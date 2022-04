Khánh Hòa thu thêm 354 tỷ đồng tiền thuê đất từ dự bất động sản điều chỉnh quy hoạch

Theo thông tin từ địa phương này thì dự án The Lotus Cam Ranh đã được quy hoạch xây dựng chi tiết, điều chỉnh loại đất nên tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt tính tiền sử dụng đất, thuê đất đối với dự án này.

Cụ thể, sau khi xem xét kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa xác định giá đất đối với diện tích 155 ha của dự án The Lotus Cam Ranh tại thời điểm năm 2016 cần nộp bổ sung là 199 tỷ đồng. Ngoài ra, chênh lệch về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết là 155 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà chủ đầu tư dự án The Lotus Cam Ranh phải nộp theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa là 354 tỷ đồng.

Được biết, dự án The Lotus Cam Ranh nay tên là dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise có quy mô 794,5 ha do Công ty TNHH KN Cam Ranh - thành viên Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành làm chủ đầu tư. Khu đất của dự án nằm giữa sân bay và quân cảng Cam Ranh có nguồn gốc từ đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý.

Tháng 7/2015, khi Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1040/TTg-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng tại khu vực bãi Dài, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thì ngay sau đó UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ra các văn bản về việc quy hoạch đồ án phân khu tỷ lệ 1/2000; chấp thuận chủ trương đầu tư để Công ty TNHH KN Cam Ranh có địa chỉ trụ sở chính tại bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa thực hiện dự án The Lotus Cam Ranh; phê duyệt phân khu tỷ lệ 1/2000; phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án.

Đến tháng 6/2016, UBND tỉnh Khánh Hoà chính thức có Quyết định số 1678/QĐ-UBNĐ về việc giao đất và cho thuê đất để Công ty TNHH KN Cam Ranh thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh. Theo đó, doanh nghiệp này được giao và cho thuê 7.944.280,5 m2 (gần 80ha đất) với thời hạn lên tới 70 năm, tức đến năm 2085 và tiếp đấy cũng nhận luôn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi được Khánh Hoà chấp thuận đầu tư, dự án nhanh chóng xin thay đổi quy hoạch, lần lượt bổ sung sân golf rồi casino. Tổng mức đầu tư của dự án lại tiếp tục tăng mạnh lên 46.371 tỷ đồng. Trong đó, phân khu đô thị là hơn 545 ha, phân khu sân golf là 90 ha và phân khu nghỉ dưỡng là hơn 158 ha. Hiện phân khu sân golf của dự án đã đi vào hoạt động.

Với tổng diện tích sử dụng đất gần 800ha và tổng nguồn vốn đầu tư dự án là trên 46.371 tỷ đồng theo thông tin công bố, đây là dự án sử dụng đất lớn nhất tỉnh Khánh Hòa từ trước đến nay. Về quy hoạch xây dựng, dự án gồm 3 phân khu chính: phân khu sân golf 27 lỗ có diện tích khoảng 90 ha; phân khu đô thị có diện tích khoảng 545 ha; phân khu nghỉ dưỡng có diện tích khoảng 158 ha.

Trong phân khu đất ở đô thị sẽ hình thành trên 13.800 căn hộ chung cư, gần 1.000 nhà ở biệt thự, khoảng 8.000 nhà ở liền kề. Đặc biệt đối với phân khu nghỉ dưỡng, ngoài 10.000 căn hộ du lịch, 835 biệt thự nghỉ dưỡng còn có thêm khu casino.

Mục tiêu của dự án là để đầu tư xây dựng: khu phức hợp nhà ở, biệt thự, resort nghỉ dưỡng, khu chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ, trung tâm thương mại, sân golf, kinh doanh Casino. Vào năm 2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở ngành rà soát lại quyết định điều chỉnh, bổ sung giao đất và cho thuê đất ở dự án này.