Khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Như Nguyệt
05/09/2025, 10:20
Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 14 dự án luật trong đó có 7 dự án sửa đổi toàn diện, phạm vi rộng, tác động lớn...
Sáng 5/9 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc
Phiên họp thứ 49.
Phát biểu khai mạc,
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là phiên họp quan trọng để tập
trung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười- kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, triển
khai ngay những nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành trọn
vẹn chương trình công tác của cả nhiệm kỳ.
“Kỳ họp này phải hết sức quyết tâm, quyết liệt thì chúng ta
mới có thể hoàn thành được các nội dung. Trước đây Chính phủ dự kiến trình 90 nội
dung nhưng bây giờ rút xuống còn 70 nội dung. Hiện Chính phủ cũng rất tích cực
họp các phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.
Theo đó, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ
dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét 14 dự án luật trong đó
có 7 dự án sửa đổi toàn diện, phạm vi rộng, tác động lớn.
Các dự án liên quan trực tiếp đến thể chế kinh tế thị trường,
quyền con người, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo,
nhằm thể chế hóa kịp thời những chủ trương, định hướng lớn của Đảng sau các nghị
quyết Trung ương mới ban hành.
Các dự án luật đều sẽ trình Quốc hội thông qua theo quy
trình tại một kỳ họp. Vì vậy Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình chuẩn
bị hồ sơ kỹ lưỡng, bảo đảm cơ sở chính trị, cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc,
tuân thủ các quy định về tham vấn chính sách và các quy định của Luật Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật.
Các cơ quan thẩm tra phát huy tính chủ động, phản biện trách
nhiệm với tinh thần xây dựng, nêu rõ những vấn đề cần xin ý kiến, đề xuất cụ thể
hướng xử lý. Việc thảo luận cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi, tháo gỡ vướng
mắc trong thực tiễn, để luật ban hành đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển
đất nước.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh kỳ họp thứ Mười này là phải
thông qua Luật Đất đai sửa đổi, Luật Quy hoạch sửa đổi. Hiện nay các
địa phương đang chờ hai luật này vì trong chỉ đạo, quản lý, điều hành còn
nhiều vấn đề vướng mà Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thấy, đã chỉ ra.
Tại phiên họp, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực
tiếp quyết định Chương trình lập pháp năm 2026, thay vì trước đây trình Quốc hội
quyết định (thực hiện theo quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp
luật). Việc thay đổi thẩm quyền này nhằm bảo đảm chương trình có tính linh hoạt,
bám sát thực tiễn.
Chương trình lập pháp năm 2026 cần phù hợp với đặc điểm của
năm 2026 - là năm chuyển giao và bước sang nhiệm kỳ mới, bảo đảm có trọng tâm,
trọng điểm, tập trung vào những dự án luật thật sự cấp thiết, tạo nền tảng pháp
lý vững chắc cho việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ ngay từ năm đầu nhiệm
kỳ.
Cũng tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét
các báo cáo giám sát thường niên, báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của
Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ
khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành và thảo luận các báo
cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước,
Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan tư pháp.
Song song, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua
các nghị quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu ứng
cử, tiếp xúc cử tri.
Chủ tịch Quốc hội cũng đồng thời nhấn mạnh, một nội dung
quan trọng của phiên họp là cho ý kiến lần hai về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 của
Quốc hội khóa XV. Dự kiến Kỳ họp tới sẽ xem xét, quyết định gần 70 nội dung lớn,
trong đó có nhiều dự án luật sửa đổi toàn diện và các nghị quyết quan trọng nhằm
kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng.
Đặc biệt là Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cùng chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035…
Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận một số vấn
đề quan trọng khác như ngân sách, đầu tư công, cơ chế tài chính, quy chế tổ chức
và hoạt động của Đoàn Hội thẩm; xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng
8/2025 như thường lệ.
Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm dự kiến ngày 15/9, Ban Thường
vụ Đảng uỷ Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ sẽ họp để sơ kết các
công việc chuẩn bị cho Kỳ họp Mười.
Góp ý các dự thảo Nghị quyết về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
15:37, 29/08/2025
Quốc hội cần "đi tắt đón đầu" trong các lĩnh vực đặc thù
21:54, 27/08/2025
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đối ngoại Quốc hội - trụ cột nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế
Sửa đổi Luật Công nghệ cao: Cần lượng hóa để tránh lợi dụng chính sách
Các ý kiến cho rằng nhiều quy định về cơ chế ưu đãi và tiêu chí thành lập các khu công nghệ cao, đô thị công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn còn chung chung, chưa lượng hóa cụ thể, dễ tạo kẽ hở để lợi dụng chính sách...
Vượt thách thức, nắm cơ hội, doanh nghiệp Việt nỗ lực vươn lên
Hiện nay, thế giới và khu vực có những biến động nhanh, khó dự báo, với nhiều yếu tố bất định. Xung đột địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại, dịch chuyển chuỗi cung ứng, rủi ro tài chính quốc tế, biến động giá năng lượng,… là những yếu tố tạo sức ép lớn đối với kinh tế Việt Nam trong sản xuất, xuất khẩu, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô, nhưng cũng mở ra thời cơ hội nhập sâu rộng, thu hút đầu tư và nâng cấp năng lực cạnh tranh quốc gia.
Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia
Chiều 4/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban...
Ông Nguyễn Long Hải giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương
Ông Nguyễn Long Hải được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương vào thời điểm Đại hội đại biểu các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất đang đến rất gần với khối lượng công việc rất nhiều, rất khẩn trương...
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế
Hội kiến ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định ủng hộ hai bên phát huy vai trò của đối ngoại nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: