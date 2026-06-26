Khi công nghệ trở thành "hạ tầng mềm" cho du lịch Huế phát triển

Quá trình số hoá đang làm thay đổi mạnh mẽ hành vi tiêu dùng và định hình nên tương lai của ngành du lịch. Khảo sát Hành khách Toàn cầu 2025 của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho thấy thiết bị di động ngày càng trở thành trung tâm của hành trình du lịch khi ngày càng nhiều hành khách sử dụng điện thoại thông minh để quản lý toàn bộ chuyến đi.
Thay vì tìm kiếm thông tin qua các kênh truyền thống, du khách ngày nay có xu hướng lên kế hoạch cho toàn bộ hành trình trên điện thoại, từ đặt dịch vụ, phương tiện di chuyển, lựa chọn nhà hàng, tìm kiếm điểm tham quan... Trải nghiệm du lịch, vì thế, không còn được quyết định bởi một khách sạn đẹp, một điểm tham quan nổi tiếng hay một quán ăn ngon riêng lẻ mà nằm ở khả năng kết nối các dịch vụ trong một hành trình thuận tiện và liền mạch.
“Khi các dịch vụ được kết nối thuận tiện trên một chiếc điện thoại, tôi có thể tập trung tận hưởng các trải nghiệm thay vì mất nhiều thời gian cho các khâu chuẩn bị”, chị Hoài Thu (Hà Nội), chia sẻ sau chuyến đi Huế.
Trong bối cảnh đó, công nghệ đóng vai trò như một lớp “hạ tầng mềm”, giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm, đơn giản hóa quá trình sử dụng dịch vụ và mở rộng khả năng tương tác giữa du khách với điểm đến. Tại hội thảo “Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch và di sản Huế”, các chuyên gia nhận định chuyển đổi số là yếu tố then chốt để mang đến trải nghiệm liền mạch. Khi các nhu cầu di chuyển, ăn uống, mua sắm và khám phá địa phương được kết nối trên nền tảng số, du khách có thêm điều kiện để trải nghiệm sâu hơn, lưu trú dài hơn và có thể chi tiêu nhiều hơn vào hệ sinh thái dịch vụ tại địa phương.
Tại Huế, “số hoá” du lịch đang được hiện thực hóa thông qua nhiều sáng kiến, đặc biệt là những hợp tác công - tư. Với lợi thế của một nền tảng số, thông qua hợp tác với Thành phố Huế, Grab Việt Nam đang góp phần đưa nhiều dịch vụ du lịch lên cùng một nền tảng, tạo nên trải nghiệm liền mạch cho du khách.
Ngay khi đặt chân đến sân bay, du khách có thể sử dụng dịch vụ GrabBike hoặc GrabCar để di chuyển thuận tiện về trung tâm thành phố. Trong quá trình khám phá Huế, việc tìm kiếm các địa chỉ ẩm thực đặc sắc cũng trở nên dễ dàng hơn thông qua danh mục quán “Trứ danh” trên GrabFood hoặc ứng dụng Hộ chiếu Ẩm thực Huế.
Không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển và khám phá, nền tảng số còn giúp duy trì sự liền mạch của hành trình du lịch trong nhiều tình huống khác nhau. Đơn cử như khi đang nghỉ tại khách sạn, hay tham gia các hoạt động bên bờ sông Hương, du khách vẫn có thể đặt món ăn, đồ uống một cách thuận tiện qua ứng dụng. Điều này đồng thời mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng cho các nhà hàng, quán ăn địa phương.
Hơn một năm qua, Grab cũng phối hợp cùng Sở Du lịch thành phố Huế triển khai nhiều hoạt động quảng bá như Bộ sưu tập Quán “Trứ danh” Huế, giới thiệu các món ăn đặc sắc của địa phương đến du khách trong và ngoài nước. Gói ưu đãi “Du hí Huế thương” tích hợp nhiều ưu đãi về di chuyển, giao nhận và mua sắm giúp du khách tiết kiệm thời gian và chi phí trong suốt hành trình.
Đáng chú ý, dịch vụ Grab Xích Lô không chỉ mang đến thêm lựa chọn di chuyển cho du khách mà còn góp phần đưa một nét văn hóa đặc trưng của cố đô lên nền tảng số. Đây là ví dụ cho thấy công nghệ có thể đồng hành cùng việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống.
Không chỉ nâng cao trải nghiệm của du khách, Grab còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Huế ra thị trường quốc tế thông qua các chương trình giới thiệu điểm đến và đặc sản Việt Nam tại Quảng trường Thời đại (Times Square), New York.
Những sáng kiến này đã mang đến nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu từ Grab, tổng giá trị giao dịch từ nhóm người dùng là du khách trong và ngoài nước năm 2025 tăng 56% so với năm 2024.
Ở lĩnh vực ẩm thực, số lượng đối tác nhà hàng mới trên nền tảng tăng 57%, trong khi các quán thuộc danh mục “Trứ danh” ghi nhận mức tăng trưởng đơn hàng trung bình gấp 3,3 lần. Cùng với đó, năm 2025, số lượng đối tác tài xế Grab hoạt động tại Huế tăng hơn 50% so với năm trước, trong khi số cuốc xe trung bình của mỗi tài xế vẫn tăng 9%.
Trong bối cảnh các địa phương đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới từ kinh tế du lịch, câu chuyện tại Huế cho thấy việc kết nối các dịch vụ trên nền tảng số không chỉ nâng cao trải nghiệm của du khách mà còn góp phần tạo ra giá trị gia tăng cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch địa phương.
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