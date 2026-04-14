Xu hướng liên kết vùng tạo sức bật cho du lịch Việt Nam

Sự chuyển dịch từ "điểm đến" sang "hành trình" đang mở ra một hướng đi mới cho du lịch Việt Nam. Với lợi thế kết nối biển - cao nguyên, đô thị - nông thôn, núi non – sông ngòi… và sự thay đổi trong tư duy phát triển, nhiều địa phương đang có đủ điều kiện để dẫn dắt xu hướng liên kết vùng…

Trong khuôn khổ Hội chợ VITM Hà Nội 2026, Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hút khoảng 200 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch trên cả nước để cùng bàn về xu hướng liên kết vùng trong du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh: "Đồng bằng sông Cửu Long cần chuyển từ phát triển sản phẩm đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đặc trưng, lấy chất lượng làm trung tâm, từ đó gia tăng giá trị và kéo dài thời gian lưu trú của du khách".

Được ví như "kho tàng du lịch xanh", Đồng bằng sông Cửu Long sở hữu hệ sinh thái sông nước đặc trưng, vườn cây trái phong phú cùng bản sắc văn hóa độc đáo. Tuy nhiên, theo ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, tiềm năng này vẫn chưa được khai thác tương xứng. "Liên kết vùng chính là chìa khóa để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, từ đó xây dựng các hành trình du lịch đặc sắc và định vị thương hiệu du lịch Đồng bằng sông Cửu Long trên bản đồ quốc tế", ông Sum chia sẻ.

Các chuyên gia cũng cho rằng, để nâng tầm du lịch vùng "Chín Rồng", cần tập trung vào bốn trụ cột: phát triển sản phẩm đặc trưng, đầu tư hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy liên kết thị trường và xây dựng nhận diện thương hiệu chung. Đặc biệt, xu hướng du lịch xanh, trải nghiệm "sống chậm" được xem là lợi thế nổi bật của Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm giá trị bền vững.

Cũng trong khuôn khổ VITM 2026, Sở Du lịch Ninh Bình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai tỉnh Hưng Yên và Cà Mau tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Kết nối di sản, lan tỏa bản sắc”. Sự kiện nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa ba địa phương đại diện cho ba vùng miền Bắc – Trung – Nam, đồng thời mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng giàu tiềm năng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh mỗi địa phương đều sở hữu những giá trị đặc trưng riêng, tạo nên sự bổ trợ trong phát triển sản phẩm. Ninh Bình nổi bật với Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới; Cà Mau hấp dẫn với hệ sinh thái rừng – biển vùng cực Nam; trong khi Hưng Yên ghi dấu bởi chiều sâu văn hóa, làng nghề truyền thống và di sản vùng châu thổ.

Việc liên kết vùng sẽ góp phần hình thành các tour tuyến đa dạng, kết nối du lịch văn hóa, tâm linh và sinh thái, từ đó nâng cao sức cạnh tranh và thu hút du khách.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiệu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, khẳng định ý nghĩa lớn nhất của sự kiện là tinh thần hợp tác được củng cố và các cam kết bước đầu được hình thành. Những định hướng này sẽ sớm được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và sản phẩm du lịch cụ thể trong thời gian tới.

Xu hướng hiện nay cho thấy thay vì lựa chọn một địa phương cố định, nhiều du khách chuyển sang thiết kế hành trình kết hợp. Sự chuyển dịch này cho thấy du lịch không còn là hành động "đến một nơi", mà trở thành quá trình "trải nghiệm nhiều không gian" trong cùng một hành trình. Đây cũng là lý do khiến các địa phương không thể tiếp tục phát triển riêng lẻ, mà buộc phải tham gia vào một cấu trúc liên kết rộng hơn.

Với lợi thế địa lý đặc thù, miền Trung đang trở thành khu vực đi đầu trong việc hình thành các hành trình liên vùng. Khoảng cách ngắn giữa biển và cao nguyên, cùng hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, cho phép du khách dễ dàng di chuyển giữa các không gian du lịch khác nhau chỉ trong vài giờ.

Trong cấu trúc mới, các đô thị ven biển như Huế, Đà Nẵng, Hội An hay Nha Trang đóng vai trò "điểm neo", nơi đón dòng khách lớn. Từ đây, du khách được phân bổ sang các khu vực phía Tây, nơi sở hữu tài nguyên sinh thái và văn hóa đặc sắc.

Tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026, liên minh du lịch miền Trung (Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế – Quảng Trị) đã tạo nên những không gian trưng bày đậm chất di sản, nơi du khách có thể “chạm” vào văn hóa qua từng sản phẩm thủ công, hay hình ảnh điểm đến được trình chiếu trên nền tảng số hiện đại.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành quốc tế Hải Vân Cát, việc liên kết 3 địa phương không chỉ là phép cộng về mặt địa lý, mà là sự cộng hưởng để tạo ra một “phễu” đón khách quốc tế và nội địa khổng lồ.

Năm 2026, ba địa phương dự kiến tập trung xây dựng Bộ nhận diện truyền thông số chung “One Journey - Three Destinations”, áp dụng thống nhất trong toàn cụm liên kết. Thay vì cạnh tranh, mỗi địa phương cần đóng vai trò chuyên biệt trong hành trình của du khách.

Chẳng hạn, Đà Nẵng đóng vai trò là “cửa ngõ” với sân bay quốc tế, hệ thống lưu trú cao cấp và các sản phẩm giải trí hiện đại, du lịch MICE. Trong khi đó, Huế là linh hồn của chuỗi liên kết với các giá trị cung đình, du lịch tâm linh. Quảng Trị sẽ khai thác dòng di sản chiến tranh độc đáo, tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ cho khách quốc tế muốn tìm hiểu lịch sử…

“Chúng ta cần xóa bỏ tư duy ‘địa giới hành chính’ trong sản phẩm du lịch mà cần xây dựng một hành trình, nhiều trải nghiệm cho du khách. Theo đó, xây dựng các tour như “Hành trình tìm về dấu ấn vương triều” (Huế - Hội An) hay “Con đường hòa bình” (Quảng Trị - Quảng Bình). Song song, áp dụng thẻ du lịch thông minh cho phép du khách sử dụng tại các điểm di sản và phương tiện vận chuyển liên kết giữa 3 địa phương với mức giá ưu đãi…”, ông Thiện gợi ý.

Có thể thấy, từ Đồng bằng sông Cửu Long đến các địa phương phía Bắc, các điểm đến đang chủ động hợp tác, đa dạng hóa trải nghiệm, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị du lịch bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Dù vậy, thực tế cho thấy, liên kết vùng vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Một số hành trình còn thiếu sự khác biệt rõ ràng giữa các điểm đến, trong khi hạ tầng kết nối và dịch vụ hỗ trợ chưa thực sự đồng bộ. Nếu các địa phương không xác định được vai trò riêng trong chuỗi liên kết, nguy cơ trùng lặp sản phẩm là khó tránh khỏi. Khi đó, hành trình liên vùng sẽ chỉ kéo dài về mặt địa lý, nhưng không gia tăng giá trị trải nghiệm.