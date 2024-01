"Khởi động" năm mới, du lịch nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ "ghi điểm"

Tại tỉnh Thanh Hóa, theo báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, trong 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2024 (ngày 30, 31/12/2023 và 1/1/2024) tỉnh đã đón được khoảng 105.000 lượt khách du lịch, tăng 38,6%, với tổng thu đạt khoảng 142 tỷ đồng, tăng 43,7% so với Tết Dương lịch năm 2023.

Trong số 105.000 lượt khách du lịch đến với tỉnh Thanh Hóa, riêng thành phố Thanh Hóa đón được 45.700 lượt khách; khu du lịch Pù Luông đón 14.600 lượt khách; thị xã Nghi Sơn đón được 6.800 lượt khách.

Một số điểm khu du lịch nổi bật như: Lam Kinh đón 3.500 lượt khách; khu du lịch Sầm Sơn đón 3.000 lượt khách; Thành Nhà Hồ đón 2.700 lượt khách; khu du lịch Yên Trung đón 2.500 lượt khách; khu du lịch Bản Mạ đón 2.350 lượt khách; Suối cá Cẩm Lương đón khoảng 1.500 lượt khách.

Đặc biệt, dịp nghỉ Tết Dương lịch này, các điểm du lịch xứ Thanh đã triển khai hàng loạt hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như: Trượt zipline, đua xe công thức, đua thuyền kayak, trượt cỏ, bắn súng sơn... đã thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh.

Không gian trưng bày ngoài trời tại Di sản Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc) được đông đảo khách tham quan.

Cũng trong dịp này, du lịch xứ Thanh “ghi điểm” bởi hoạt động trải nghiệm hấp dẫn với bữa tiệc Countdown (đếm ngược) chào đón năm mới 2024 đầy sôi động ở các điểm đến, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, lượng khách du lịch đến với tỉnh Thanh Hóa tăng cao. Tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, an ninh, trật tự đảm bảo, được du khách đánh giá cao.

Tại tỉnh Nghệ An, thời gian 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (30/12/2023 - 1/1/2024), thời tiết khá ấm áp, thuận lợi cho việc tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và tham quan, du lịch. Vì vậy, trong những ngày nghỉ Tết, Nghệ An đã đón và phục vụ lượng khách du lịch khá lớn.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh này trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, ước đạt 90.000 lượt khách, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu du lịch đạt trên 200 tỷ đồng.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ

Trong đó, một số điểm du lịch có lượng khách tương đối lớn, nổi bật là huyện Nam Đàn với khoảng 14.500 lượt, riêng Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên gần 8.400 lượt khách; tiếp đến là thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa.

Tại tỉnh Quảng Bình, theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An Quảng Bình cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 (từ 30/12/2023 đến 01/01/2024), tổng số du khách đến Quảng Bình ước đạt 60.000 lượt, gấp 23,33% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế khoảng 1.500 lượt, 50% so với cùng kỳ năm 2023.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến tham quan các điểm, tuyến du lịch

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch này, Quảng Bình diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc chào đón năm mới thu hút đông đảo khách du lịch cũng như người dân địa phương tới tham dự như: Chương trình biểu diễn Nghệ thuật truyền thống và âm nhạc đường phố Chào năm mới 2024 tại Phong Nha; Hội thi Ẩm thực du lịch Quảng Bình; nhiều cơ sở lưu trú du lịch tại khu vực Phong Nha và thành Đồng Hới tổ chức các bữa tiệc chào đón năm mới cho khách du lịch theo nhóm trong đêm 31/12/2023. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Quảng Bình có 2 điểm tổ chức chương trình Countdown - Chào đón năm mới 2024.