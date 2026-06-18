Khó phân định rạch ròi hành vi vô tình vi phạm và cố ý trục lợi bảo hiểm thất nghiệp
Nhật Dương
18/06/2026, 12:01
Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận định hiện rất khó để xác định rạch ròi giữa trường hợp vô tình vi phạm và cố ý trục lợi bảo hiểm thất nghiệp. Việc đánh giá phải dựa trên hồ sơ, tài liệu cũng như kết quả xác minh cụ thể của từng trường hợp...
Trợ cấp thất nghiệp là một trong bốn chế
độ của bảo hiểm thất nghiệp, nhằm
bù đắp một khoản hỗ trợ cho người lao động khi gặp khó khăn mất việc. Tuy nhiên, trong thời gian
qua vẫn có tình trạng một
số người lao động có những hành vi trục lợi liên quan tới chính sách này.
TRỤC LỢI BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, NGƯỜI LAO ĐỘNG "THIỆT ĐƠN, THIỆT KÉP"
Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà
Nội, nơi tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và giải quyết các thủ tục
liên quan, bà Vũ Thị
Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm,cho rằng một bộ phận người
lao động vi phạm quy định về bảo hiểm thất nghiệp xuất phát từ việc chưa hiểu rõ chính sách.
Qua quá trình tiếp xúc, nhiều người lao
động nói họ không biết khi đã có việc làm thì không còn đủ điều kiện
hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hoặc nghĩ đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp nên đương nhiên được hưởng quyền lợi
này.
Bên cạnh đó, không ít trường hợp không nắm được quy định phải thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc
làm khi đã có việc làm mới để thực hiện thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất
nghiệp, và bảo lưu thời
gian đóng bảo hiểm thất nghiệp còn lại.
Bà Liễu cho rằng đây là
các trường hợp "hưởng sai quy định về bảo hiểm thất nghiệp". Những vi
phạm phổ biến nhất là người lao động đã có việc làm nhưng vẫn nộp hồ sơ đề nghị
hưởng trợ cấp thất nghiệp, hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có việc làm
mới, nhưng không thực
hiện nghĩa vụ thông báo trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng
lao động.
“Trong số các trường hợp này, có người
vi phạm do vô tình, nhưng cũng có người cố ý. Một số người cho rằng mức xử phạt
hành chính hiện nay không lớn so với số tiền trợ cấp có thể nhận được. Nếu bị phát hiện vì hưởng sai quy định thì bị phạt tối đa cũng chỉ 2 triệu đồng thôi”, bà Liễu cho hay.
Trong khi đó, theo quy định của
Luật Việc làm 2025, có
hiệu lực từ ngày 1/1/2026, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa có thể lên tới 26,55
triệu đồng mỗi tháng. Vì vậy, có người mang tâm lý "đánh cược", cho rằng
nếu không bị phát hiện thì vẫn có lợi, còn nếu bị phát hiện thì chỉ bị xử phạt
hành chính.
Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch
vụ việc làm Hà Nội, thực tế, hậu quả của hành
vi hưởng sai quy định không chỉ dừng lại ở việc bị phạt tiền. Trước hết, toàn bộ số tiền trợ cấp
thất nghiệp đã nhận sai quy định sẽ bị thu hồi.
Đồng thời, người lao động cũng
không được bảo lưu thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời
gian hưởng sai. Điều này đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội sử dụng khoảng thời
gian đóng bảo hiểm đó để tính hưởng chế độ trong tương lai.
Do đó, việc cố tình gian lận để
hưởng trợ cấp thất nghiệp không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn khiến người lao động chịu thiệt
hại về cả quyền lợi lẫn tài chính trong dài hạn.
MINH BẠCH DỮ LIỆU NGƯỜI HƯỞNG
Từ thực tế giải quyết chính sách tại Trung tâm
Dịch vụ việc làm Hà Nội, bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết
việc phát hiện các trường hợp hưởng sai quy định hiện nay phần lớn được
thực hiện thông qua quá trình đối chiếu dữ liệu giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội và
Trung tâm Dịch vụ việc làm.
Đặc biệt, từ khi người lao động
được phép nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công
quốc gia, cán bộ trung tâm không còn nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp để tư vấn
hoặc trao đổi với người lao động như trước đây.
