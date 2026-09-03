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Askonomy

Hợp đồng xuất khẩu Nga - Việt qua REC vượt mốc 683 triệu USD

N Như Quỳnh

Trung tâm Xuất khẩu Nga đang mở rộng vai trò từ kết nối đơn hàng tại các triển lãm sang hỗ trợ tài chính, tín dụng xuất khẩu, giúp doanh nghiệp Nga xây dựng hệ thống đối tác, phân phối tại Việt Nam. Điều này cho thấy thương mại song phương đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn…

Gian hàng quốc gia Made in Russia tại triển lãm VietFood & Beverage 2026 ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: REC
Gian hàng quốc gia Made in Russia tại triển lãm VietFood & Beverage 2026 ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: REC

Theo Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC - thuộc Tập đoàn VEB.RF), tổng giá trị các hợp đồng xuất khẩu giữa doanh nghiệp Nga và Việt Nam được ký kết với sự hỗ trợ của Tập đoàn REC đã vượt 58,5 tỷ rúp (tương đương 683 triệu USD ).

Trong đó, riêng các hợp đồng được ký với sự hỗ trợ phi tài chính trực tiếp của REC, như tìm kiếm người mua, kết nối nhà cung cấp Nga với nhu cầu của nhà nhập khẩu Việt Nam và hỗ trợ đàm phán, đạt tổng giá trị 12,7 tỷ rúp (hơn 148 triệu USD).

Khoảng cách giữa hai con số cho thấy vai trò của hệ thống hỗ trợ xuất khẩu Nga không chỉ ở hoạt động kết nối doanh nghiệp, mà còn bao gồm các công cụ tài chính và tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế. Đồng thời, cho thấy trọng tâm đang dần chuyển từ “kinh doanh hàng hóa” sang “xây dựng thị trường”.

Chia sẻ với VnEconomy, ông Ilya Koltygin, Trưởng đại diện REC tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết mục tiêu của các doanh nghiệp Nga hiện không còn đơn thuần là tìm kiếm một đơn hàng xuất khẩu, mà hướng tới việc xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn với đối tác Việt Nam.

“Điều này cho thấy thương mại Nga - Việt đang bước vào giai đoạn trưởng thành”, ông Koltygin nhận định.

Theo ông Koltygin, một trong những minh chứng cho sự gia tăng quan tâm của doanh nghiệp Nga đối với thị trường Việt Nam là sự hiện diện tại triển lãm VietFood & Beverage 2026 trong tháng 8/2026 vừa qua ở TP. Hồ Chí Minh. 

Ông Ilya Koltygin, Trưởng đại diện REC tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Quỳnh
Ông Ilya Koltygin, Trưởng đại diện REC tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Quỳnh

Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trong chiến lược của doanh nghiệp Nga tại ASEAN, thậm chí có thể trở thành điểm kết nối để tiếp cận các thị trường khác trong khu vực.

Nhưng để giữ vững vị thế, doanh nghiệp Nga cần tiếp tục thích ứng sản phẩm với thị hiếu địa phương, thay vì chỉ dựa vào sự quen thuộc của các thương hiệu từ thời Liên Xô.

Tại đây, REC đã tổ chức gian hàng quốc gia Made in Russia, với sự có mặt của hơn 20 doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống của Nga. Hơn 180 cuộc gặp B2B với các đối tác Việt Nam đã được thực hiện với mục tiêu không chỉ tìm kiếm đơn hàng mà còn hướng tới tìm nhà phân phối, nghiên cứu nhu cầu người tiêu dùng và thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài.

Đây cũng là sự thay đổi đáng chú ý trong cách doanh nghiệp Nga tiếp cận thị trường Việt Nam: thay vì chỉ đưa sản phẩm sang và tìm người mua, doanh nghiệp ngày càng chú trọng xây dựng mạng lưới phân phối và phát triển thị trường.

Trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Nga tiếp cận Việt Nam, ông Koltygin cho biết sự quan tâm tập trung vào 5 ngành nổi bật: nông nghiệp, công nghiệp hóa chất, cơ khí chế tạo, dược phẩm - mỹ phẩm, lâm nghiệp và chế biến gỗ.

Riêng lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp được đánh giá có nhiều tiềm năng, đặc biệt tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Một số sản phẩm Nga đã bước đầu tạo được chỗ đứng tại Việt Nam như hạt hướng dương rang, bánh kẹo và dầu hướng dương.

Tuy nhiên, theo REC, khả năng mở rộng thị trường phụ thuộc không chỉ vào nhu cầu mà còn vào năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định của Việt Nam. Do đó, trung tâm đang hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu tìm kiếm đối tác, marketing đến tư vấn về các yêu cầu của thị trường, chứng nhận sản phẩm, hồ sơ và tài liệu.

Ông Koltygin cho biết Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trong chiến lược của các doanh nghiệp Nga tại ASEAN. Đồng thời, có khả năng trở thành điểm kết nối để doanh nghiệp Nga tiếp cận các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên để duy trì vị thế tại Việt Nam và mở rộng sang ASEAN, theo ông Koltygin, doanh nghiệp Nga cần tiếp tục thích ứng sản phẩm với thị hiếu địa phương, thay vì chủ yếu dựa vào sự quen thuộc của những thương hiệu có nguồn gốc từ thời Liên Xô.

Với REC, bài toán vì thế không chỉ là đưa thêm hàng hóa Nga vào Việt Nam, mà còn là xây dựng hệ thống đối tác, phân phối và hỗ trợ doanh nghiệp để những sản phẩm này có thể ở lại và phát triển trên thị trường lâu dài.

Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC - thuộc Tập đoàn VEB.RF) tại Việt Nam

  • 2016: REC mở văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, hỗ trợ doanh nghiệp Nga kết nối với đối tác Việt Nam.
  • 2017: Gian hàng quốc gia Made in Russia được triển khai tại Hà Nội, quảng bá sản phẩm Nga tới thị trường Việt Nam.
  • Hơn 683 triệu USD (58,5 tỷ rúp): Tổng giá trị hợp đồng Nga - Việt được ký với sự hỗ trợ của REC.
  • Hơn 148 triệu USD (12,7 tỷ rúp): Giá trị hợp đồng được ký với hỗ trợ phi tài chính trực tiếp của REC.

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