Vốn ngoại nghỉ Lễ sớm, bán ròng đột biến gần 4.200 tỷ

Dòng tiền suy yếu đáng kể trong phiên chiều nay nên không thể đẩy mặt bằng giá lên cao hơn được mà chỉ cố gắng chống đỡ áp lực bán. VCB vẫn có thể chốt giữ giá kịch trần nhưng rất nhiều blue-chips khác suy yếu hẳn so với buổi sáng. Đặc biệt khối ngoại có phiên xả ròng đột biến gần 4.200 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE tới 4.045 tỷ đồng.

Tính trong phiên chiều, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng thêm tới gần 1.494 tỷ đồng nữa trên sàn này. Hôm nay là ngày rút vốn ròng lớn nhất 8 phiên. Trước đó phiên ngày 15/8 khối ngoại đã rút ròng 5.019 tỷ đồng cũng ở sàn này và ngày 4/8 bán ròng hơn 10.100 tỷ. Tính từ đầu tháng 8 đến hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 34.548 tỷ đồng chỉ riêng với cổ phiếu sàn HoSE, xác lập kỷ lục lịch sử về bán ròng tính theo tháng ở sàn này. Kỷ lục gần nhất là quy mô bán ròng 16.549 tỷ đồng trong tháng 6/2024.

Các cổ phiếu bị bán ròng nổi bật hôm hay là HPG -958,2 tỷ, VPB -535,2 tỷ, CTG -404,9 tỷ, VCB -386,9 tỷ, SSI -337,8 tỷ, SHB -157,7 tỷ, MBB -142,6 tỷ, KDH -113,3 tỷ, GEX -102,6 tỷ. Mua ròng có FPT +291,9 tỷ, GMD +189,1 tỷ, VIX +83,3 tỷ, DXG +81,6 tỷ.

VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 5,15 điểm tương đương +0,31%. Kết quả này kém hơn phiên sáng một chút (+9,7 điểm/0,58%), thậm chí vài lần chỉ số còn rơi xuống sát tham chiếu.

Nguyên nhân lớn nhất vẫn là sự kém đồng thuận của nhóm blue-chips, mặt bằng giá rổ VN30 thấp hơn hẳn so với phiên sáng. Thống kê có tới 20 mã trong nhóm này giảm giá so với mức chốt phiên sáng, chỉ 7 mã có cải thiện. Ở nhóm tăng có cả VHM. Trụ này phục hồi 1,85% và co hẹp mức giảm lúc đóng cửa còn -0,57%. VPB cũng hồi được 1,06%, chốt phiên giảm 2,92%.

Dù vậy sức mạnh của VCB và diễn biến hồi giá của VHM, VPB cũng không thể cân bằng lại được sức ép từ số lớn cổ phiếu khác. VIC lao dốc mạnh chiều nay và đóng cửa giá thấp nhất, giảm 2,58% so với tham chiếu. CTG sụt giảm 0,78% so với buổi sáng, đảo chiều thành giảm 0,2% lúc đóng cửa. BID còn tăng 2,39% nhưng cũng là lùi giá khoảng 0,93% chiều nay. MBB cũng bị ép xuống 1,26% thành giảm 0,54% so với tham chiếu. TCB tương tự, để mất 1,27% chiều nay và đổi màu giá thành giảm 1,02%.

Mặc dù thị trường hôm nay phân hóa nhưng dòng tiền vào nhóm tăng giá vẫn tốt hơn.

Thanh khoản rổ VN30 phiên chiều giảm tới 45,6% so với buổi sáng, chỉ đạt 8.906 tỷ đồng, thấp nhất 17 phiên. Cùng với mức thanh khoản suy yếu là mặt bằng giá cổ phiếu trong rổ kém đi, xác nhận lực cầu đã không còn tốt. VN30-Index đóng cửa giảm 0,03% với 14 mã tăng và 16 mã đỏ.

Sự phân hóa về sức mạnh có thể thấy rõ nhất trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, những mã dẫn dắt phiên phục hồi cực kỳ ấn tượng hôm qua. Chỉ còn 9/27 mã của nhóm này xanh. Ngay trong số các blue-chips cũng phân hóa mạnh: VCB kịch trần, BID, SHB, STB còn tăng hơn 1% nhưng TPB, VPB, VIB, TCB giảm cũng rất mạnh. Thực tế trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index hôm nay chỉ có 3 mã xanh, còn lại toàn đỏ. Tuy vậy riêng VCB đã đem về 8,9 điểm, còn nhiều hơn tổng mức tăng mà VN-Index có được (5,15 điểm).

Ở phần còn lại, diễn biến phân hóa cũng xuất hiện rõ rệt. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 169 mã tăng/149 mã giảm. Nhóm xanh có 83 mã tăng trên 1% và nhóm đỏ cũng có 82 mã giảm quá 1%. Tuy nhiên thanh khoản vẫn dồn vào nhóm tăng mạnh nhiều hơn. Điều này cũng phản ánh sức mạnh tâm lý khác nhau. Tổng giá trị khớp lệnh nhóm tăng trên 1% chiếm 49,1% giao dịch sàn HoSE trong khi nhóm giảm hơn 1% chỉ chiếm 29,3%.

Thanh khoản cực lớn xuất hiện tại SSI với 2.423 tỷ đồng, VIX với 2.241,3 tỷ, VCB với 2.128 tỷ, FPT với 2.022,4 tỷ, SHB với 1.845,8 tỷ, DXG với 1.5977 tỷ, VND với 1.339,5 tỷ. Tăng yếu nhất nhóm này là SHB cũng đạt +1,44%. Ngoài ra nhóm Midcap cũng khá mạnh mẽ với nhiều đại diện nổi bật như GMD kịch trần, DIG tăng 1,54%, VSC tăng 1,76%, KDH tăng 1,41%, POW tăng 1,55%, HDC tăng 1,43%, NLG tăng 2,81%, PAN kịch trần. Số này đều thanh khoản tối thiểu 200 tỷ đồng trở lên.

Hiện tại diễn biến phân hóa đang cản trở đà phục hồi của VN-Index sau khi đã lập đỉnh lịch sử hôm 21/8 vừa qua. Giữa phiên sáng nay chỉ số đã chớm lên đỉnh cao mới khi đạt 1696,6 điểm (đỉnh cao nhất hôm 21/8 là 1693,68 điểm). Tuy nhiên việc mất đi sự đồng thuận ở nhóm dẫn dắt đã làm giảm sức mạnh và VN-Index coi như có một phiên nỗ lực vượt đỉnh thất bại.