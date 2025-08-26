KBC giải trình lợi nhuận bán niên sau soát xét tăng hơn 1.054 tỷ đồng so với cùng kỳ

Trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã kiểm toán, KBC báo lãi gần 1.251 tỷ đồng, tăng 538,77% so với cùng kỳ (195,8 tỷ đồng); Còn lỗ sau thuế trên báo cáo riêng lỗ hơn 314 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 92 tỷ đồng).

Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE) thông báo giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 đã soát xét.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, KBC đã công bố với lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 đạt hơn 339 tỷ đồng, tăng 46,42% so với cùng kỳ (272,5 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo riêng lại lỗ hơn 166,78 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 57 tỷ đồng.

Theo giải trình, KBC cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2025 đạt 399,03 tỷ đồng chủ yếu là do trong kỳ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp của Công ty tăng so với cùng kỳ năm trước.

Còn lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp riêng công ty mẹ quý 2/2025 là 166,78 tỷ đồng chủ yếu là do trong kỳ công ty giảm ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu hợp nhất của KBC đạt tăng mạnh tới hơn 3,5 lần, từ hơn 1.044 tỷ đồng nửa đầu năm 2024 lên gần 3.696 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025 - trong đó, doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng tăng mạnh từ hơn 531 tỷ lên gần 2.830 tỷ đồng; doanh thu chuyển nhượng bất động sản cũng tăng từ 225 tỷ lên hơn 411,5 tỷ đồng; doanh thu cho thuê kho bãi cũng tăng nhẹ từ 91 tỷ lên gần 111 tỷ; doanh thu bán nhà xưởng từ 0 đồng lên gần 133 tỷ.

Kết quả là lợi nhuận trước thuế của KBC đạt hơn 1.655 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.248 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 4.811 tỷ lên gần 5.994 tỷ đồng.

Báo cáo giải trình từ KBC.

Theo giải trình từ KBC, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 đã được soát xét là 1.250,62 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận sau thuế đã được soát xét thuộc về cổ đông công ty mẹ là 1.187,94 tỷ đồng), tăng 1.054,83 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 (195,79 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do trong kỳ doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp của công ty tăng so với cùng kỳ năm trước.

Còn lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp riêng của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 đã dược soát xét là 314,13 tỷ đồng, tăng 222,39 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 (91,74 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do trong kỳ công ty mẹ giảm ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh khu công nghiệp so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, VCSC điều chỉnh tăng 15% giá mục tiêu lên mức 41.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu KBC.

VCSC cho biết, mức tăng của giá mục tiêu chủ yếu phản ánh mức định giá cao hơn cho mảng khu công nghiệp nhờ bổ sung thêm các dự án Quế Võ 2 Mở rộng, Phú Bình và Sông Hậu 2; tăng định giá cho dự án khu đô thị Tràng Cát, để phản ánh vốn đầu tư đã giải ngân cho dự án trong nửa đầu năm và đợt phát hành riêng lẻ thành công vào cuối quý 2/2025, và mức sụt giảm của số dư nợ vay ròng vào cuối quý 2/2025; các yếu tố này phần nào bị ảnh hưởng bởi sự pha loãng cổ phiếu từ đợt phát hành riêng lẻ.

VCSC lần lượt điều chỉnh tăng +22%/+31%/+29% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2025/26/27. Mức tăng đối với dự báo năm 2025 chủ yếu đến từ mức biên lợi nhuận nửa đầu năm 2025 tốt hơn dự kiến, trong khi mức tăng của dự báo các năm 2026/2027 chủ yếu phản ánh mức tăng dự kiến của lượng bàn giao đất khu công nghiệp từ các dự án mới bổ sung và mức đóng góp cao hơn dự kiến từ mảng kinh doanh khu đô thị.

Ngoài ra, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 sẽ tăng mạnh 345% cùng kỳ năm trước lên mức 1,7 nghìn tỷ đồng, do VCSC kỳ vọng lượng bàn giao đất khu công nghiệp sẽ đạt mức 139 ha (khoảng 86 ha trong 6 tháng năm 2025; so với mức cơ sở thấp khoảng 33 ha trong năm 2024), nhờ được hỗ trợ bởi việc mở bán các dự án khu công nghiệp Hưng Yên (Hưng Yên) và khu công nghiệp Tràng Duệ 3 (Hải Phòng).

Đối với năm 2026, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số sẽ tăng 69% cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ hoạt động mở bán dự kiến của dự án khu đô thị Tràng Cát, sau khi hoàn tất việc thanh toán tiền sử dụng đất vào quý 1/2025.

VCSC cho rằng KBC là một trong những doanh nghiệp được hưởng lợi lớn từ làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu sang Việt Nam, nhờ năng lực đã được chứng minh trong việc thu hút các khách thuê lớn như LG, Foxconn, Goertek, cùng quỹ đất khu công nghiệp và khu đô thị chiến lược lớn tại khu vực phía Bắc.

VCSC cho biết rủi ro đối với KBC là chậm tiến độ mở bán các dự án mới và/hoặc chậm giải ngân vốn đầu tư từ phía khách hàng; các diễn biến bất lợi từ chính sách thuế quan của Mỹ đối với Việt Nam.