Trang chủ Thị trường

Khánh thành dây chuyền sản xuất kali sulphat công suất 20.000 tấn/năm

Chu Minh Khôi

08/05/2026, 10:12

Ngày 7/5/2026, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã chính thức khánh thành dây chuyền sản xuất kali sulphat (SOP, K₂SO₄) công suất 20.000 tấn/năm. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng không chỉ với doanh nghiệp mà còn đối với ngành phân bón Việt Nam trong bối cảnh thị trường vật tư nông nghiệp toàn cầu liên tục biến động bởi địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực an ninh lương thực.

Khánh thành dây chuyền sản xuất phân bón SOP

Dây chuyền phân bón mới khánh thành là một trong những tổ hợp sản xuất SOP quy mô công nghiệp đầu tiên tại miền Bắc, đánh dấu bước tiến trong chiến lược đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn của Supe Lâm Thao.

SOP LÂM THAO HƯỚNG TỚI XUẤT KHẨU

Dự án được khởi công từ tháng 6/2025, hoàn thành lắp đặt và chạy thử vào tháng 4/2026. Theo doanh nghiệp, việc đưa dây chuyền vào vận hành không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm phân bón chất lượng cao mà còn từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm thân thiện môi trường phục vụ nền nông nghiệp hiện đại.

Điểm nổi bật của dự án là việc ứng dụng công nghệ lò Mannheim - công nghệ sản xuất SOP hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. Công nghệ này cho phép kiểm soát chặt chẽ các thông số vận hành, tối ưu hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm phát thải ra môi trường.

Khánh thành dây chuyền sản xuất phân bón SOP.

Cùng với đó, hệ thống điều khiển DCS được tích hợp nhằm gia tăng mức độ tự động hóa, hạn chế sai sót trong vận hành và bảo đảm an toàn sản xuất. Nguồn nguyên liệu đầu vào cũng được lựa chọn kỹ lưỡng với kali clorua (KCl) nhập khẩu từ Canada có hàm lượng K₂O hữu hiệu từ 62% trở lên, độ tinh khiết cao và ít tạp chất. Trong khi đó, axit sulfuric (H₂SO₄) được doanh nghiệp tự sản xuất từ lưu huỳnh nguyên tố bằng công nghệ hiện đại, tạo nền tảng để sản phẩm SOP đạt chất lượng ổn định theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho biết SOP là dòng phân bón cao cấp không chứa gốc clo (Cl⁻), phù hợp với nhiều loại cây trồng mẫn cảm như chè, cà phê, hồ tiêu, thuốc lá, rau màu và cây ăn quả, đặc biệt tại các vùng sản xuất nông sản xuất khẩu.

Việc loại bỏ gốc clo giúp hạn chế hiện tượng chai đất, mặn hóa, đồng thời cải thiện chất lượng nông sản về màu sắc, độ bóng, hương vị cũng như khả năng bảo quản sau thu hoạch. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam đang hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững". 
Ông Phạm Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, dự án còn được đánh giá cao ở khía cạnh môi trường khi tích hợp hệ thống thu hồi khí HCl triệt để để sản xuất axit clohydric thương phẩm công suất 24.000 tấn/năm. Hàm lượng khí bụi phát thải đáp ứng QCVN 19:2024, cho thấy định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp khi biến chất phát sinh thành nguyên liệu có giá trị phục vụ các ngành xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm, dệt nhuộm và hóa chất.

Trong bối cảnh nguồn cung SOP trong nước còn hạn chế và phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, việc đầu tư dây chuyền mới được kỳ vọng sẽ góp phần chủ động nguồn cung phân bón chất lượng cao cho sản xuất nông nghiệp trong nước, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Theo kế hoạch, Supe Lâm Thao sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nghiên cứu các dòng phân bón thế hệ mới và từng bước đưa thương hiệu SOP Lâm Thao tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

BÀI TOÁN AN NINH PHÂN BÓN TRONG BIẾN ĐỘNG TOÀN CẦU

Đánh giá về sự kiện này, TS. Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam nhận định việc phát triển sản xuất SOP trong nước mang ý nghĩa chiến lược đối với ngành nông nghiệp Việt Nam.

