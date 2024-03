Khởi công xây dựng 52km đường Hồ Chí Minh xuyên miền Tây

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm, nhấn mạnh dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận là dự án quan trọng trong khu vực Tây Nam Bộ. Dự án này được chính quyền và người dân trong vùng mong chờ từ nhiều năm qua.

KẾT NỐI GIAO THÔNG MIỀN TÂY

Theo lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm, quyết liệt chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế chính sách có tính đột phá, tập trung ưu tiên bố trí mọi nguồn lực nhằm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông các khu vực. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải rà soát, đánh giá và căn cứ điều kiện đặc thù, lợi thế của các phương thức vận tải của từng vùng, miền, trong đó có vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Toàn bộ năm quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt, đây là điều kiện thuận lợi để hoàn thành xây dựng quy hoạch hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại bảo đảm kết nối hiệu quả giữa các phương thức nhằm tái cơ cấu thị phần vận tải, nâng cao chất lượng vận tải và giảm chi phí logistics.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm phát biểu và phát lệnh khởi công dự án.

Với dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, khi hoàn thành sẽ tạo thành một hệ thống giao thông đường bộ liên vùng hoàn chỉnh, góp phần giảm tải lưu lượng cho các tuyến đường bộ trong khu vực. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu nói riêng, khu vực Tây Nam Bộ nói chung và góp phần khai thác hiệu quả các dự án hạ tầng giao thông lớn của quốc gia.

Gói thầu XL1 do Công ty cổ phần Hải Đăng đứng đầu liên danh thi công; gói thầu XL2 do Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa đứng đầu liên danh; gói thầu TV10 do Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật và Xây dựng Hồng Hà làm nhà thầu chính; gói thầu TV11 do nhà thầu Hưng Phú thực hiện.

Để dự án xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh các đơn vị tư vấn, nhà thầu với trách nhiệm cao nhất, phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, phương án tổ chức thi công phù hợp để hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch.

Cùng với đó, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để tập trung triển khai thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật.

Về phía địa phương, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu quan tâm chỉ đạo sớm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là hoàn thành các khu tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công trong suốt quá trình triển khai xây dựng công trình.

"Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc; quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra", Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm khẳng định.

ĐẨY NHANH NỐI THÔNG TOÀN TUYẾN

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận có tổng chiều dài gần 52km, qua địa bàn tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, với tổng mức đầu tư 3.904 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư.

Phạm vi dự án chia làm hai đoạn. Cụ thể, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất có điểm đầu Km 0+00 tại khoảng Km 88+540 - Quốc lộ 61 (thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang); điểm cuối Km 11+200 tại khoảng Km 77+00 - Quốc lộ 61 (thuộc địa phận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang); chiều dài đoạn tuyến khoảng 11,20km.

Đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận có điểm đầu Km 20+600 tại khoảng Km 67+213 - Quốc lộ 61 (thuộc địa phận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang); điểm cuối Km 61+342,31 giao Quốc lộ 63 tại khoảng Km 67+174,75 (thuộc địa phận xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang); chiều dài đoạn tuyến khoảng 40,74km.

Toàn tuyến xây dựng mới 25 cầu, tận dụng 6 cầu trên đường hiện hữu. Giai đoạn phân kỳ đầu tư quy mô hai 2 xe, với bề rộng nền đường 12m, vận tốc thiết kế 80km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Dự án dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2025.

Tổng diện tích đất cần phải thu hồi cho dự án hơn 111ha, trong đó, Kiên Giang hơn 95ha, Bạc Liêu hơn 16ha.

Dự án đóng vai trò quan trọng đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và hai tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu nói riêng. Sau khi hoàn thành sẽ nối thông các huyện Gò Quao, Hồng Dân và Vĩnh Thuận bằng đường bộ.

Đây là khu vực có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, đời sống kinh tế còn khó khăn, nhiều tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy hải sản, là vùng trồng lúa và cây ăn quả lớn của vùng nhưng chưa có hệ thống đường ô tô tương xứng để khai thác các lợi thế của vùng.