song song với đó, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 10 công trình trọng điểm, trong đó có Vành đai 3, nút giao An Phú, Quốc lộ 50 và tuyến đường nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với Vành đai 2.

Kế hoạch đầu tư cũng bao gồm nhiều tuyến metro nhằm tăng cường kết nối nội đô và liên vùng, như tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, giai đoạn 1 tuyến số 6 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu và tuyến Thủ Dầu Một - Tao Đàn.

Từ các dự án đang triển khai và chuẩn bị đầu tư, mạng lưới hạ tầng của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được mở rộng theo hướng tăng kết nối nội đô, liên vùng và kết nối với các đầu mối giao thông lớn.

Theo ông Neil MacGregor, Tổng Giám đốc Savills Việt Nam, Việt Nam đang bước vào một trong những giai đoạn đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang diễn ra mạnh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, với hàng loạt dự án vành đai, metro và hạ tầng kết nối sân bay quốc tế Long Thành được triển khai.

Theo Savills, các dự án hạ tầng này góp phần cải thiện khả năng kết nối, mở rộng không gian phát triển của TP. Hồ Chí Minh, tăng liên kết với các tỉnh, thành trong khu vực và hình thành thêm các hành lang phát triển mới.

HẠ TẦNG VÀ FDI MỞ RỘNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

Theo Savills, quá trình đầu tư hạ tầng đang tạo thêm các trục phát triển ngoài khu vực trung tâm, thúc đẩy hình thành các khu đô thị, trung tâm logistics, hành lang công nghiệp và điểm đến thương mại mới. Khi các tuyến vành đai, metro và hạ tầng kết nối sân bay từng bước hoàn thiện, nhu cầu về nhà ở, công nghiệp, bán lẻ và khách sạn được dự báo gia tăng tại những khu vực có lợi thế kết nối.

Ông Neil MacGregor cho biết trước đây những bất động sản có giá trị cao thường tập trung tại khu vực trung tâm. Tuy nhiên, khi hạ tầng giao thông được cải thiện, lợi thế về khả năng kết nối ngày càng trở nên quan trọng, tác động đến lựa chọn nơi ở của người dân, vị trí đặt cơ sở của doanh nghiệp và sự hình thành giá trị bất động sản.

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng với hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn được triển khai - Ảnh minh họa: Trịnh Cường.

Cùng với việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư nước ngoài. Trong 7 tháng đầu năm, Thành phố thu hút 9,8 tỷ USD vốn FDI và đặt mục tiêu thu hút 11 tỷ USD trong cả năm. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh thu hút 467 dự án thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ với tổng vốn đăng ký hơn 557,7 triệu USD.

Trong bối cảnh đó, khả năng kết nối giữa các cực tăng trưởng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng. Theo Savills, khi các dự án hạ tầng từng bước hoàn thiện, những địa điểm có lợi thế về kết nối sẽ có thêm điều kiện thu hút dân cư, doanh nghiệp và dòng vốn đầu tư. Sự hình thành của các hành lang kinh tế mới cũng thúc đẩy quá trình phát triển các cực đô thị và thương mại mới tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.