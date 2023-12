Nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ công bố mức thưởng Tết

Tại tỉnh Thanh Hóa, theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến hết ngày 25/12, đã có 2.364 doanh nghiệp (với 229.030 lao động) trên địa bàn tỉnh này đã có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho người lao động.

Theo đó, ở loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có 10/11 doanh nghiệp (2.952 lao động) dự kiến mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024 cho người lao động. Cụ thể, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 1,9 triệu đồng/người, cao nhất là 12 triệu đồng/người, thấp nhất 200 nghìn đồng/người. Tết Nguyên đán 2024, mức thưởng bình quân 6 triệu đồng/người, cao nhất là 60 triệu đồng/người, thấp nhất 600 nghìn đồng/người.

Ở loại hình Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có 25/27 doanh nghiệp (với 6.934 lao động) dự kiến thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024. Cụ thể, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân 1,5 triệu đông/người, cao nhất là 20 triệu đồng/người, thấp nhất là 100 nghìn đồng/người. Đối với Tết Nguyên đán 2024, mức thưởng bình quân 7,1 triệu đồng/người, cao nhất là 45 triệu đồng/người, thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.

Còn ở loại hình doanh nghiệp dân doanh, có 1.617/2.218 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 790 nghìn đồng/người, cao nhất là 114,4 triệu đồng/người, thấp nhất 50 nghìn đồng/người. Còn thưởng Tết Nguyên đán 2024, bình quân 5,2 triệu đồng/người, cao nhất 114,4 triệu đồng/người, thấp nhất 200 nghìn đồng/người.

Đối với loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có 93/108 doanh nghiệp dự kiến mức thưởng Tết Dương lịch 2024 và 93/108 doanh nghiệp dự kiến mức thưởng Tết Nguyên đán 2024. Cụ thể, mức thưởng Tết Dương lịch dự kiến bình quân 0,125 triệu đồng/người, cao nhất 26,8 triệu đồng/người, thấp nhất 0,04 triệu đồng/người. Thưởng Tết Nguyên đán 2024, dự kiến bình quân 3,7 triệu đồng/người, cao nhất 371,4 triệu đồng/người, thấp nhất 0,136 triệu đồng/người.

Tại tỉnh Nghệ An, theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, cơ quan này vừa phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện khảo sát tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Trong đó, có 13 công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 21 công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, 8.895 doanh nghiệp dân doanh và 75 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo kết quả về thưởng Tết ở các doanh nghiệp.

Theo đó, một số doanh nghiệp trả thưởng cho người lao động vào dịp Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân là 1,65 triệu đồng, cao nhất là 99,5 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tập trung vào thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tiền thưởng bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết Âm lịch Giáp Thìn là 3,58 triệu đồng/người (giảm 15% so với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2022), cao nhất là 80 triệu đồng/người (bằng mức thưởng so với năm 2023), thấp nhất là 150.000 đồng/người.

Trong đó: Khối các công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 34 triệu đồng/người, bình quân 4,7 triệu đồng/người, thấp nhất 150.000 đồng/người.

Khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất 18 triệu đồng/người; bình quân 2,25 triệu đồng/người, thấp nhất 300.000 đồng/người.

Khối các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất 30 triệu đồng/người, bình quân 2,7 triệu đồng/người, thấp nhất 150.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người; bình quân 4,7 triệu đồng/người, thấp nhất 150.000 đồng/người.

Tại tỉnh Quảng Bình, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo tình hình tiền lương và tiền thưởng Tết đối với người lao động năm 2024.

Cụ thể, mức thưởng dự kiến trong dịp Tết Dương lịch 2024 tại Quảng Bình có mức bình quân là 1 triệu đồng, mức cao nhất là 15 triệu đồng và mức thấp nhất là 200 nghìn đồng.

Về mức thưởng dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình dự kiến mức bình quân là 6,8 triệu đồng, mức cao nhất là 96 triệu đồng và mức thấp nhất là 1 triệu đồng.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình, trong số các loại hình doanh nghiệp thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất với mức trung bình là 11 triệu đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa để xảy ra tình trạng nợ lương đối với người lao động. Đồng thời, tới thời điểm hiện tại không phát sinh việc tranh chấp lao động và đình công tại địa phương.