“Có những trường hợp người lao động nộp
hồ sơ trực tuyến, được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Tuy
nhiên, khi danh sách được chuyển sang cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện chi
trả, thì cơ quan này mới phát hiện người lao động
đã có việc làm mới và đang tham gia bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp khác. Khi
đó, hồ sơ sẽ được chuyển ngược trở lại để cơ quan chức năng xác minh, xử lý”, bà Liễu dẫn chứng.
Bà Liễu cho biết trong quá trình làm việc,
nhiều người lao động giải trình rằng họ đã ký hợp đồng lao động mới nhưng không
biết phải khai báo, hoặc
không hiểu rõ quy định về chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp. Điều này khiến cơ
quan thực hiện chính sách phải mất nhiều thời gian để xác minh, thông báo, thu
hồi tiền trợ cấp đã chi trả và hoàn tất các thủ tục liên quan.
Sau khi hoàn trả số tiền hưởng
sai quy định, người lao động mới có thể hoàn thiện các thủ tục tiếp theo liên
quan đến bảo hiểm xã hội, hoặc
các chế độ khác theo quy định.
Từ thực tiễn như vậy, bà Liễu cho rằng rất khó để
xác định rạch ròi đâu là trường hợp vô tình vi phạm và cố ý trục lợi. “Ranh giới giữa hai nhóm này
khá mong manh và việc đánh giá phải dựa trên hồ sơ, tài liệu cũng như kết quả
xác minh cụ thể của từng trường hợp”, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay.
Trong bối cảnh đó, ở góc độ cơ quan quản lý, TS.
Phạm Ngọc Toàn, Giám đốc
Trung tâm Thông tin
phân tích, dự báo chiến lược và dịch vụ công (Bộ Nội vụ), cho rằng yếu tố cốt lõi để đẩy lùi tình trạng trục lợi bảo hiểm
thất nghiệp trong thời gian tới
là xây dựng hệ thống quản lý dựa trên dữ liệu, minh bạch và có trách nhiệm
giải trình rõ ràng.
Theo ông, muốn hạn chế gian lận và trục
lợi, trước hết phải bảo đảm sự liên thông giữa dữ liệu lao động, việc làm, bảo
hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức của cả
người lao động và người sử dụng lao động về bản chất của chính sách bảo hiểm thất
nghiệp là cơ chế chia sẻ rủi ro, không phải khoản tiền cá nhân đóng vào rồi mặc
nhiên được nhận lại.
Song song với đó, các trường hợp
vi phạm cần được xử lý nghiêm minh để tăng tính răn đe và củng cố niềm tin vào
sự công bằng của chính sách. Khi dữ liệu đầy đủ, trách nhiệm được xác định rõ
và các chủ thể tham gia đều có ý thức tuân thủ, tình trạng trục lợi bảo hiểm thất
nghiệp sẽ từng bước được đẩy lùi.
Mở rộng bảo hiểm thất nghiệp với lao động có hợp đồng từ 1 tháng
17:29, 11/06/2026
Doanh nghiệp không đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp phải tự trả quyền lợi cho người lao động
09:47, 29/05/2026
Linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp
Cảnh giác dịch vụ “đảo thẻ tín dụng”, rút tiền trái quy định qua máy POS
Theo Công an TP Hà Nội, một số trường hợp còn tổ chức dịch vụ “đảo thẻ” chuyên nghiệp, sử dụng nhiều thẻ tín dụng khác nhau để thanh toán xoay vòng, kéo dài thời gian trả nợ và che giấu nguy cơ mất khả năng thanh toán.
Nhóm bị cáo lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư bị tuyên án từ 11 - 20 năm tù
Liên quan đến vụ án 1.258 nhà đầu tư sập bẫy “hệ sinh thái GMT”, tòa án đã tuyên phạt bị cáo Sỹ Anh Tuyên (Chủ tịch HĐQT Công ty GMT) mức án 20 năm tù...
Công an Hà Nội khởi tố 187 bị can trong các vụ án lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ”
Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, tính đến ngày 16/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can. Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền hơn 181 tỷ đồng.
Bộ Công an chính thức cảnh báo về "hợp đồng kỳ nghỉ"
Theo Bộ Công an, có 8 tiêu chí để nhận diện doanh nghiệp kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ có dấu hiệu rủi ro, người dân cần cảnh giác như chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, có thể từ 20-40% hoặc hơn...
Đề xuất quy định mới về thẩm quyền giao biên chế công chức
Tại địa phương, căn cứ số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ lên phương án phân bổ biên chế công chức hằng năm, đối với các cơ quan sử dụng biên chế công chức của cấp tỉnh và cấp xã...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: