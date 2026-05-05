“Khóa vòi nước trước khi lau sàn”: Năng lượng tái tạo hiệu quả hơn thu CO₂ từ không khí

Trọng Hoàng

05/05/2026, 14:46

Công nghệ thu CO₂ trực tiếp từ không khí được coi là ‘thiết yếu’ cho mục tiêu khí hậu của EU, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy đầu tư vào điện gió và điện mặt trời mang lại lợi ích lớn hơn về khí hậu và sức khỏe cộng đồng trên mỗi đồng vốn…

Công nghệ DAC được coi là ‘thiết yếu’ cho mục tiêu khí hậu của EU, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy đầu tư vào điện gió và điện mặt trời mang lại lợi ích lớn hơn về khí hậu và sức khỏe cộng đồng trên mỗi đồng vốn. Ảnh: The Associated Press.
Thu giữ carbon trực tiếp từ không khí (Direct Air Capture - DAC) từ lâu được xem là một trong những công cụ quan trọng để giúp Liên minh châu Âu đạt mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2050. Tuy nhiên, một phân tích mới cho thấy hiệu quả của việc rót vốn vào công nghệ này giảm đáng kể khi đặt cạnh các giải pháp năng lượng tái tạo.

Các công nghệ DAC sử dụng phản ứng hóa học hoặc vật lý để tách CO₂ trực tiếp từ không khí xung quanh. CO₂ sau đó được thu ở dạng tinh khiết, có thể được lưu trữ lâu dài dưới lòng đất hoặc tái sử dụng trong sản xuất. Theo các chuyên gia, một số vật liệu như bê tông có thể “khóa” CO₂ trong hàng thế kỷ, trong khi các sản phẩm như nhiên liệu tổng hợp hoặc đồ uống lại nhanh chóng giải phóng trở lại khí quyển.

Năm 2023, cơ quan nghiên cứu của Nghị viện châu Âu từng nhấn mạnh rằng một “danh mục đa dạng” các giải pháp loại bỏ CO₂, bao gồm DAC, là “thiết yếu” để giữ mức tăng nhiệt toàn cầu trong khoảng 1,5-2°C. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng lưu ý rằng việc cắt giảm phát thải phải được ưu tiên hàng đầu, bởi nếu vượt quá ngân sách phát thải toàn cầu rồi mới xử lý bằng các biện pháp loại bỏ, không có gì đảm bảo nhiệt độ sẽ giảm trở lại.

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VẪN CHIẾM ƯU THẾ

Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Communications Sustainability cho thấy, với cùng một mức đầu tư, điện gió và điện mặt trời mang lại lợi ích lớn hơn về cả khí hậu lẫn sức khỏe cộng đồng so với DAC - ngay cả khi giả định các điều kiện phát triển “cực kỳ lạc quan” cho công nghệ này.

Nhóm nghiên cứu tại PSE Healthy Energy (Mỹ) đã mô phỏng các kịch bản triển khai DAC, điện mặt trời quy mô lớn và điện gió trên bờ tại 22 khu vực lưới điện của Mỹ trong giai đoạn 2020-2050.

Trong kịch bản hiện tại, DAC cần khoảng 5.500 kWh điện để thu giữ 1 tấn CO₂ với chi phí khoảng 1.000 USD. Ở kịch bản cải tiến, mức tiêu thụ năng lượng giảm xuống còn 1.500 kWh và chi phí giảm còn 500 USD/tấn.

Dù vậy, kết quả cho thấy năng lượng tái tạo vẫn vượt trội về hiệu quả trên mỗi USD đầu tư trong cả hai kịch bản. Đáng chú ý, trong điều kiện hiện tại, các hệ thống DAC kết nối với lưới điện còn có thể tạo ra nhiều khí nhà kính và ô nhiễm không khí hơn lượng CO₂ mà chúng loại bỏ.

Ngay cả trong kịch bản “đột phá”, khi chi phí DAC giảm xuống chỉ còn 100 USD/tấn CO₂ và tiêu thụ 800 kWh điện - mức thấp nhất trong các dự báo - điện gió và điện mặt trời vẫn chiếm ưu thế tại nhiều khu vực.

Nguyên nhân là do điện năng sử dụng cho DAC vẫn phụ thuộc một phần vào nhiên liệu hóa thạch, dẫn tới phát sinh thêm các chất ô nhiễm như SO₂, NOx và bụi mịn, ảnh hưởng trực tiếp đến các cộng đồng gần nhà máy điện.

