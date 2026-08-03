FTSE Russell sẽ công bố danh sách chính thức cổ phiếu vào rổ FTSE GEIS trong tháng 8

Ngày 21/08/2026, FTSE Russell dự kiến sẽ công bố danh sách chính thức các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí vào rổ FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series) trong kỳ rà soát bán niên tháng 9.

Ảnh minh họa.

Thống kê thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần cuối cùng của tháng 7, Dow Jones tăng khoảng 1%, S&P 500 cũng tăng khoảng 1,5%, còn Nasdaq tăng 1,6%. Trong cả tháng 7, S&P 500 giảm 0,1% và Nasdaq giảm 3,2%. Trái lại Dow Jones tăng 0,3%, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp, phản ánh sự dịch chuyển của dòng tiền khỏi cổ phiếu công nghệ sang các nhóm cổ phiếu truyền thống hơn.

Tuy vậy, giới đầu tư vẫn lo ngại về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4,71%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Ở trong nước, chỉ số VN-Index dù hồi phục mạnh mẽ tuần cuối tháng 7 nhưng vẫn nằm trong xu hướng giảm mạnh trong tháng 7 như các thị trường lớn ở Châu Á. Chốt tuần, cũng là phiên chốt tháng 7, Vn-Index dừng ở 1.735,78 điểm, tăng +49,67 điểm (+2,95%) nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu Ngân hàng (VCB, BID, CTG) và Vingroup (VHM, VIC, VPL).

Theo thống kê, thanh khoản tháng 7 hiện ở mức thấp nhất kể từ đầu năm, giảm -3,2% so với tháng 6 và sụt -51% vo với cùng kỳ, còn 19.348 tỷ đồng. Kể từ đầu năm, thanh khoản toàn thị trường đạt 28.050 tỷ đồng, giảm -2,9% so với mức bình quân năm 2025 nhưng vẫn tăng +18,3% vsck.

Nhận định về triển vọng thị trường, theo Chứng khoán MBS, mặc dù các chỉ số vĩ mô rất khả quan, nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với những nghịch lý cơ cấu có thể đe dọa sự ổn định dài hạn nếu không được xử lý kịp thời.

Để giải quyết các “nút thắt” trên, hệ thống chính trị đã có những phản ứng quyết liệt nhằm thể chế hóa các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn vĩ mô. Dự kiến vào đầu tháng 8/2026, Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất (Quốc hội khóa XVI) sẽ là trọng tâm điều hành thể chế. Nội dung nghị sự tập trung vào các vấn đề cấp bách như: Xem xét 24 dự án luật và nghị quyết, bao gồm các đạo luật nền tảng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) nhằm khai thông nguồn lực đất đai và bất động sản.

Trong ngắn hạn, sau mức giảm khá mạnh trong tháng 7 (gần -7%) của chỉ số VN-Index, thị trường đang có cơ hội để hồi phục mạnh mẽ trong tháng 8 khi đã xuất hiện hàng loạt thông tin hỗ trợ kịp thời.

Từ 1/8, nới quy định tính tiền gửi Kho bạc Nhà nước, ngân hàng có thêm dư địa cho vay: Nhóm “Big 4” (trọng tâm là VCB, BID, CTG) là các đơn vị chịu ảnh hưởng lớn nhất do vị thế là ngân hàng phục vụ và nơi trú ẩn chính của các khoản tiền gửi tạm thời từ KBNN. Quyết định 1743/QĐ-NHNN là một công cụ điều tiết cần thiết để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP >10% của Chính phủ là thực chất và an toàn. Việc khấu trừ 50% tiền gửi Kho bạc Nhà nước khi tính LDR không chỉ là thách thức mà còn là động lực để nhóm ngân hàng quốc doanh cải thiện năng lực quản trị vốn.

Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng ngày 3/8/2026, dự kiến bế mạc ngày 24/8/2026. Nội dung nghị sự tập trung vào các vấn đề cấp bách như: Xem xét 24 dự án luật và nghị quyết, bao gồm các đạo luật nền tảng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) nhằm khai thông nguồn lực đất đai và bất động sản.

Ngày 21/08/2026, FTSE Russell dự kiến sẽ công bố danh sách chính thức các cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí vào rổ FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series) trong kỳ rà soát bán niên tháng 9.

Trong kịch bản cơ sở, yếu tố mùa vụ cho thấy xác suất thị trường tăng trong tháng 8 đạt khoảng 80%. Trong 6 năm gần nhất, thị trường đều tăng điểm trong tháng 8, với mức tăng bình quân cũng là cao nhất trong năm, đạt 3,9%.

Về định giá, mức giảm mạnh trong tháng 7 đã đưa định giá của VN-Index xuống mức thấp, nếu loại trừ nhóm Vin, P/E của VN-Index ở mức 10.5x (tương đương thời điểm thuế quan). Định giá thấp có thể kích thích dòng tiền vào thị trường, bao gồm dòng tiền nước ngoài (đã có dấu hiệu dòng tiền ngoại quay trở ở tuần cuối tháng 7 nhưng quy mô vẫn rất khiêm tốn.

Bên cạnh đó, FTSE công bố danh mục cổ phiếu cuối tháng 8 cũng tạo thêm kỳ vọng cho thị trường. MBS kỳ vọng thị trường tích cực trong tháng 8, với vùng mục tiêu cơ sở 1.800 điểm và 1.850 điểm trong kịch bản tích cực, vùng hỗ trợ 1.600 – 1.650 điểm. Tập trung vào nhóm cổ phiếu đã giảm sâu vừa qua như: Chứng khoán, Bất động sản, Bán lẻ, Ngân hàng quốc doanh, Dầu khí, Thép, Logistics.

Chứng khoán ABS cũng cho rằng theo thống kê trong quá khứ, chỉ số VN-Index thường có mức tăng trưởng trên 2% với xác suất tăng cao, trong đó nhóm Midcaps và Smallcaps là hai nhóm tăng mạnh nhất.

Diễn biến này ngược với các thị trường chứng khoán khác, trong đó tương đồng có thị trường chứng khoán Mỹ có mức tăng trưởng dương với xác suất tăng trên 50%. Nhìn chung, theo quá khứ, tháng 08 vẫn có thể là tháng khó khăn, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam lại tăng trưởng vượt trội.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ quay lại đà tăng và thử thách đường trung bình 20 phiên (tức là vùng 1.760-1.763 điểm). Đồng thời, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên rủi ro ngắn hạn đã giảm dần, cùng với đó là thị trường có thể đi ngang với biên độ hẹp trong phiên giao dịch đầu tuần.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng lên mức trung tính. Nhà đầu tư có thể xem xét tăng tỷ trọng cổ phiếu lên dần tối đa 50% danh mục và nên ưu tiên mua tại các nhịp điều chỉnh.