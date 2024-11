Khách quốc tế tới Việt Nam có thể đạt 20-25 triệu lượt khách những năm tới

Thống kê cho thấy trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón khoảng 14,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2023 và dự kiến đạt khoảng 18 triệu lượt khách vào cuối năm nay

Theo ông Rajit Sukumaran, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, Tập đoàn IHG Hotels & Resorts, sau giai đoạn biến động và trầm lắng vì những ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch Việt Nam đã phục hồi trở lại như giai đoạn trước đại dịch.

“Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm nay có thể đạt mức 18 triệu lượt khách và sẽ tăng lên 20-25 triệu lượt khách vào những năm tới khi nhu cầu du lịch tới Việt Nam vẫn đang gia tăng mạnh mẽ”, ông Rajit nhận định và cho biết lượng đặt phòng của IHG tại Việt Nam trong quý 3/2024 đã tăng mức kỷ lục.

Theo đại diện IHG, cùng với những thay đổi mạnh mẽ trong chính sách thị thực, việc gia tăng kết nối hàng không từ các thị trường trọng điểm và đổi mới các sản phẩm du lịch liên tục trong thời gian qua chính là những nhân tốc thúc đẩy lượng khách quốc tế tới Việt Nam.

Cùng với đó, đến thời điểm này, Việt Nam vẫn đang được đánh giá là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất trên thế giới.

Mới đây, Best Diplomats – tổ chức quốc tế về đào tạo ngoại giao có trụ sở tại New York, Mỹ đã công bố danh sách các quốc gia châu Á được đánh giá là điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn. Trong đó, Việt Nam xếp hạng 8 trong bảng danh sách này.

Trước đó, trang Travel Off Path – một trong những trang thông tin về du lịch có quy mô lớn nhất khu vực Bắc Mỹ cũng bình chọn Việt Nam là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất khu vực châu Á. Điều đáng nói, Việt Nam hiện là đại diện Đông Nam Á duy nhất lọt vào danh sách “9 điểm đến an toàn nhất thế giới dành cho nữ du khách du lịch một mình” của tạp chí Time Out…

Mặc dù sự quan tâm của du khách quốc tế tới du lịch Việt Nam đang ngày một gia tăng song theo Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á và Hàn Quốc của IHG, Việt Nam vẫn đang thiếu những sản phẩm cho du khách hạng sang, đặc biệt trong lĩnh vực khách sạn hạng sang.

Đại diện IHG chia sẻ tại buổi họp báo về kế hoạch mở rộng kinh doanh trong thời gian tới tại Việt Nam.

Theo đó, IHG sẽ sớm ra mắt hai thương hiệu mới thuộc dòng Luxury & Lifestyle. Đó là Vignette Collection, một thương hiệu thuộc bộ sưu tập của IHG sắp khai trương tại Hội An, và Hotel Indigo, thương hiệu mang đến trải nghiệm lưu trú cá nhân hóa và mang đậm bản sắc địa phương tại TP.HCM.

Không chỉ tập trung vào phân khúc Luxury & Lifestyle, theo đại diện IHG, Tập đoàn cũng tận dụng nắm bắt các cơ hội phát triển mới liên quan đến phân khúc khách sạn cao cấp và phổ thông khác. Dự kiến, Tập đoàn sẽ ra mắt thêm 5 khách sạn Crowne Plaza.

Ngoài ra, thương hiệu voco hotels – thương hiệu cao cấp phát triển nhanh nhất của IHG cũng đang mở rộng mạnh mẽ. Thương hiệu này sẽ sớm hiện diện tại Quảng Bình thông qua sự kiện khai trương khách sạn voco Quang Binh Resort trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, chuỗi thương hiệu nổi tiếng thế giới Holiday Inn tiếp tục là động lực tăng trưởng của IHG trên quy mô toàn cầu. Hiện IHG đã có hai khách sạn tại TP.HCM và Hồ Tràm và đang lên kế hoạch mở thêm 9 khách sạn nữa tại Việt Nam.

“Với triển vọng tăng trưởng của du lịch Việt Nam trong thời gian tới, IHG đang trên đà hoàn thành mục tiêu là tăng gấp đôi số lượng khách sạn tại Việt Nam, từ 16 khách sạn (khoảng 4.800 phòng) đến hơn 40 khách sạn (khoảng 12.000 phòng) trên tất cả các phân khúc thị trường”, ông Vivek nhấn mạnh.