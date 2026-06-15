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Chuyên gia gợi ý nhóm ngành hấp dẫn nhất trong tuần này

Thu Minh

15/06/2026, 14:06

Nhà đầu tư có thể xem xét dần các nhóm có mức tăng trưởng cao như hiện nay, đặc biệt mức tăng trưởng của nhóm Ngân hàng đang dần cải thiện – câu chuyện nhóm cổ phiếu tăng trưởng trở lại đáng chú ý trong giai đoạn tới...

VnEconomy

Nhận định về thị trường chứng khoán tuần này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối kinh doanh, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình – ABS, cho biết các chỉ số chứng khoán châu Á tiếp tục dẫn đầu đà tăng trưởng, dẫn đầu vẫn là thị trường chứng khoán Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Đồng thời, chỉ số chứng khoán khu vực thị trường mới nổi cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Chỉ số Nasdaq cải thiện mức tăng trưởng trong tuần qua khi chỉ số này gia nhập thêm cổ phiếu SpaceX – Một trong những deal IPO đạt mức kỷ lục kể từ sau thương vụ IPO Saudi Aramco.

Tại khu vực Đông Nam Á, thị trường Thái Lan dẫn đầu đà tăng trưởng cao nhất khu vực sau một năm khó khăn trong 2025, chỉ số SET đã duy trì mức tăng hơn 24% so với đầu năm. Sau thị trường Thái Lan là Singapore và Việt Nam, mức tăng trưởng của chỉ số VN-Index là 72 điểm – tương đương với tuần giao dịch trước đó cho thấy xu hướng của TTCK VN chưa rõ ràng.

Chỉ số chứng khoán toàn cầu đã xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn cho thấy rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể cho nên ABS kỳ vọng thị trường sẽ duy trì đà tăng trong tuần giao dịch tới. Sự kiện đáng chú ý trong tuần giao dịch tới là cuộc họp của chủ tịch Fed mới diễn ra vào ngày 17/06/2026 sẽ tác động mạnh lên thị trường chứng khoán toàn cầu.

Các nhà đầu tư đã rút tiền khỏi các quỹ cổ phiếu Mỹ trong tuần kết thúc ngày 10/06 do thận trọng trước đợt bán tháo trên thị trường và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, nhưng vẫn tăng cường đầu tư vào lĩnh vực công nghệ.

Theo dữ liệu của LSEG Lipper, các nhà đầu tư đã rút ròng 12,57 tỷ đô la khỏi các quỹ cổ phiếu Mỹ trong đợt bán ròng hàng tuần đầu tiên kể từ ngày 20/05.

Tỷ lệ đặt cược tăng lãi suất tăng mạnh sau báo cáo việc làm khả quan tuần trước và số liệu lạm phát cao hôm thứ Tư, nhưng tỷ lệ tăng lãi suất vào tháng 10 đã giảm xuống 34,6% từ mức 51% nhờ hy vọng mới về một thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ, theo CME FedWatch.

Các quỹ đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa lớn của Mỹ đã ghi nhận dòng vốn ròng chảy ra là 10,2 tỷ đô la trong tuần, trong khi các quỹ đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ ghi nhận doanh thu ròng lần lượt là 1 tỷ đô la và 2,22 tỷ đô la.

Lĩnh vực công nghệ đã thu hút được lượng mua ròng hàng tuần lên tới 4,39 tỷ đô la, khi các quỹ này tiếp tục được ưa chuộng trong tuần thứ mười liên tiếp. Các nhà đầu tư cũng đã mua các quỹ thuộc lĩnh vực tài chính với tổng giá trị đáng kể là 655 triệu đô la.

Dòng vốn đổ vào các quỹ trái phiếu Mỹ đạt mức cao nhất trong ba tuần với 12,08 tỷ đô la trong tuần này.

Các nhà đầu tư đã mua các quỹ đầu tư có kỳ hạn ngắn đến trung hạn với chất lượng tín nhiệm cao trị giá 5,09 tỷ đô la, mức cao nhất trong năm tuần, trong khi mức mua ròng 4,14 tỷ đô la vào các quỹ chính phủ và kho bạc có kỳ hạn ngắn đến trung hạn là mức cao nhất trong ba tuần.

Các quỹ thị trường tiền tệ đã ghi nhận lượng bán ròng hàng tuần là 16,34 tỷ đô la sau khi mua ròng 111,36 tỷ đô la vào tuần trước đó.

Trong tuần qua, chỉ số nhóm vốn hóa nhỏ RUT (US Smallcaps 2000 Index) đã đạt mức kỷ lục và tăng trưởng vượt trội so với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy tình trạng phân hóa còn không diễn ra và dòng tiền lan tỏa đồng đều trong nhịp tăng này. Đây cũng là dấu hiệu tích cực cho nhịp tăng lần này khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã có mức định giá cao.

Một diễn biến tương tự trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có hiệu suất tăng trưởng cũng kém hơn nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn kể từ 2025.

Chỉ số VN-Index điều chỉnh nhẹ -2%, phản ánh áp lực bán lan rộng. Năng lượng tái tạo và Điện tử & Thiết bị điện dẫn đầu đà giảm với mức giảm mạnh nhất (8-10%), theo sau là Viễn thông cố định và Bất động sản. Phần lớn ngành ghi nhận mức giảm 1-3%, cho thấy nhịp rút lui đồng thuận toàn thị trường. Ngược chiều, Bia & Đồ uống và Thiết bị Y tế là điểm sáng hiếm hoi với mức tăng nhẹ -1%, hưởng lợi từ dòng tiền phòng thủ. Ngân hàng giảm biên độ hẹp, chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

So với tuần giao dịch trước, các nhóm ngành có mức tăng trưởng tích cực vẫn duy trì, trong đó nhóm Ngân hàng cải thiện mức tăng trưởng trong tuần qua.

"Với kỳ vọng thị trường có thể duy trì đà hồi phục trong tuần giao dịch tới và rủi ro ngắn hạn giảm dần, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư có thể xem xét dần các nhóm có mức tăng trưởng cao như hiện nay, đặc biệt mức tăng trưởng của nhóm Ngân hàng đang dần cải thiện – câu chuyện nhóm cổ phiếu tăng trưởng trở lại đáng chú ý trong giai đoạn tới", ông Minh nhấn mạnh.

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