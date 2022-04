Khánh Hòa tấp nập du khách dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay, Lữ hành Saigontourist phục vụ gần 32.000 du khách mua tour. Chỉ riêng trong sáng 30/4 có tới 25.000 du khách đã khởi hành với các hành trình du lịch trong và ngoài nước. Xếp đầu bảng trong chùm tour du lịch trong nước là Đà Lạt, Phú Quốc, Nha Trang - Ninh Chữ, Đà Nẵng. Các hành trình kết hợp về nguồn tại điểm đến Nha Trang - khu di tích Gạc Ma; Nghệ An - theo dấu chân Bác; Quảng Bình - Hành trình Trường Sơn liên tục thu hút khách.

NGÀY ĐẦU NGHỈ LỄ ĐÃ ĐÔNG KHÁCH

Tuy mới chỉ là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày của năm nay, nhưng lượng khách du lịch đến với TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tăng mạnh. Tại bến tàu du lịch Nha Trang, ngay từ sáng sớm đã có hàng ngàn du khách đi các tour biển đảo. Các điểm đến như Hòn Mun, Bãi Tranh, Vịnh San Hô, Hòn Tằm... đông nghẹt du khách.

Ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch Hội Khách sạn Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết khách đến Nha Trang năm nay chủ yếu từ Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên. Khảo sát cho thấy, đa phần du khách lựa chọn các khu nghỉ dưỡng cao cấp và biệt lập. Hiện, các resort, khu du lịch ở khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh hầu hết đã kín phòng.

Bà Trần Thị Mỹ Dung, Giám đốc Phòng kinh doanh và Marketing Khu nghỉ dưỡng The Anam Nha Trang (The Anam Resort) cho biết, đến trước ngày lễ 30/4 - 1/5 toàn bộ phòng nghỉ dưỡng ở resort đã được khách đặt hết. Để đảm bảo phục vụ du khách trong dịp lễ, The Anam Resort đã xây dựng nhiều kế hoạch đón khách trong đó có bổ sung thêm nguồn lực nhân sự. “213 phòng tại The Anam Resort đã kín khách, chủ yếu là khách nội địa,” bà Trần Thị Mỹ Dung nói.

“Tỷ lệ lấp đầy phòng ở khách sạn ở Nha Trang khoảng 90%. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi dần dần của ngành du lịch" anh Phạm Đức Anh, Giám đốc điều hành Khách sạn Paris Nha Trang, Khánh Hòa, cho biết. “Với khách sạn của chúng tôi, khách du lịch trong dịp này chủ yếu vẫn là các nhóm khách gia đình có kế hoạch từ trước. Để tránh cảnh di chuyển đông đúc, đa phần các nhóm khách đã tới Nha Trang từ ngày 28, 29/4”.

Dịp lễ 30/4 – 1/5 này chính là cơ hội để du lịch Khánh Hòa tiếp đà tăng trưởng.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó giám đốc Công ty TNHH TMDV Du lịch Nha Trang - đơn vị chuyên cung cấp các tour lặn biển, đi bộ dưới biển - cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay được dự đoán sẽ là cao điểm du lịch nội địa sau một thời gian dài người dân ở nhà chống dịch. Vì thế, để tránh cảnh ông đúc, chen lấn, nhiều du khách tranh thủ đi du lịch sớm trước hoặc muộn hơn 1 – 2 ngày. "Vì thế, dù là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ nhưng lượng khách như hôm nay rất ấn tượng. Dự kiến trong 1 – 2 ngày tiếp theo, lượng khách sẽ cao hơn hôm nay tạo đà cho mùa du lịch hè sắp tới,” ông Tuấn nói.

Tính đến sáng nay, 30/4, tại bến tàu du lịch cảng Cầu Đá, số lượng phương tiện được tăng cường, đảm bảo công suất hoạt động đưa đón từ 7.000 – 10.000 lượt khách/ngày, phục vụ khách trong dịp lễ đi các tuyến đảo du lịch như Hòn Mun, Hòn Tằm, Bãi Tranh, Hồ cá Trí Nguyên, Làng Chài, Con Sẻ Tre… Theo một số nhân viên làm việc tại cảng Cầu Đá, trong dịp nghỉ lễ này số lượng khách sẽ tăng đột biến, đòi hỏi lượng phương tiện cũng phải tăng cường, đủ đáp ứng nhu cầu khách với công suất khoảng 500 – 700 chuyến/ngày.

