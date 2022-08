Khẩn trương rút ngắn thời gian thu phí hoàn vốn dự án BOT Quốc lộ 51 qua hai địa phương

"Do lưu lượng xe thực tế tăng cao so với tính toán trong phương án tài chính trước đây nên thời gian thu phí hoàn vốn sẽ kết thúc sớm hơn so với thời hạn trong hợp đồng BOT của dự án", Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.