Theo ông, trong xu thế toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, các quốc gia phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn về nguyên liệu, năng lượng và hàng hóa. Những sản phẩm mà trong nước có khả năng sản xuất với giá cạnh tranh và chất lượng phù hợp thì cần được ưu tiên phát triển. Đặc biệt, các mặt hàng liên quan đến an ninh quốc gia và độc lập kinh tế như lương thực, thực phẩm thiết yếu, dược phẩm, năng lượng hay vật tư chiến lược cần phải chủ động sản xuất trong nước.

“Phân bón là hàng hóa chiến lược bởi nông nghiệp đã chứng minh là trụ đỡ của nền kinh tế, còn phân bón là vật tư đầu vào quan trọng của ngành trồng trọt”, TS. Phùng Hà nhấn mạnh.

Bên trong dây chuyền sản xuất phân bón SOP/

Theo ông, những biến động chính trị toàn cầu thời gian qua cho thấy ngành phân bón dễ bị tổn thương như thế nào trước các cuộc xung đột địa chính trị. Cuộc xung đột Ai Cập - Israel năm 1973 từng khiến giá năng lượng và phân bón tăng vọt trên phạm vi toàn cầu. Xung đột Nga - Ukraina năm 2022 gây gián đoạn lớn đối với phân bón kali và amoniac, ảnh hưởng mạnh tới châu Âu rồi lan rộng toàn cầu.

Gần đây hơn, các căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran trong giai đoạn 2025-2026 tiếp tục gây áp lực lớn lên thị trường phân bón, đặc biệt là các nguyên liệu như lưu huỳnh, amoniac và axit sulfuric. Việc eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển quan trọng của gần 50% lượng lưu huỳnh thương mại thế giới bị gián đoạn đã đẩy giá lưu huỳnh tăng mạnh, kéo theo chi phí sản xuất phân bón leo thang.

Trong bối cảnh đó, việc Supe Lâm Thao đưa vào vận hành dây chuyền SOP công suất 20.000 tấn/năm được xem là tín hiệu tích cực cho ngành phân bón Việt Nam.

SOP hiện được xem là dòng phân bón chuyên dụng có giá trị cao trên thị trường quốc tế nhờ khả năng cung cấp đồng thời kali và lưu huỳnh cho cây trồng mà không gây tác động bất lợi do clo. So với MOP (kali clorua), SOP có chỉ số muối thấp hơn nên đặc biệt phù hợp với các loại cây trồng nhạy cảm với độ mặn như trái cây, rau quả, chè, cà phê...".
TS. Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam.

Theo thống kê, đến cuối năm 2024, sản lượng SOP toàn cầu đã vượt 7 triệu tấn. Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ lớn nhất với hơn 3 triệu tấn mỗi năm, trong khi châu Âu và Bắc Mỹ đều tiêu thụ trên 1 triệu tấn.

TS. Phùng Hà cho biết hiện hơn 50 quốc gia trên thế giới sử dụng SOP cho các loại cây trồng giá trị cao. Trong thực tế sản xuất, nhiều người còn gọi SOP là “kali ngọt” bởi loại phân này giúp nâng cao chất lượng, độ ngọt và mẫu mã của nhiều loại nông sản như sầu riêng, cam, chanh hay các loại trái cây xuất khẩu.

Trong khi đó, thị trường kali toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh. Giá trị thị trường MOP (kali clorua) toàn cầu đạt khoảng 64,6 tỷ USD năm 2023, tăng lên khoảng 76,1 tỷ USD năm 2024 và dự kiến có thể đạt hơn 90 tỷ USD vào năm 2030.

