Khoảng 3.000 đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND về việc tổ Lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí, quyết tâm và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định những thành tựu vĩ đại của Đảng và dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc - thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân chung sức, đồng lòng nêu cao ý chí, quyết tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô trong sạch, vững mạnh, khai thác và phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 10-10-2024 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với khoảng 3.000 đại biểu tham dự.

Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tạo không khí phấn khởi, thi đua trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lễ kỷ niệm do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Quốc hội - Chủ tịch nước - Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức; đơn vị thực hiện là thành phố Hà Nội.

UBND thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Công an thành phố bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự; phòng cháy, chữa cháy tại khu vực tổ chức lễ kỷ niệm và trên địa bàn thành phố…

Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các lực lượng, đơn vị liên quan xây dựng phương án và tổ chức thực hiện bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông; xây dựng phương án xử lý tình huống gây rối trật tự, phòng, chống khủng bố, phòng cháy, chữa cháy tại khu vực tổ chức lễ kỷ niệm và trên địa bàn thành phố.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng phương án, tổ chức phân luồng giao thông trên các tuyến đường, phố xung quanh nơi diễn ra lễ kỷ niệm; hướng dẫn, sắp xếp vị trí đỗ xe cho đại biểu tham dự.

Sở Nội vụ Hà Nội sẽ tham mưu và đề xuất các phong trào thi đua yêu nước nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các phong trào này không chỉ nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử mà còn khuyến khích tinh thần hăng hái của nhân dân trong việc xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.