Khối ngoại bán ròng kỷ lục hơn 92.000 tỷ đồng từ đầu năm

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 11.592,5 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 8.126,6 tỷ đồng trong tháng 8. Tính từ đầu năm tới nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 92.280 tỷ đồng tương ứng 3,54 tỷ USD.

VN-Index kết thúc tháng 7/2026 tại 1.735,78 điểm, giảm 127,7 điểm (-6,85%) so với cuối tháng 6, xóa đi phần lớn mức tăng trong hai tháng trước đó, với thanh khoản nhích nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức thấp.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 14.518 tỷ đồng/phiên, tăng 4,68% so với tháng 6 nhưng vẫn thấp hơn 37,6% so với mức bình quân 5 tháng.

Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 15.847 tỷ đồng/phiên, tăng 5,42% so với tháng trước nhưng thấp hơn 33,0% so với mức bình quân 5 tháng.

Diễn biến điều chỉnh diễn ra trên diện rộng, với áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là Ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác.

Ngân hàng là nhóm tác động tiêu cực nhất lên VN-Index với -51,0 điểm, trong đó TCB (-11,1 điểm) là cổ phiếu lấy đi nhiều điểm số nhất, tiếp theo là VPB, MBB, SHB, HDB, EIB, VIB và ACB. Ngoài ra, một số cổ phiếu đơn lẻ khác như PNJ, MWG, FPT, HPG, VIC, GEX, SSI, MSN và VJC cũng gây áp lực đáng kể lên VN-Index.

Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu hỗ trợ VN-Index khá hạn chế, không đủ bù đắp áp lực giảm trên diện rộng. VNM (+2,5 điểm) là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, tiếp theo là GMD, NVL, HCM, VPI và FRT.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 11.592,5 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 8.126,6 tỷ đồng. Tính từ đầu năm tới nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 92.280 tỷ đồng tương ứng 3,54 tỷ USD.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Xây dựng và vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VNM, VIC, MCH, VND, HDB, MWG, LPB, BMP, HVN, VSC.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: TCB, VPB, PNJ, SSI, VHM, FPT, STB, VIX, ACB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 15.966,2 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 7.623,2 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: ACB, PNJ, TCB, VIX, VHM, SSI, VPB, MSN, HCM, TPB.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: VIC, VNM, FPT, MCH, BSR, VSC, HDB, STB, NVL.

Tự doanh bán ròng 321,8 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.384,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Công nghệ thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tháng gồm: MWG, FPT, VPB, VCB, REE, VGC, HAH, GMD, BSR, TCB.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: VHM, HPG, VIC, E1VFVN30, CTG, FUEVFVND, KDH, ACB, HDB, MSN.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 4.051,9 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.888,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: ACB, VIX, MWG, HCM, MSN, VNM, LPB, HPG, PDR, MSB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có: VIC, FPT, STB, VCB, VHM, VPB, NVL, TCB, BSR, KBC.

Trong tháng 7/2026, dòng tiền vẫn tập trung ở Ngân hàng, Chứng khoán và Bất động sản, nhưng có sự dịch chuyển rõ nét giữa các ngành.

Đáng chú ý, tỷ trọng dòng tiền vào Ngân hàng giảm còn 27,3% từ mức đỉnh 10 tuần của tháng 6 (29,1%). Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở Công nghệ thông tin.

Ở chiều ngược lại, tỷ trọng giao dịch tăng mạnh nhất tại Môi giới chứng khoán (từ 14,4% lên 18,2%) và Hàng cá nhân (từ 0,4% lên 2,3%). Dòng tiền cũng gia tăng tại Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên cơ bản và Dầu khí.

Tuy nhiên, sự gia tăng tỷ trọng giao dịch chủ yếu phản ánh áp lực bán diện rộng trong bối cảnh thị trường điều chỉnh (với 17/19 ngành cấp 2 giảm điểm), thay vì dòng tiền mới gia nhập. Thực phẩm và đồ uống là ngành tăng điểm đáng chú ý trong tháng 7, đóng góp chủ yếu bởi VNM và MCH.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền trong tháng 7/2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ khỏi nhóm vốn hóa lớn sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Tỷ trọng giao dịch của VN30 giảm xuống 59,0% từ 60,4% trong tháng 6, trong khi VNMID tăng lên 33,3% và VNSML tăng lên 4,2%.

Về thanh khoản, cả ba nhóm vốn hóa đều ghi nhận cải thiện so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân của VN30 tăng 2,3%, tương ứng tăng 189,1 tỷ đồng/phiên; VNMID tăng 8,7%, tương ứng tăng 388,5 tỷ đồng/phiên; và VNSML tăng 11,8%, tương ứng tăng 64,1 tỷ đồng/phiên. Mức tăng thanh khoản mạnh hơn ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cho thấy hoạt động giao dịch đã mở rộng ra ngoài nhóm VN30, dù chưa đủ để cải thiện diễn biến giá.

Cả ba nhóm vốn hóa đều giảm điểm trong tháng 7, trong đó VNMID giảm mạnh nhất (-12,85%), tiếp đến là VNSML (-9,41%) và VN30 (-6,26%). Diễn biến này cho thấy áp lực bán tập trung rõ hơn ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi VN30 giảm ít hơn nhờ mức độ chống đỡ tốt hơn của một số cổ phiếu vốn hóa lớn.