Khi bảo hiểm được hiểu đúng nghĩa bảo vệ

Một khoản tiền để duy trì hợp đồng bảo hiểm hằng năm và một rủi ro nằm đâu đó ở tương lai quả thật là trở ngại trong tâm lý của người mua. Thế nhưng, khi có đủ động lực để bước qua trở ngại ấy, để hiểu rằng bảo hiểm chưa bao giờ là một khoản đầu tư siêu lợi nhuận, càng không phải là một kênh tiết kiệm thuần tuý, khách hàng sẽ nhận ra được ý nghĩa thực sự của nó. Bảo hiểm như bản chất tên gọi là chiếc khiên bảo vệ, là phương án “back-up”, là túi tiền dự phòng trước những bất trắc của cuộc đời. Giá trị mà khách hàng nhận được từ bảo hiểm không dừng lại ở câu chuyện tiền bạc mà quý giá hơn cả là sự an tâm. An tâm vì không sợ rơi vào cảnh túng tiền điều trị, an tâm vì không là gánh nặng của người thân, an tâm vì vẫn có thể gửi trọn vẹn yêu thương đến gia đình ngay cả khi sự việc không may mắn nhất xảy ra.

Và tất nhiên, nguồn động lực để khách hàng nhận ra những ý nghĩa ấy không đến từ đâu khác ngoài sự thấu hiểu, sự tư vấn tận tâm, sự chăm sóc đúng mực của đội ngũ cán bộ người tư vấn bảo hiểm trên thị trường.

NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH ĐÚNG NGHĨA

Chị T.H.L là một khách hàng lâu năm của Sacombank. “Tôi biết đến bảo hiểm và đã tham gia bảo hiểm từ khá lâu rồi. Hồi còn độc thân thì mua cho bản thân và ba mẹ”. Chị cũng chia sẻ thật lòng rằng lúc sở hữu những hợp đồng bảo hiểm đầu tiên, chị chỉ đơn giản nghĩ đó là một hình thức tiết kiệm khi tài chính đang cho phép, phạm vi bảo hiểm chắc cũng chỉ xoay quanh những dịch vụ đơn giản như khám chữa bệnh thông thường. “Mãi sau này gặp các bạn ở Sacombank, mới được các bạn tư vấn rằng bảo hiểm có thể làm được nhiều hơn thế và khi sự việc xảy ra rồi mình mới thấy hóa ra mình có thể nhận được khoản tiền bảo vệ lớn đến thế này”, chị chia sẻ trong buổi gặp.

Gần 1 năm trước, chị T.H.L bàng hoàng và suy sụp khi phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn 3. Dù may mắn không bị quá nhiều trở ngại về kinh tế nhưng từ một người hoạt bát, chị T.H.L trở nên trầm lắng hơn và hay âu lo. Chị lo cho gia đình nhỏ của mình, sợ hai đứa trẻ sẽ ra sao nếu mẹ chúng chẳng may bất trắc, chị vun vén tài chính cho con từng ngày với mong muốn khoản chi phí điều trị sẽ không ảnh hưởng đến “của để dành cho tụi nhỏ”.

Và rồi phép màu đến. “Trong khoảng thời gian đó, tôi vô tình nhận được cuộc điện thoại của các bạn Sacombank hỏi thăm về dịch vụ tôi đang dùng tại ngân hàng. Ngay khi có thông tin tôi đang trị bệnh, các bạn đã lập tức kiểm tra hợp đồng của tôi, hỗ trợ hướng dẫn tôi làm thủ tục bồi thường. Tôi cũng bất ngờ vì bản thân mình không nhớ về hợp đồng bảo hiểm này để chủ động yêu cầu chi trả. Đây thực sự là sự đồng hành thầm lặng và cần thiết cho những người mắc bệnh hiểm nghèo như tôi. Số tiền chi trả bồi thường 1,2 tỷ đồng đã mở ra cánh cửa để giành lại sự sống cho tôi, để thắp lên hi vọng vượt lên số phận, để được tiếp tục ở bên gia đình và những người thân yêu”. Chị T.H.L xúc động nói. Với chị, mọi nghĩa cử quan tâm dù là nhỏ nhất trong giai đoạn khó khăn này đều quý giá.

“Trong suốt quá trình làm hồ sơ, các bạn Sacombank đều động viên và hỗ trợ tôi hết lòng. Các bạn giải thích rất tỉ mỉ các công đoạn và dành thời gian lắng nghe những băn khoăn, nỗi niềm của tôi. Những tưởng quy trình nhận bồi thường sẽ nhiêu khê lắm nhưng không ngờ mọi thứ lại nhẹ nhàng và nhanh chóng đến vậy”, chị L chia sẻ.

Giờ đây, sau khi được điều trị tích cực, sức khỏe của chị T.H.L đã dần ổn định, chị đã có thể đi làm trở lại và chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Niềm tin về bảo hiểm lại càng được củng cố, chị đang cân nhắc sẽ tham gia thêm 2 hợp đồng bảo hiểm cho hai con của chị, bởi đó sẽ là lá chắn bảo vệ cho tương lai cho các bé trong tương lai.

KHÔNG NGỪNG LAN TỎA GIÁ TRỊ

Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam bắt đầu hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) từ ngày 06/09/2017. Sau hơn 5 năm hợp tác, hai đơn vị đang chăm sóc kế hoạch tài chính cho hơn 460.000 gia đình với tỷ lệ duy trì hợp đồng năm thứ 2 hơn 85% - đây là một trong những thước đo về chất lượng tư vấn ban đầu và chất lượng phục vụ khách hàng sau bán hàng của Sacombank. Đến nay, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho 19.915 khách hàng với số tiền lên đến 329 tỷ đồng.

Ngoài trường hợp nêu trên, tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, Sacombank đã phối hợp với Dai-ichi Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho nhiều trường hợp khách hàng như: chi trả hơn 144 triệu đồng cho chị N.T.P.N tại TP. Hà Nội trang trải chi phí điều trị bệnh Ung thư tuyến giáp và chăm sóc sức khỏe sau điều trị; chi trả 243 triệu đồng cho anh T.V.M tại TP. Hà Nội hỗ trợ điều trị bệnh hở van tim 2 lá và chăm sóc sức khỏe sau điều trị; chi trả 307 triệu đồng cho chị H.T.T tại tỉnh Lâm Đồng giúp vượt qua được biến cố trong cuộc sống do không may bị bệnh u ác đại tràng xích ma sau một thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện hợp đồng bảo hiểm của 3 khách hàng trên vẫn còn hiệu lực và được bảo vệ rủi ro đến trọn đời.

Bên cạnh đó, còn chi trả thêm một số trường hợp rủi ro dẫn đến tử vong như: chi trả hơn 508 triệu đồng cho anh T.Q.N tại tỉnh Khánh Hòa giúp ổn định một phần tài chính của gia đình khi chính người trụ cột không may bị sốc nhiễm trùng dẫn đến tử vong; chi trả hơn 1 tỷ đồng cho khách hàng P.T.B.T tại tỉnh Trà Vinh giúp gia đình vượt qua nỗi đau mất mát do con trai 17 tháng tuổi bị đuối nước; chi trả gần 504 triệu đồng cho chị L.H.T tại tỉnh Cà Mau không may tử vong do bệnh, giúp gia đình vượt qua khó khăn về tài chính…

Trong suốt quá trình hợp tác, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam luôn không ngừng cải tiến và cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững.