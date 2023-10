Khát vọng xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Tham dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, các vị khách quốc tế.

TRỞ THÀNH MỘT CỰC TĂNG TRƯỞNG CỦA KHU VỰC PHÍA BẮC

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nêu rõ: Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, 60 năm qua, Quảng Ninh đã giành được những thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đọc diễn văn ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của mảnh đất, con người Quảng Ninh

Nhìn tổng thể, từ một tỉnh còn yếu kém phải dựa vào hỗ trợ của Trung ương Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá khi về thăm, làm việc năm 2022 - với đà tăng trưởng hai con số trong 7 năm liên tiếp (2017-2022), kể cả trong những giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19;

Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2022 đạt gần 270.000 tỷ đồng, cao gấp 103 lần so với năm 1986; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 8.291 USD, gấp đôi bình quân cả nước, đứng đầu ở khu vực phía Bắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi sâu vào chất lượng.

Màn diễu hành hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh với gần 2.500 người tham gia

Bí thư nhấn mạnh những thành tựu đó, không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương mà còn đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung cho toàn Đảng và đất nước. Đó là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố, gắn liền vai trò lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, sự giúp đỡ của Trung ương và phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, phát huy nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh từ hội nhập, hợp tác và kết nối, phản ánh ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo vô bờ bến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy trách nhiệm người đứng đầu.

HƯỚNG TỚI MỘT TỈNH KIỂU MẪU GIÀU ĐẸP, VĂN MINH, HIỆN ĐẠI

Trên nền tảng và đà phát triển đã được tạo dựng, Quảng Ninh đặt mục tiêu hướng đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, Quảng Ninh sẽ tập trung đẩy mạnh đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, hướng trọng tâm vào chất lượng phát triển, chất lượng sống của người dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền liêm chính, hành động.

Củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hành dân chủ thực chất, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Giải phóng mọi nguồn lực phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa.

Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa đặc sắc Quảng Ninh trở thành sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực phát triển, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, lành mạnh, bảo đảm mọi người dân được hưởng cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc”.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Ký tin tưởng thành quả trong chặng đường 60 năm qua, càng tiếp thêm sức mạnh mới, động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp nối vun đắp những giá trị cốt lõi của Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc” bằng tinh thần kiên định và sức vươn mạnh mẽ vì một tương lai tươi sáng; cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới.

Màn pháo hoa tầm cao rực rỡ sắc màu

Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023 diễn ra trong thời lượng 130 phút, thu hút khoảng 10.000 người tham dự trực tiếp tại Quảng trường 30/10 và hàng chục nghìn người xem.

Chương trình được tổ chức trang trọng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghi thức Lễ kỷ niệm và các hoạt động hưởng ứng trước nghi thức Lễ kỷ niệm.

Nổi bật là hoạt động diễu hành hưởng ứng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh gồm 39 khối diễu hành với tổng quân số tham gia diễu hành hơn 2.500 người thuộc các lực lượng vũ trang, công an nhân dân, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng công nhân, doanh nhân, thanh niên, nhân dân các địa phương.

Trong tiếng nhạc hùng tráng, các khối diễu hành biểu dương lực lượng đã thể hiện khí thế mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ninh đang không ngừng vươn lên phát triển toàn diện ở nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, màn trống hội đặc sắc, quy mô lớn nhất Việt Nam với 600 trống hội do 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của Đoàn Nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an thể hiện đã mang đến cho khán giả, Nhân dân một không khí hào hùng, lịch sử về truyền thống cách mạng vẻ vang, ý chí tự lực, tự cường vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh từ những ngày thành lập, xây dựng và phát triển.