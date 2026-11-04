Khai thác hiệu quả đất vườn, thu hàng trăm triệu mỗi năm từ cây ổi

Buổi sáng ở thôn Yên Thịnh bắt đầu bằng những công việc quen thuộc của vợ chồng bà Lê Thị Hạt. Người kiểm tra từng gốc cây, người tỉ mẩn chăm sóc những cành ổi đang mang quả. Khu vườn rộng 7 sào với hơn 1.000 cây ổi Lê xanh mướt đã trở thành công việc gắn bó mỗi ngày của hai ông bà.
Đã bước qua tuổi 70, nhưng dường như nhịp sống của hai vợ chồng chưa từng chậm lại. Với họ, chăm cây, thu hoạch quả không chỉ là công việc tạo thu nhập, mà còn là niềm vui khi nhìn thấy thành quả lao động của mình trên chính mảnh đất quê hương.
Bà Hạt cho biết sau khi tìm hiểu và lựa chọn giống cây phù hợp, gia đình quyết định trồng ổi Lê Đài Loan. Giống ổi này có quả to, vỏ láng mịn, cùi dày, hạt mềm, vị ngọt thanh. Qua quá trình canh tác, hai ông bà nhận thấy cây sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.
Từ những ngày đầu gây dựng, vợ chồng bà Hạt từng bước mở rộng diện tích, chăm chút từng gốc cây. Nhờ nắm bắt đặc tính sinh trưởng và duy trì việc chăm sóc thường xuyên, vườn ổi phát triển khỏe mạnh, cho thu hoạch nhiều lứa trong năm.
Theo bà Hạt, ổi ngon nhất thường vào khoảng tháng 7 âm lịch đến tháng 2 âm lịch năm sau. Đây là thời điểm thời tiết hanh khô, quả có độ giòn và vị ngọt đậm hơn. Những lứa ổi đến kỳ thu hoạch được gia đình phân loại, đóng thành từng bịch 20 kg để thuận tiện vận chuyển và tiêu thụ.
Không phải mang sản phẩm đi tìm người mua, vườn ổi của gia đình hiện đã có lượng khách quen và thương lái thường xuyên đặt hàng. Mỗi bịch 20 kg được bán với giá khoảng 300.000 đồng, tương đương 15.000 đồng/kg. Riêng ổi trái vụ có giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.
Điều đáng mừng là cây ổi không chỉ cho thu hoạch theo mùa mà còn mang lại nguồn thu tương đối đều đặn. Tính toán sau khi trừ chi phí phân bón, vật tư và công chăm sóc, mỗi năm gia đình bà Hạt thu về khoảng 200 triệu đồng.
Với hai người đã ngoài thất thập, khoản thu nhập ấy không chỉ giúp cuộc sống thêm đủ đầy mà còn mang lại sự chủ động về kinh tế, giảm bớt gánh nặng cho con cháu. Thành quả ấy được vun đắp từ sự cần cù, kinh nghiệm tích lũy qua từng mùa vụ và quyết tâm gắn bó với sản xuất nông nghiệp.
Câu chuyện làm kinh tế của vợ chồng bà Hạt cũng là một lát cắt trong bức tranh phát triển cây ăn quả tại xã Ngọc Trạo. Trên vùng đất này, cây ổi cùng với cây dứa đang trở thành những cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Ông Thái Doãn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Trạo, cho biết toàn xã hiện có 708,4 ha đất trồng cây ăn quả. Trong đó, diện tích trồng ổi đạt 188,53 ha, với 170,48 ha đã và đang cho sản phẩm, mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ dân.
Theo ông Trung, giống ổi Lê Đài Loan được người dân lựa chọn bởi khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu địa phương, dễ trồng và cho chất lượng quả cao nếu áp dụng đúng quy trình chăm sóc. Quả ổi có đặc trưng giòn, ngọt, được thị trường và thương lái ưa chuộng.
Để phát huy lợi thế cây trồng này, địa phương đang chú trọng quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đồng bộ kỹ thuật canh tác và quan tâm kết nối đầu ra cho sản phẩm. Việc tổ chức sản xuất theo vùng không chỉ giúp người dân thuận lợi trong chăm sóc, thu hoạch mà còn tạo điều kiện nâng cao chất lượng và khả năng tiêu thụ nông sản.
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