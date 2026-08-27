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Quảng Ninh sắp có khu công nghiệp công nghệ cao 5.700 tỷ đồng

N Ngân Hà

Dự án Khu công nghiệp Green Bay Tech được triển khai tại phường Yên Tử và phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có quy mô 435 ha với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 5.700 tỷ đồng…

Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Green Bay Tech tại Quảng Ninh. Ảnh: BTC.
Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Green Bay Tech tại Quảng Ninh. Ảnh: BTC.

Ngày 27/8, tại Quảng Ninh, đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Green Bay Tech.

Dự án được triển khai tại phường Yên Tử và phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có quy mô 435 ha với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 5.700 tỷ đồng. Dự án do Công ty TNHH Khu công nghiệp Green Bay Tech làm chủ đầu tư, trên cơ sở liên danh giữa Công ty TNHH VL Investment Vina và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Tài chính Toàn Cầu.

Đây là dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, đồng bộ và thân thiện với môi trường. Mục tiêu trọng tâm là thu hút có chọn lọc các dự án sở hữu công nghệ tiên tiến, tạo ra giá trị gia tăng cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của toàn thành phố. Vị trí của dự án tại khu vực phía Tây Quảng Ninh, gần kề với Hải Phòng, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hạ tầng cảng biển và logistics của Hải Phòng với các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm của Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong bối cảnh địa phương đang đứng trước vị thế mới. Quảng Ninh kiên định với quan điểm không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, thay vào đó, thành phố sẽ ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

"Vị thế mới đòi hỏi tầm nhìn mới; trọng trách mới đòi hỏi quyết tâm chính trị cao hơn; không gian phát triển mới bắt buộc phải có tư duy quản trị hiện đại, cách làm đột phá và những động lực tăng trưởng vượt trội... Để thu hút các nhà đầu tư tầm cỡ toàn cầu, hạ tầng kỹ thuật hiện đại mới chỉ là điều kiện cần; điều kiện đủ và quyết định chính là niềm tin vào một chính quyền kiên định, hành động quyết liệt, cam kết đồng hành thực chất và luôn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư”, đồng chí Vũ Văn Diện nhấn mạnh.

Theo đó, Quảng Ninh sẽ tập trung giải quyết mọi vướng mắc ở cấp cơ sở,  với tinh thần “thủ tục nhanh nhất - chi phí thấp nhất - hiệu quả cao nhất - tuân thủ pháp luật nghiêm minh nhất”. Đồng thời, định hướng các cơ quan quản lý chuyển đổi mạnh mẽ từ "quản lý" sang "phục vụ", chủ động chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng để doanh nghiệp coi Quảng Ninh như quê hương thứ hai.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch KOCHAM, cũng khẳng định vai trò của Quảng Ninh như một cực tăng trưởng mới, một cửa ngõ quốc tế kết nối Trung Quốc và ASEAN [cite: 2].

“Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, Khu công nghiệp Green Bay Tech sẽ trở thành một không gian hợp tác kinh tế mới, nơi công nghệ và nguồn vốn của Hàn Quốc kết hợp với nguồn nhân lực chất lượng cao, thị trường đang phát triển của Việt Nam và vị trí, hạ tầng vượt trội của Quảng Ninh”, ông Ko Tae Yeon chia sẻ.

Phía các nhà đầu tư Hàn Quốc kỳ vọng Khu công nghiệp này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp hai nước cùng hợp tác và phát triển trong những lĩnh vực mũi nhọn của tương lai. Đó là các ngành điện, điện tử, sản xuất công nghệ thông tin, linh kiện ô tô, vật liệu hóa chất tinh vi, năng lượng xanh, logistics và hệ thống phân phối hiện đại.

Đại diện liên danh các nhà đầu tư, ông Lee Chung, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Khu công nghiệp Green Bay Tech bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính thần tốc của Quảng Ninh. Việc nhận giấy chứng nhận đầu tư và được giao đất trong thời gian rất ngắn đã tạo điều kiện cho dự án khởi công đúng vào thời khắc đặc biệt của thành phố.

Đại diện chủ đầu tư cam kết sẽ huy động tối đa các nguồn lực về tài chính, công nghệ, nhân sự để đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công an toàn nhất. Qua đó, Green Bay Tech được kỳ vọng không chỉ là một trung tâm sản xuất đơn thuần mà sẽ trở thành một khu công nghiệp kiểu mẫu, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp hỗ trợ cho khu vực.

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