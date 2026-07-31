Đô thị nghỉ dưỡng tích hợp: Triết lý phát triển tạo nên dấu ấn của Hướng Việt Properties

Ở hạng mục Best Luxury Urban Lifestyle Township Development Vietnam 2026 Dự án phát triển phong cách sống đô thị hạng sang tốt nhất Việt Nam 2026), Palm City được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao với định hướng phát triển khu đô thị tích hợp theo mô hình Urban Retreat in the City (Đô thị nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố) - hướng đến việc cân bằng giữa nhịp sống đô thị và không gian thiên nhiên.
Với quy mô hơn 30 ha tại khu Đông TP.HCM, Palm City được quy hoạch đồng bộ gồm khu nhà ở, thương mại, văn phòng, trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế cùng hệ thống công viên ven sông dài khoảng 3 km. Mô hình phát triển này hướng tới việc hình thành một hệ sinh thái sống khép kín, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và nghỉ ngơi ngay trong nội khu.
Theo Ban tổ chức, Palm City tận dụng lợi thế cảnh quan ven sông để gia tăng diện tích mặt nước và mảng xanh, góp phần cải thiện vi khí hậu, giảm hiệu ứng đảo nhiệt và tạo môi trường sống gần gũi thiên nhiên. Cùng với đó là hơn 100 tiện ích nội khu được phát triển theo định hướng phục vụ toàn diện cho cộng đồng cư dân.
Bên cạnh quy hoạch, vị trí là một trong những lợi thế của Palm City khi nằm trên trục Song Hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kết nối nhanh với Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm, trung tâm TP.HCM và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Dự án đồng thời hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng trọng điểm đang được đầu tư tại khu Đông như nút giao An Phú, tuyến Metro Thủ Thiêm - Long Thành và cầu Cát Lái.
Trong khi đó, Palm River, phân khu căn hộ mới nhất thuộc Palm City được trao giải Best Innovative Integrated Residence Vietnam 2026 (Dự án căn hộ tích hợp đổi mới sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2026) bởi mô hình căn hộ tích hợp kết hợp giữa thiết kế, tiện ích chăm sóc sức khỏe và các giải pháp công trình xanh.
Theo Ban tổ chức, Palm River tạo dấu ấn với ngôn ngữ thiết kế Biophilic kết hợp phong cách nội thất Wabi-Sabi, hướng đến việc đưa thiên nhiên trở thành một phần của không gian sống. Dự án sở hữu vị trí hai mặt giáp sông ngay trung tâm khu đô thị Palm City, đồng thời thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng và tiện ích đã hình thành của khu đô thị.
Điểm nhấn của Palm River còn đến từ hệ thống hơn 40 tiện ích chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng bằng nước như Sky Onsen, hồ liệu pháp ngâm lạnh, hồ bơi dài 70 m, hồ bơi vô cực, Private Spa, Sky Yoga Deck, Sky Gym & Pilates, Golf mô phỏng, Clubhouse và các không gian thư giãn ven sông. Mô hình này phản ánh xu hướng phát triển các dự án lấy sức khỏe và chất lượng sống làm trọng tâm, ngày càng được người mua nhà quan tâm.
Ở khía cạnh phát triển bền vững, Palm River hướng đến chứng nhận EDGE với mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 20% năng lượng, nước và vật liệu xây dựng thông qua việc ứng dụng kính hiệu suất cao, mái cách nhiệt, hệ thống chiếu sáng LED, thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước và các vật liệu thân thiện với môi trường. Dự án cũng áp dụng hệ thống lọc nước hai giai đoạn kết hợp công nghệ UV, sử dụng vật liệu đạt chuẩn phát thải thấp E1, đồng thời tối ưu thông gió và chiếu sáng tự nhiên trong từng căn hộ.
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Hướng Việt Properties là đơn vị phát triển và quản lý bất động sản tích hợp trong ba lĩnh vực nhà ở, thương mại và công nghiệp, với định hướng phát triển bền vững thông qua các dự án có vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản và giá trị dài hạn. Trong lĩnh vực đô thị và nhà ở, Hướng Việt Properties tập trung kiến tạo các không gian sống tích hợp, kết hợp hài hoà giữa quy hoạch, kiến trúc, thiên nhiên và tiện ích, lấy con người và trải nghiệm cư dân làm trọng tâm.
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