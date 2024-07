Khánh Hòa đứng thứ 2 cả nước về tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2024

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa đã công bố báo cáo về tình hình kinh tế xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024, trong đó cho biết tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 31.226 tỷ đồng, tăng 12,73% so cùng kỳ năm 2023, xếp thứ 2 cả nước và dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng cao nhất, ước tăng 46,36%. Một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ như điện sản xuất tăng gấp 7,6 lần (do nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 đã đi vào khai thác, vận hành hết công suất); bia các loại tăng 11,9%; đường các loại tăng 11,5%; thủy sản đông lạnh tăng 15%,…

Bên cạnh đó, Sở Công Thương Khánh Hòa cho biết tỉnh Khánh Hòa đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang triển khai, như khu công nghiệp Ninh Thủy, cụm công nghiệp Trảng É 2, cụm công nghiệp Diên Thọ giai đoạn 2, cụm công nghiệp Ninh Xuân. Đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, tỉnh cũng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Các chỉ tiêu kinh tế khác cũng tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 2 con số. Cụ thể: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10,25%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 62.585,4 tỷ đồng và tăng 15,14%; doanh thu du lịch ước đạt hơn 26.072 tỷ đồng và tăng 96,82%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt trên 1 tỷ USD và tăng 16,85%. Tính từ đầu năm đến nay, Khánh Hòa đã đón gần 5,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 88% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 2,4 triệu lượt khách, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 2,8 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ….

Cũng về lĩnh vực du lịch, ngành du lịch Khánh Hòa đã triển khai hàng loạt các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch tại các địa phương của Trung Quốc (Thượng Hải, Chiết Giang), Kazakhstan, Thái Lan...; tổ chức đón các đoàn doanh nghiệp, hãng lữ hành của nước ngoài (Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia…) đến khảo sát du lịch Khánh Hòa; phối hợp với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh và các hãng hàng không, nghiên cứu, xây dựng các chương trình tour, gói tích hợp du lịch khuyến mãi, giá ưu đãi nhằm kích cầu thu hút khách du lịch đến với Khánh Hòa trong năm 2024. Hiện tại, mỗi ngày có 17 chuyến bay từ Hàn Quốc; 16 chuyến bay từ Trung Quốc; các thị trường như Thái Lan, Kazakhstan, Malaysia có từ 5 đến 7 chuyến/tuần đến Khánh Hòa.

Đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng cao và ấn tượng này là do tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo và giảm tỉ trọng gia công, lắp ráp. Tỉnh cũng tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án công nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn, để sớm đưa vào vận hành, gia tăng năng lực sản xuất cho nền kinh tế.

Kế hoạch quý 3 và từ nay đến cuối năm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và tăng trưởng 2 con số. Năm 2024, địa phường duyên hải Bắc Trung Bộ này đặt mục tiêu phấn đấu duy trì đà tăng trưởng trên 10% và thực hiện tốt nhiều dự án trọng điểm, quan trọng của quốc gia, của tỉnh.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát huy các lợi thế kết quả đạt được, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương trong thời gian tới phải xử lý khó khăn, vướng mắc của các dự án, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh đầu tư công; đồng thời, thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án đô thị, nghỉ dưỡng... tạo việc làm, tăng thu ngân sách tại Khu kinh tế Vân Phong. “Trong 6 tháng đầu năm, Khánh Hòa vẫn giữ được mức tăng trưởng ở 2 con số, thì trong 6 tháng cuối năm cũng phải cố gắng để tiếp tục giữ được mức tăng trưởng này”, người đứng đầu chính quyền tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.