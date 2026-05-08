Khánh thành dây chuyền sản xuất kali sulphat công suất 20.000 tấn/năm
Chu Minh Khôi
08/05/2026, 10:12
Ngày 7/5/2026, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã chính thức khánh thành dây chuyền sản xuất kali sulphat (SOP, K₂SO₄) công suất 20.000 tấn/năm. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng không chỉ với doanh nghiệp mà còn đối với ngành phân bón Việt Nam trong bối cảnh thị trường vật tư nông nghiệp toàn cầu liên tục biến động bởi địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực an ninh lương thực.
Dâychuyền phân bón mới khánh thành là một trong
những tổ hợp sản xuất SOP quy mô công nghiệp đầu tiên tại miền Bắc, đánh dấu bước
tiến trong chiến lược đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát
triển theo hướng xanh, tuần hoàn của Supe Lâm Thao.
SOP LÂM THAO HƯỚNG TỚI XUẤT KHẨU
Dự án được khởi công từ tháng 6/2025, hoàn thành lắp đặt
và chạy thử vào tháng 4/2026. Theo doanh nghiệp, việc đưa dây chuyền vào vận
hành không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm phân bón chất lượng cao mà còn từng bước
hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm thân thiện môi trường phục vụ nền nông nghiệp
hiện đại.
Điểm nổi bật của dự án là việc ứng dụng công nghệ lò
Mannheim - công nghệ sản xuất SOP hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay. Công nghệ
này cho phép kiểm soát chặt chẽ các thông số vận hành, tối ưu hiệu quả sử dụng
nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm phát thải ra môi trường.
Cùng với đó, hệ thống điều khiển DCS được tích hợp nhằm
gia tăng mức độ tự động hóa, hạn chế sai sót trong vận hành và bảo đảm an toàn
sản xuất. Nguồn nguyên liệu đầu vào cũng được lựa chọn kỹ lưỡng với kali clorua
(KCl) nhập khẩu từ Canada có hàm lượng K₂O hữu hiệu từ 62% trở lên, độ tinh khiết
cao và ít tạp chất. Trong khi đó, axit sulfuric (H₂SO₄) được doanh nghiệp tự sản
xuất từ lưu huỳnh nguyên tố bằng công nghệ hiện đại, tạo nền tảng để sản phẩm
SOP đạt chất lượng ổn định theo tiêu chuẩn quốc tế.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phạm Thanh Tùng, Tổng
Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho biết SOP là dòng
phân bón cao cấp không chứa gốc clo (Cl⁻), phù hợp với nhiều loại cây trồng mẫn
cảm như chè, cà phê, hồ tiêu, thuốc lá, rau màu và cây ăn quả, đặc biệt tại các
vùng sản xuất nông sản xuất khẩu.
Không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm, dự án còn được
đánh giá cao ở khía cạnh môi trường khi tích hợp hệ thống thu hồi khí HCl triệt
để để sản xuất axit clohydric thương phẩm công suất 24.000 tấn/năm. Hàm lượng
khí bụi phát thải đáp ứng QCVN 19:2024, cho thấy định hướng phát triển kinh tế
tuần hoàn của doanh nghiệp khi biến chất phát sinh thành nguyên liệu có giá trị
phục vụ các ngành xử lý nước, dược phẩm, thực phẩm, dệt nhuộm và hóa chất.
Trong bối cảnh nguồn cung SOP trong nước còn hạn chế và
phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, việc đầu tư dây chuyền mới được kỳ vọng sẽ góp phần
chủ động nguồn cung phân bón chất lượng cao cho sản xuất nông nghiệp trong nước,
đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.
Theo kế hoạch, Supe Lâm Thao sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản
xuất, nghiên cứu các dòng phân bón thế hệ mới và từng bước đưa thương hiệu SOP
Lâm Thao tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.
BÀI TOÁN AN NINH PHÂN BÓN TRONG BIẾN ĐỘNG TOÀN CẦU
Đánh giá về sự kiện này, TS. Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội
Phân bón Việt Nam nhận định việc phát triển sản xuất SOP trong nước mang ý
nghĩa chiến lược đối với ngành nông nghiệp Việt Nam.
Theo ông, trong xu thế toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ,
các quốc gia phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn về nguyên liệu, năng lượng và hàng
hóa. Những sản phẩm mà trong nước có khả năng sản xuất với giá cạnh tranh và chất
lượng phù hợp thì cần được ưu tiên phát triển. Đặc biệt, các mặt hàng liên quan
đến an ninh quốc gia và độc lập kinh tế như lương thực, thực phẩm thiết yếu, dược
phẩm, năng lượng hay vật tư chiến lược cần phải chủ động sản xuất trong nước.