Trong khi đó, thông tin từ các hãng xe khách cho biết, vé xe khách các loại tuyến TP.HCM – Nha Trang từ ngày 29/4 đến 3/5 hiện đã được đặt trước toàn bộ. Các hãng xe đã mở thêm các chuyến tăng cường, chạy buổi sáng để đón đưa khách trong những ngày cao điểm nhưng hiện lượng vé cũng đã được bán hết. Giá vé trong những ngày cao điểm tăng trung bình 50% so với ngày thường. Vé tàu tuyến Nha Trang – TP.HCM trong những ngày cao điểm hiện cũng không còn, chỉ còn vé máy bay nhưng mức giá hiện cũng cao hơn ngày thường 50 – 80%.

TẠO ĐÀ CHO MÙA DU LỊCH HÈ

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, dịp Giỗ tổ Hùng Vương, tỉnh đón hơn 55.400 lượt khách, tạo đà cho nhiều doanh nghiệp du lịch mở trở lại. Vì thế, dịp lễ 30/4 – 1/5 này chính là cơ hội để du lịch Khánh Hòa tiếp đà tăng trưởng. "Qua nắm bắt sơ bộ, một số tour mới, gói kích cầu mới đã được các doanh nghiệp tung ra trước dịp lễ 30/4 – 1/5 nhằm thu hút du khách nội địa. Dự kiến với 4 ngày nghỉ lễ, lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa sẽ cao hơn đợt lễ Giỗ tổ Hùng Vương,” bà Thanh cho biết.

Để đảm bảo phục vụ tốt du khách, ngành du lịch tỉnh này đã yêu cầu các doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực cũng như cơ sở vật chất. Về hạ tầng, sau thời gian dài đóng cửa do dịch bệnh, hiện nay toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 50.000 phòng khách sạn, lưu trú hoạt động trở lại. Trong đó có hơn 30.000 phòng đạt chuẩn từ ba sao trở lên, chưa kể rất nhiều cơ sở đạt chuẩn tương đương bốn năm sao nhưng chưa đăng ký cấp sao. Tất cả đều đang ở trong trạng thái sẵn sàng đón và phục vụ du khách đến với Nha Trang – Khánh Hòa.

Khánh Hòa hiện cũng đang chuẩn bị cho mùa du lịch hè bằng các chương trình khảo sát, xây dựng các tour tuyến du lịch.

Để tránh tình trạng du khách bị "chặt chém", gặp sự cố, bà Thanh cho biết, Sở Du lịch Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch... trong dịp lễ sắp tới.

“Đối với du khách gặp vấn đề phát sinh như bị 'chặt chém', mất cắp, tai nạn… khi du lịch dịp lễ 30.4 - 1.5 tại Khánh Hòa, có thể gọi đường dây nóng (24/24) 0947.528.000, đầu số *2258 hoặc đến các trạm hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú để được hướng dẫn, hỏi thông tin du lịch, bản đồ du lịch, chỉ đường, đổi ngoại tệ… và phản ánh các vấn đề bức xúc,” bà Thanh thông tin.

Bên cạnh việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, ngành du lịch Khánh Hòa hiện cũng đang chuẩn bị cho mùa du lịch hè bằng các chương trình khảo sát, xây dựng các tour tuyến du lịch kết hợp, liên kết vùng giữa Khánh Hòa và Đà Lạt với sản phẩm “biển và hoa”; “biển và rừng” – kết hợp giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk…

Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa cũng đang xúc tiến chuẩn bị “Liên hoan Du lịch biển Nha Trang – Nha Trang Sea Tourism Festival 2022”. Liên hoan dự kiến diễn ra từ 16 - 19/6 với hàng loạt các chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đa dạng, phong phú nhằm thu hút khách du lịch cũng như người dân địa phương.