Khai sai số lỗ trên báo cáo tài chính đã kiểm toán, VCK bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần VKC Holdings ((mã VCK-HNX) với tổng số tiền là 220 triệu đồng.

Theo đó, VKC bị phạt 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định 128/2021/NĐ-CP) do có hành vi công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể: VKC công bố thông tin sai lệch đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 công bố ngày 20/7/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cụ thể: Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo tài chính này là lỗ 24.647.180.127 đồng là sai lệch so với số liệu chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét công bố ngày 16/8/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là lỗ 191.141.274.394 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là công ty buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tiếp theo, VKC bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này đã công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này (đối với Báo cáo tài chính quý 2/2020), Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 (ký ngày 15/8/2022), Giải trình ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên.

Trước đó, VKC công bố lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước kiểm toán lỗ 24,647 tỷ đồng và sau kiểm toán toán số lỗ lên tới 191,141 tỷ đồng. Theo giải trình từ VKC là do chi phí lãi vay phải trả trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng cao do phát sinh từ lãi trái phiếu và lãi vay ngắn hạn từ ngân hàng.

Thêm vào đó là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao do trích dự phòng các khoản nợ khó đòi và phải thu khách hàng quá hạn và các chi phí khác do xử lý hàng tồn thiếu không xác định được nguyên nhân.

Đồng thời, Bên kiểm toán cũng có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC bán niên 2022 của VKC. Cụ thể: Bên kiểm toán không thu thập được thư xác nhận bằng hình thức phúc đáp trực tiếp cho chúng tôi đối với khoản nợ phải thu khách hàng. Do đó, chúng tôi không xác định được tính đúng đắn số dư của khoản mục này trên Bảng Cân Đối kế toán tại ngày 30/6/2022 với số tiền là : 83.992.209.144 đồng.

Theo thuyết minh V. 18a vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, mô tả dòng tiền chi ra từ đợt phát hành trái phiếu đúng mục đích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 41NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2021 ngày 08/12/2021 nhưng không đúng theo Bản công bố thông tin ngày 03/12/2021 (mua lại toàn bộ vốn góp thuộc sở hữu của Công ty CP Louis Land tại Công ty TNHH Toccoo Việt Nam - tương đương 85%) với số tiền là 80.800.000.000 đồng; Các khoản chi không đúng mục đích theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường số 41NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2021 ngày 08/12/2021 và không đúng mục đích theo Bản công bố thông tin ngày 03/12/2021 với số tiền là 34.937.668.136 đồng.

Đồng thời theo thuyết minh V.18a vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, mô tả Công ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang sử dụng tài sản là Quyền sử dụng, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất thuộc Giấy chứng nhận số BR626016 tọa lạc tại Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang để đảm bảo cho khoản phát hành trái phiếu của Công ty (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 135/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/3/2022 của Công ty CP Xuất Nhập Khảu An Giang), tài sản này chưa được thực hiện ký 3 bên giữa Công ty với Công ty CP Xuất Nhập Khảu An Giang và tổ chức với tư cách là bên nhận tài sản đảm bảo.

Trong kỳ, công ty thay đổi Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, do vậy bên kiểm toán thiiếu thông tin để xác định các bên liên quan, và do đó, bên kiểm toán không thể xem xét liệu các giao dịch và số dư với bên liên quan công ty đã thuyết minh đủ hay chưa.

Theo đó, VKC đã có những giải trình như sau: Một là, công ty sẽ thu thập thư xác nhận đối với khoản nợ phải thu khách hàng để cung cấp và làm cơ sở cho kiểm toán và các kỳ báo cáo tiếp theo. Đồng thời sẽ trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi và không thu hồi được để công khai và minh bạch với các khoản mục phải thu khách hàng này theo ý kiến của kiểm toán.

Hai là, về việc phát hành trái phiếu của Công ty và dòng tiền chi ra Theo thuyết minh V.18a vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, mô tả dòng tiền chi ra từ đựt phát hành trái phiếu đúng mục đích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 41NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2021 ngày 08/12/2021 nhưng không đúng theo Bản công bố thông tin ngày 03/12/2021 (mua lại toàn bộ vốn góp thuộc sở hữu của CTCP Louis Land tại Công ty TNHH Toccoo Việt Nam - tương đương 85%); Các khoản chi không đúng mục đích theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường số 41NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2021 ngày 08/12/2021 và không đúng mục đích theo Bản công bố thông tin ngày 03/12/2021 với số tiền là 34.937.668.136 đồng.

Công ty cho biết công ty đang nỗ lực làm việc để thu hồi tiền từ việc mua lại phần vốn góp của Louis Land và thu hồi dòng tiền đã chi ra không đúng mục đích như đã nêu trên để đảm bảo cho việc thanh toán lãi và tiền vốn vay trái phiếu đúng hạn.

Ngoài ra, trong kỳ, do có nhiều biến động từ thị trường chứng khoán và liên quan đến các Công ty của nhóm Louis, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều thay đổi, Công ty chưa có các giao dịch mua bán hàng hóa giữa các bên liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Liên quan đến việc tạm hoãn việc thanh toán lãi của lô trái phiếu VKCH2123001 phát hành ngày 09/12/2021, VKC cho biết ngày 09/09/2022 là ngày đến hạn thanh toán lãi của lô trái phiếu VKCH2123001 cho trái chủ. VKC cho biết đã cố gắng thu xếp tài chính để thanh toán cho trái chủ nhưng đến ngày 29/09/2022 VKC vẫn chưa thu xếp được tài chính và công ty đã có thông báo tạm hoãn thanh toán lãi cho trái chủ.



Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/12, giá cổ phiếu này tăng nhẹ lên 2.000 đồng/cổ phiếu với 749.600 đơn vị được giao dịch.