“Phân bón là hàng hóa chiến lược bởi nông nghiệp đã chứng
minh là trụ đỡ của nền kinh tế, còn phân bón là vật tư đầu vào quan trọng của
ngành trồng trọt”, TS. Phùng Hà nhấn mạnh.
Theo ông, những biến động chính trị toàn cầu thời gian
qua cho thấy ngành phân bón dễ bị tổn thương như thế nào trước các cuộc xung đột
địa chính trị. Cuộc xung đột Ai Cập - Israel năm 1973 từng khiến giá năng lượng
và phân bón tăng vọt trên phạm vi toàn cầu. Xung đột Nga - Ukraina năm 2022 gây
gián đoạn lớn đối với phân bón kali và amoniac, ảnh hưởng mạnh tới châu Âu rồi
lan rộng toàn cầu.
Gần đây hơn, các căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran trong
giai đoạn 2025-2026 tiếp tục gây áp lực lớn lên thị trường phân bón, đặc biệt
là các nguyên liệu như lưu huỳnh, amoniac và axit sulfuric. Việc eo biển Hormuz
- tuyến vận chuyển quan trọng của gần 50% lượng lưu huỳnh thương mại thế giới bị
gián đoạn đã đẩy giá lưu huỳnh tăng mạnh, kéo theo chi phí sản xuất phân bón
leo thang.
Trong bối cảnh đó, việc Supe Lâm Thao đưa vào vận hành
dây chuyền SOP công suất 20.000 tấn/năm được xem là tín hiệu tích cực cho ngành
phân bón Việt Nam.
Theo thống kê, đến cuối năm 2024, sản lượng SOP toàn cầu
đã vượt 7 triệu tấn. Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ lớn nhất với hơn 3
triệu tấn mỗi năm, trong khi châu Âu và Bắc Mỹ đều tiêu thụ trên 1 triệu tấn.
TS. Phùng Hà cho biết hiện hơn 50 quốc gia trên thế giới
sử dụng SOP cho các loại cây trồng giá trị cao. Trong thực tế sản xuất, nhiều
người còn gọi SOP là “kali ngọt” bởi loại phân này giúp nâng cao chất lượng, độ
ngọt và mẫu mã của nhiều loại nông sản như sầu riêng, cam, chanh hay các loại
trái cây xuất khẩu.
Trong khi đó, thị trường kali toàn cầu vẫn tiếp tục tăng
trưởng mạnh. Giá trị thị trường MOP (kali clorua) toàn cầu đạt khoảng 64,6 tỷ
USD năm 2023, tăng lên khoảng 76,1 tỷ USD năm 2024 và dự kiến có thể đạt hơn 90
tỷ USD vào năm 2030.
Giá phân bón leo thang, nông sản giảm, nông dân đối mặt áp lực kép
13:48, 02/04/2026
Giá phân bón tăng mạnh do xung đột, Nga “trúng đậm”
12:53, 26/03/2026
Dự báo giá phân bón quay lại đỉnh cũ 2022 do xung đột tại Trung Đông?
Australia và UNDP hỗ trợ Thái Nguyên xây dựng nhà chống chịu thiên tai
Dự án xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai tại Thái Nguyên là giải pháp thiết thực giúp người dân phục hồi sau bão lũ năm 2025. Những công trình này không chỉ đảm bảo an cư mà còn nâng cao khả năng thích ứng bền vững, bảo vệ cộng đồng trước biến đổi khí hậu khắc nghiệt...
Chính thức công nhận ngày 6/5 hằng năm là Ngày Logistics Việt Nam
Việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam là hết sức cần thiết nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của logistics, thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển logistics xanh, bền vững...
Hà Tĩnh chi hơn 671 tỷ đồng vực dậy sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai
Sau những đợt mưa bão liên tiếp trong năm 2025 khiến nhiều vùng quê ở Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề, tỉnh này vừa quyết định phân bổ hơn 671,2 tỷ đồng để hỗ trợ khôi phục sản xuất. Nguồn kinh phí lớn được kỳ vọng sẽ giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục đồng ruộng và tái thiết sinh kế sau thiên tai.
Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 là sự kiện thương mại trọng điểm nhằm kết nối doanh nghiệp trong nước với các hệ thống phân phối và nhà nhập khẩu quốc tế, hướng tới mục tiêu xuất khẩu bền vững và nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới...
Chemetall ra mắt phòng thí nghiệm công nghệ xử lý bề mặt đầu tiên tại Việt Nam
Phòng thí nghiệm xử lý bề mặt nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của ngành ô tô, xe máy, công nghiệp và tái chế nhựa tại Việt Nam…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: