Trang chủ Chứng khoán

Tổ chức trong nước mạnh tay xả hàng

Thu Minh

17/04/2026, 21:30

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay bán ròng 469,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 520,5 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Sau gần một tuần gồng gánh chỉ số hôm nay trụ lớn bất ngờ đảo chiều kéo theo hệ lụy VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần giảm nhẹ 2,66 điểm lùi về vùng giá 1.817,17 dù cả buổi sáng và đầu giờ chiều chỉ số vẫn được kéo lên. Cổ phiếu nhóm Vingroup bắt đầu điều chỉnh, VIC giảm 0,74%, VHM mất giá nhiều hơn 5,17% và VRE -3,38%, VPL -3,83% đã tác động tiêu cực 11 điểm đến thị trường chung.

Mặc dù vậy, nhờ có sự ra tay đỡ giá của một vài bluechips khác như MWG và GVR, VPB, BSR, FPT, thị trường không có hoảng loạn bán tháo. Hôm nay cổ phiếu MWG bật tăng kịch trần dư mua 5,48 triệu cổ phiếu, GVR tăng 4,04%; FPT tăng 2,56%, BSR tăng 3,49%, VPB tăng 2,36%.

Nhóm cổ phiếu này đang có câu chuyện riêng gắn liền với mùa đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và kết quả kinh doanh tích cực. Xét theo nhóm ngành, ngân hàng quay trở lại đường đua đảo chiều tăng hàng loạt dù mức tăng chưa thực sự quyết đoán. VCB, BID, CTG đều chưa tăng đến 1% nhưng vẫn tác động tâm lý tích cực tới thị trường.

Nhiều mã cũng tăng khá như MBB, TCB, VIB hay chứng khoán có TCX, HCM. Tiêu dùng bán lẻ cũng ghi nhận sự tham gia tích cực hơn của dòng tiền, cổ phiếu xanh mướt như MCH, MSN, VNM, PNJ, FRT. Năng lượng dầu khí phủ sắc xanh với giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh bất chấp rủi ro xung đột khu vực Trung Đông đã hạ nhiệt.

Thanh khoản ba sàn khớp lệnh đạt hơn 25.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại mua ròng nhẹ không đáng kể 47,6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 129,0 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, MWG, MSN, FPT, VPI, GVR, VHM, DCM, PLX, BSR. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Chứng khoán. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, CII, SSI, VJC, TCH, GEX, FRT, VCI, VCB.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 229,7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 253,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Chứng khoán. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: HCM, VPB, VJC, TCB, SSI, VNM, HPG, VCB, VIX, ACB. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: VIC, MSN, SHB, BAF, MWG, STB, FPT, HAG, PNJ.

Tự doanh mua ròng 133,1 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 138,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm STB, FPT, BID, VNM, ACB, SSI, KBC, VPB, HSG, VPX.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, VHM, VRE, HHV, TCH, CHI, HHS, DIG, ORS, HDC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 469,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 520,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 12/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Chứng khoán. Top bán ròng có HCM, MWG, FPT, VPB, VIC, TCB, VPI, HPG, VJC, VNM. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Thực phẩm và đồ uống.

Top mua ròng có SHB, MSN, CII, BAF, VIX, EIB, HAG, TCH, GEX, GEE.

Giá trị giao dịch Thỏa thuận: 3.685,4 tỷ đồng, giảm 33,0%, chiếm 14,4% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu HCM với 29,6 triệu cổ phiếu, tương đương 799,2 tỷ đồng được trao tay giữa các Cá nhân trong nước

Bên cạnh đó cổ phiếu VHM với hơn 3 triệu cổ phiếu, tương đương 412,9 tỷ đồng được thỏa thuận trao tay giữa Nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bán lẻ, Thực phẩm, Công nghệ thông tin, Vận tải Thủy, Sản xuất & Khai thác dầu khí trong khi GIẢM ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Thiết bị điện, Kho bãi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và đi ngang ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Blog chứng khoán: "Nắn bóp" điểm số, thị trường vẫn phân hóa tốt

Cổ phiếu trụ "đè" chỉ số giảm, dòng tiền suy yếu

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 17/4 tuyên bố nước này mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho tàu bè thương mại trong thời gian Israel và Lebanon ngừng bắn...

Một đợt xả VIC, VHM xuất hiện như dự kiến hôm nay và ảnh hưởng nhất định tới VNI, nhưng điểm khác là các blue-chips còn lại chống đỡ khá tốt. Thị trường nói chung cũng duy trì được phân hóa, thay vì bị ảnh hưởng tâm lý.

Nhóm cổ phiếu Vin quay đầu giảm chiều nay ngay lập tức khiến VN-Index mất động lực tăng. Tuy khá nhiều blue-chips khác vẫn xanh nhưng không đủ sức thay thế nhóm này. Bù lại, trạng thái phân hóa cho thấy dòng tiền vẫn đang quanh quẩn lựa chọn, thay vì hoảng sợ.

Ngày 17/4, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả kinh doanh, kế hoạch phát triển, định hướng chiến lược dài hạn và kiện toàn lãnh đạo cấp cao.

Nhiều phương án nguồn điện thay thế được đưa ra để bù đắp rủi ro công suất thiếu hụt trong giai đoạn 2025-2030, trong đó, nhấn mạnh vai trò của năng lượng tái tạo.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