Trong khi đó, việc mở rộng năng lượng tái tạo lại giúp giảm ô nhiễm và cải thiện sức khỏe cộng đồng trong mọi kịch bản được mô phỏng.

ƯU TIÊN HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ KHÍ HẬU

Theo ông Jonathan J. Buonocore, chuyên gia tại Boston University School of Public Health, trong bối cảnh ngày càng có nhiều giải pháp giảm phát thải, việc đánh giá hiệu quả chi phí là yếu tố then chốt để đảm bảo nguồn vốn mang lại tác động lớn nhất.

“Nghiên cứu cho thấy cần phân bổ vốn đầu tư sao cho đạt hiệu quả tối đa về khí hậu, đồng thời hạn chế thấp nhất các tác động phụ đối với sức khỏe cộng đồng”, ông Jonathan J. Buonocore nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các tác giả cũng lưu ý rằng DAC không phải là công nghệ “vô dụng”. Trong dài hạn, khi lượng phát thải mới đã được kiểm soát đáng kể, DAC vẫn có thể đóng vai trò xử lý lượng CO₂ tích tụ trong khí quyển.

Dù vậy, thông điệp cốt lõi vẫn rất rõ ràng. Như Yannai Kashtan - nhà khoa học về chất lượng không khí tại PSE Healthy Energy (Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu - nhận định: “Nếu bồn rửa đang tràn nước, hãy khóa vòi trước khi lau sàn.”

Ở góc độ chính sách, kết quả nghiên cứu cũng gợi mở cách tiếp cận thận trọng hơn trong phân bổ nguồn lực cho mục tiêu trung hòa carbon. Trong bối cảnh ngân sách dành cho chuyển đổi năng lượng còn hạn chế, việc ưu tiên các giải pháp mang lại hiệu quả tức thời như mở rộng năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng được xem là lựa chọn hợp lý hơn.

Các chuyên gia cho rằng công nghệ thu CO₂ trực tiếp từ không khí vẫn có vai trò nhất định trong dài hạn, đặc biệt đối với việc xử lý lượng khí thải “tồn dư” khó cắt giảm trong các ngành như hàng không, xi măng hay thép.

Vấn đề đặt ra không phải là “chọn cái nào thay cái nào”, mà là xác định đúng thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp, nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế - môi trường trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

EU tái cân bằng hạt nhân và năng lượng tái tạo

10:09, 29/04/2026

EU tái cân bằng hạt nhân và năng lượng tái tạo

EU gặp thách thức để đạt các mục tiêu khí hậu do rừng suy yếu hấp thụ ít CO2 hơn

13:51, 31/07/2025

EU gặp thách thức để đạt các mục tiêu khí hậu do rừng suy yếu hấp thụ ít CO2 hơn

Lượng khí thải CO2 toàn cầu năm 2024 cao ở mức kỷ lục

16:39, 26/06/2025

Lượng khí thải CO2 toàn cầu năm 2024 cao ở mức kỷ lục

Hỗ trợ tới 60.000 EUR các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt

Hỗ trợ tới 60.000 EUR các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt

Nguồn hỗ trợ triển khai ở 6 tỉnh, thành phố trên cả nước tập trung vào các sáng kiến nhằm góp phần cải thiện sinh kế, tạo việc làm và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn, phù hợp với điều kiện địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất xi măng lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những ngành chịu áp lực giảm phát thải lớn nhất, trong bối cảnh hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero). Phóng viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lương Đức Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) để làm rõ lộ trình và các đòn bẩy chiến lược giúp ngành xi măng giải bài toán carbon.

Huế ban hành

Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

UBND thành phố Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thiết lập khung chuẩn thống nhất cho các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ ăn uống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản theo hướng “xanh – sạch – sáng”.

Séc: Quốc gia nhỏ với tham vọng lớn về năng lượng hạt nhân

Séc: Quốc gia nhỏ với tham vọng lớn về năng lượng hạt nhân

Dù quy mô dân số và nền kinh tế không lớn, Cộng hòa Séc đang nổi lên như một trong những quốc gia tham vọng nhất châu Âu trong phát triển điện hạt nhân (với mục tiêu nâng tỷ trọng lên 68% vào năm 2040), hướng tới tự chủ năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch…

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Đồng bằng sông Cửu Long nổi lên như khu vực có tiềm năng đặc biệt khi vừa là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, vừa sở hữu những hệ sinh thái có khả năng hấp thụ và giảm phát thải khí nhà kính...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

