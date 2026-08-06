Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Khung an ninh AI quốc gia

Bộ Công an được yêu cầu xây dựng Khung an ninh AI quốc gia và năng lực chuyên trách về an ninh AI trong năm 2027...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: VGP.

Ngày 6/8, sau Lễ mít tinh kỷ niệm ngày An ninh mạng Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã chủ trì phiên họp thứ hai năm 2026 của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia.

CƠ CHẾ ỨNG CỨU SỰ CỐ, HỢP TÁC CÔNG TƯ CHƯA ĐỒNG BỘ

Thủ tướng đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác bảo đảm an ninh mạng quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác.

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thiện thể chế có chuyển biến rõ nét (đã kiện toàn Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, cơ bản kiện toàn Tiểu ban An ninh mạng tại các bộ, ngành, địa phương; ban hành các nghị định, quyết định quy định chi tiết Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo; xây dựng các nghị định quy định chi tiết Luật An ninh mạng).

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trao đổi thông tin, thiết lập cơ chế ngăn chặn "nóng" tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, thu hồi tài sản cho người dân, hoàn thành trong quý 4/2026.

Năng lực giám sát, phát hiện, cảnh báo, ứng cứu và bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu được tăng cường; tăng cường công tác quản lý nhà nước, đấu tranh có hiệu quả với các thông tin xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về an ninh mạng đạt nhiều kết quả tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng đạt nhiều kết quả cụ thể; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nhân lực có bước phát triển, hợp tác quốc tế được tăng cường.

Tại phiên họp, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu tại các cơ quan chủ quản hệ thống thông tin còn hạn chế. Còn tình trạng chưa chấp hành đầy đủ các quy định về bảo vệ an ninh mạng; đầu tư còn phân tán, dàn trải và chưa tương xứng với mức độ quan trọng của các hệ thống thông tin cần bảo vệ.

Năng lực bảo đảm an ninh mạng chưa bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới, dẫn đến khả năng sẵn sàng, chủ động ứng phó còn hạn chế.

Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, ứng cứu sự cố và hợp tác công-tư chưa thật sự đồng bộ, trong khi tội phạm mạng, hoạt động mua bán dữ liệu, lừa đảo trực tuyến và vi phạm trên nền tảng xuyên biên giới vẫn diễn biến phức tạp.

Công tác bố trí, đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao về an ninh mạng chưa đáp ứng được yêu cầu, việc phát triển công nghệ lõi và công nghiệp an ninh mạng trong nước còn chậm.

Thủ tướng đánh giá trong giai đoạn tới, sự cạnh tranh giữa các quốc gia trên không gian mạng không chỉ về công nghệ, mà còn về khả năng kiểm soát dữ liệu, nền tảng, tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng, năng lực tính toán, trí tuệ nhân tạo và mật mã. Tấn công mạng, gián điệp mạng, chiến tranh thông tin, thao túng nhận thức và tội phạm công nghệ cao tiếp tục đan xen, đặt ra những thách thức rất lớn với bảo đảm an ninh mạng nói riêng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia nói chung.

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH THU HÚT, HỖ TRỢ NHÓM KHỞI NGHIỆP AN NINH MẠNG

Về tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật An ninh dữ liệu, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai (tháng 10/2026); nghiên cứu, xây dựng Khung bảo đảm an ninh AI quốc gia và năng lực chuyên trách về an ninh AI trong năm 2027; trong năm 2026, ban hành hướng dẫn tạm thời về sử dụng AI an toàn trong cơ quan nhà nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù thu hút và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ, nhóm khởi nghiệp về an ninh mạng trong nước (hoàn thành trong Quý 3/2026).

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: VGP.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong quý 3/2026 bộ chỉ số bảo đảm an ninh mạng làm cơ sở đánh giá năng lực bảo đảm an ninh mạng của các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp; phối hợp Bộ Nội vụ nghiên cứu việc đưa chỉ số đánh giá an ninh mạng vào tiêu chí đánh giá cán bộ hằng năm.

Đưa vào hoạt động Trung tâm phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2027; chuẩn bị sáng kiến về "Nền kinh tế an ninh mạng" tại APEC 2027. Tập trung nâng cao năng lực của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Triển khai mở rộng Trung tâm điều hành An ninh mạng quốc gia, hoàn thành trong quý 2/2028.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án Luật An ninh dữ liệu, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai (tháng 10/2026); nghiên cứu, xây dựng Khung bảo đảm an ninh AI quốc gia và năng lực chuyên trách về an ninh AI trong năm 2027.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng xây dựng thế trận và năng lực tác chiến không gian mạng trong tình huống chiến tranh và xung đột vũ trang; cùng với Bộ Công an xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, cảnh báo, hiệp đồng và chuyển trạng thái từ bảo vệ an ninh mạng trong điều kiện hòa bình sang phòng thủ, tác chiến khi có tình huống chiến tranh, xung đột quân sự; tổ chức ít nhất một cuộc diễn tập liên ngành cấp quốc gia trong năm 2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường quản lý thuê bao di động, dịch vụ viễn thông, tổng đài ảo và các doanh nghiệp viễn thông không có hạ tầng, đảm bảo xác định được chính xác người chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với thuê bao viễn thông. Chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cách lập dự toán, phân bổ khoản kinh phí tối thiểu 15% tổng kinh phí thực hiện chương trình, đề án, dự án chuyển đổi số để bảo vệ an ninh mạng (hoàn thành trong quý 3/2026).

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trao đổi thông tin, thiết lập cơ chế ngăn chặn "nóng" tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, thu hồi tài sản cho người dân, hoàn thành trong quý 4/2026. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an trao đổi thông tin, thiết lập cơ chế ngăn chặn “nóng” tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, thu hồi tài sản cho người dân, hoàn thành trong Quý 4/2026.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và cơ quan liên quan xây dựng lập trường, hồ sơ pháp lý và cơ chế đối ngoại về chủ quyền, hành vi có trách nhiệm của quốc gia, điều tra tội phạm xuyên biên giới và xử lý vi phạm của nền tảng nước ngoài; chủ động tham gia các tiến trình của Liên hợp quốc và khu vực.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cập nhật Kế hoạch hành động các tháng cuối năm 2026 theo nguyên tắc "6 rõ"; người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp, không khoán trắng cho đơn vị công nghệ, hoàn thành trong tháng 8/2026. Tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện và khẩn trương khắc phục ngay các lỗ hổng bảo mật các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; kiểm soát tài khoản đặc quyền; áp dụng xác thực đa yếu tố, phân vùng mạng, quản lý thiết bị đầu cuối, truy cập từ xa, dịch vụ đám mây và nhà thầu, hoàn thành trong quý 4/2026.

Tập trung xây dựng, đào tạo, phát triển lực lượng chuyên sâu về an ninh mạng. Đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số để mọi người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng số và tự bảo vệ mình.