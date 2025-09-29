Thứ Hai, 29/09/2025

Kéo trụ quyết liệt, cổ phiếu giảm vẫn gấp đôi số tăng

Kim Phong

29/09/2025, 12:01

Toàn bộ điểm tăng của VN-Index sáng nay đến từ sức mạnh của cặp đôi VIC và VHM. Thậm chí điểm tăng của VN30-Index còn ít hơn cả điểm số mà hai mã này đem lại. Hiện tượng kéo trụ đang tạo sự “méo mó” trong giao dịch, khi cổ phiếu giảm giá đang nhiều gấp 2,1 lần số tăng.

Chỉ riêng VIC và VHM đã đem về nhiều điểm hơn cả mức tăng ở các chỉ số.
Chỉ riêng VIC và VHM đã đem về nhiều điểm hơn cả mức tăng ở các chỉ số.

VN-Index kết phiên sáng tăng 8,06 điểm tương đương +0,49% thì VIC tăng 4,63% và VHM tăng 4,34% đã đem về 8,09 điểm. VN30-Index tăng 0,6% (+11,07 điểm) thì riêng VIC, VHM đã đem về hơn 14,5 điểm.

Trong khi đó độ rộng phản ánh một bức tranh hoàn toàn khác. Rổ VN30 chỉ có 9 mã tăng/19 mã giảm. Số tăng ngoài VIC và VHM chỉ thêm HDB tăng 1,99%, VRE tăng 1,36%, VPB tăng 1,32% là đáng chú ý.

Điểm khá may mắn trong nhóm blue-chips là số giảm giá tuy áp đảo nhưng các mã yếu nhất lại không phải là trụ. FPT giảm 1,23% là cổ phiếu lớn duy nhất, còn lại là VJC giảm 1,96%, SSI giảm 1,32%, DGC giảm 1,15%, STB giảm 1,06%.

Đây cũng là yếu tố hỗ trợ VN-Index khi độ rộng cũng chỉ có 94 mã tăng/199 mã giảm. Dù vậy tổn thất ở cổ phiếu là rõ nét hơn nhiều so với rổ VN30: Có tới 82 mã giảm quá 1%. Một số mã chịu áp lực bán khá lớn và giá giảm sâu là DXG giảm 2,42%, PDR giảm 1,83%, GMD giảm 1,43%, HDG giảm 1,62%, HDC giảm 1,48%, VHC giảm 5,88%, VGC giảm 2,17%...

Ở phía tăng sàn HoSE chỉ có 36 mã tăng hơn 1% và giao dịch đại đa số dồn vào 10 cổ phiếu hàng đầu đạt thanh khoản vượt trăm tỷ đồng: VCG tăng 2,71%, GEX tăng 2,64%, VSC tăng 2,75%, DBC tăng 1,84%, HAG tăng 2,83%, NLG tăng 2,07% bên cạnh một số blue-chips.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.
Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Về mặt phân bổ vốn, gần 60% giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay tập trung ở nhóm giảm giá và hơn 37% tập trung ở nhóm tăng giá. Mặc dù VN-Index thể hiện một nhịp phục hồi khá tốt tới 1,2% so với giá thấp nhất sáng nay nhưng sức lan tỏa ở cổ phiếu thì kém xa. Dù vẫn có lực cầu bắt đáy đẩy dần giá hồi lại nhưng thống kê chỉ có 23,5% số cổ phiếu phục hồi được từ 1% trở lên. Có lẽ nhà đầu tư cũng nhìn thấy rõ hiện tượng kéo trụ “quá lố” và chưa sẵn sàng tham gia bắt đáy nhiệt tình.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết cũng ghi nhận tăng gần 21% so với sáng phiên trước, nhưng so với mức trung bình tuần trước chỉ tăng 5,8%. Đây vẫn là ngưỡng thanh khoản khá thấp, ví dụ đã giảm tới 26% so với mức trung bình của hai tuần đầu tháng 9. Hiện tượng sụt giảm thanh khoản cũng không xấu nếu như áp lực giảm giá không mạnh. Dù vậy hiện tượng từ chối mua giá cao và nâng giá trong phiên đã thể hiện rất rõ trong những ngày gần đây. Một khi nhà đầu tư từ chối cơ hội, nghĩa là đánh giá rủi ro cao hơn.

Khối ngoại sáng nay có động thái tích cực khi tăng mua tới 71% so với phiên trước, đạt 1.084,2 tỷ đồng. Giá trị ròng nhờ đó giảm xuống còn -601,9 tỷ, mức thấp nhất trong 4 phiên sáng trở lại đây. Khối này đang bán nhiều SSI -155,9 tỷ, DIG -80,4 tỷ, VNM -69,2 tỷ, DXG -61,2 tỷ, SHB -58,1 tỷ. Phía mua ròng có VPB +82,5 tỷ, GEX +67,6 tỷ, VHM +35,4 tỷ.

Hiện chỉ số VN-Index đang được nâng đỡ bằng số ít cổ phiếu trụ nên diễn biến không nhiều tin cậy về xu hướng. Tổng thể thị trường vẫn đang điều chỉnh ở cổ phiếu, bất chấp VN-Index hình thành một vùng dao động tích lũy và ngưỡng hỗ trợ 1600 điểm tỏ ra chắc chắn.

Từ khóa:

cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán hôm nay

