Sáng 14/10, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đại hội đầu tiên của TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển của đô thị đặc biệt này...

Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo của TP. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu…

Đại hội triệu tập 547 đại biểu chính thức, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Chúng ta kiến tạo tương lai bằng trí tuệ đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, dẫn dắt và truyền cảm hứng phát triển của Đảng bộ Thành phố, không chỉ đối với vùng Đông Nam Bộ, mà đối với cả nước”.

NHIỀU KẾT QUẢ QUAN TRỌNG VÀ TOÀN DIỆN

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị - xã hội của Đảng bộ, quân và dân Thành phố.

Đại hội lần này có 2 nhiệm vụ quan trọng: Kiểm điểm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm của Ban Chấp hành đương nhiệm, trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giai đoạn 2025-2030 và các nhiệm kỳ tiếp sau, phù hợp với đặc điểm của mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thảo luận đóng góp một cách tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Đại hội,

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã chứng minh sức mạnh đoàn kết và sáng tạo trong bối cảnh đầy thách thức của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dù phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có, đặc biệt là tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, các địa phương này đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh những kết quả này là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân, thể hiện ý chí kiên định và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, TP. Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế cũng được triển khai đồng bộ, gắn với việc xây dựng mô hình chính quyền hai cấp phù hợp với quy mô và đặc thù quản lý của Thành phố sau hợp nhất.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: BTC.

Về kinh tế - xã hội, TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.224 USD, gấp 1,7 lần cả nước. Quy mô kinh tế chiếm trên 23,5% GDP cả nước, đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia. Số lượng doanh nghiệp chiếm 31% cả nước, thu ngân sách nhà nước liên tục tăng, bình quân mỗi năm vượt dự toán từ 10% đến 15%.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp nhất TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành một chỉnh thể phát triển thống nhất. Điều này tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô và vị thế lớn hơn. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo cần xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, chuyển từ quản lý thụ động sang chủ động phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển.

VỮNG BƯỚC TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

Theo Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 không chỉ là một cột mốc chính trị quan trọng mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu thảo luận dân chủ, thẳng thắn, nhìn nhận toàn diện những kết quả đã đạt được, đồng thời phân tích sâu sắc những khuyết điểm, hạn chế để rút ra bài học và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Một nội dung quan trọng của Đại hội là công tác nhân sự. Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình các bước về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. Tại Đại hội, sẽ công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Hồ Chí Minh khóa I.

Các đại biểu dự Đại hội - Ảnh: BTC.

Bước vào kỷ nguyên mới, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa I đã đề ra định hướng xây dựng và phát triển Thành phố trong 5 năm tới với mục tiêu bao trùm là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh. Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh những mục tiêu này vừa nặng nề, vừa vinh dự, là trách nhiệm lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Tiếp nối truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần nghĩa tình, đoàn kết, năng động, sáng tạo, TP. Hồ Chí Minh không cho phép mình dừng lại, mà phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, vươn tới tầm cao mới vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân.