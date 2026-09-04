Khởi công dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tại Hà Tĩnh

Ngày 4/9, Bộ Công an phối hợp với Tập đoàn Hoành Sơn và Công ty An Gia Phát tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Dự án được quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, không gian cảnh quan xanh, sạch, đẹp, hướng tới môi trường sống an toàn và tiện nghi cho người dân.

Theo quy hoạch, dự án gồm 890 căn nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và 165 căn nhà ở thương mại, với quy mô dân số dự kiến khoảng 3.150 người. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết một phần nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội và xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai các nhiệm vụ liên quan dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và sự phối hợp của các đơn vị liên quan, đến nay dự án đã hoàn tất các điều kiện cần thiết để chính thức khởi công xây dựng.

Thượng tướng Đăng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư trong thời gian tới tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật. Quá trình triển khai cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án, sớm hoàn thành công trình theo đúng quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định việc khởi công dự án là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần đáp ứng một phần nhu cầu cấp thiết về nhà ở của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đang công tác trên địa bàn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, công trình cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và địa phương đối với đời sống, điều kiện sinh hoạt của lực lượng công an. Qua đó, tạo thêm điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ Nhân dân.