Khởi động gói hỗ trợ 2 triệu USD tăng cường năng lực ngân hàng xanh Việt Nam

Ngày 30/1/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) phối hợp tổ chức toạ đàm khởi động cấu phần nâng cao năng lực về Ngân hàng xanh trong khuôn khổ Hỗ trợ Kỹ thuật: Thúc đẩy tài chính toàn diện và tài trợ khí hậu…

Sự kiện thu hút hơn 80 đại biểu đại diện cơ quan quản lý, bộ ngành, ngân hàng thương mại và các tổ chức phát triển tham dự, phản ánh mức độ quan tâm gia tăng đối với tài chính xanh tại Việt Nam.

Đây là một phần hoạt động của gói hỗ trợ 2 triệu USD do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ Nhật Bản vì sự Phát triển thịnh vượng tại Châu Á và Thái Bình Dương (JFPR), nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong việc mở rộng tài trợ cho các hoạt động xanh và khí hậu – một lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia.

Toạ đàm tập trung giới thiệu kế hoạch triển khai dự án và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, cùng góc nhìn thực tế về bức tranh tài chính xanh tại Việt Nam. Tài chính xanh – hiểu đơn giản là dòng vốn hướng tới các dự án có tác động môi trường tích cực, như năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn hay hạ tầng xanh đang ngày càng được các định chế tài chính quốc tế và trong nước coi là nhân tố chính thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Các đại biểu tại sự kiện đã được tiếp cận chuyên sâu với những chủ đề cốt lõi như đánh giá rủi ro khí hậu, tác động kinh tế vĩ mô của định giá carbon, cũng như vai trò của các tổ chức tín dụng trong phát triển thị trường carbon và phát hành trái phiếu xanh – công cụ tài chính đang phát triển nhanh trong khu vực. Đây không chỉ là lý thuyết mà đã thành xu hướng thực tế: nhiều ngân hàng trong nước từ năm 2025 đã bắt đầu các chương trình nâng cao năng lực, xây dựng sản phẩm tài chính xanh và chiến lược ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị).

Đại diện Chính phủ Nhật Bản, ông Watanabe – Tham tán Công sứ, Trưởng Bộ phận Kinh tế Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ và đóng góp thiết thực vào tăng trưởng xanh và bao trùm của Việt Nam. Điều này phù hợp với bối cảnh Việt Nam đã cam kết hướng tới giảm phát thải và phát triển tài chính xanh theo các mục tiêu quốc tế.

Theo dữ liệu từ SBV, đến giữa năm 2023, các dòng tín dụng “xanh” của Việt Nam đã hỗ trợ hơn 1.776 dự án với tổng giá trị khoảng 66,17 nghìn tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nông nghiệp thấp carbon và hạ tầng đô thị bền vững. Điều này chứng minh tài chính xanh đã bước đầu đi vào thực tiễn với lượng vốn đáng kể, mặc dù vẫn chưa tương xứng nhu cầu chuyển dịch năng lượng và giải quyết biến đổi khí hậu của quốc gia.

Bà Maria João M. Pateguana – Trưởng Ban Phát triển Khu vực Tư nhân, ADB tại Việt Nam, cho biết đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật gắn liền với Chiến lược Đối tác Quốc gia của ADB tại Việt Nam giai đoạn 2023–2026, cũng như hỗ trợ những cải cách sâu rộng trong khu vực tài chính.

Đánh giá cao đối thoại liên tục giữa ADB và SBV, bà Maria João M. Pateguana nhấn mạnh việc tăng cường thủ tục kỹ thuật sẽ giúp các ngân hàng khai thác tiềm năng đóng góp vào tăng trưởng bền vững, đồng thời tăng cường khả năng quản lý rủi ro khí hậu.