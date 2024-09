Khối ngoại đổ tiền mua, gom toàn cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán

Nhà đầu tư trong nước có chút thận trọng trở lại trong phiên sáng nay khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sụt giảm tới 22% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên khối ngoại lại hưng phấn bất ngờ, xuống tiền mạnh tay và mua ròng kỷ lục với hơn 523 tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán là các mã được mua nhiều nhất.

Tổng giá trị giải ngân của khối ngoại trên HoSE sáng nay đạt 1.091,3 tỷ đồng, trong đó mua ròng hơn một nửa, đánh dấu phiên sáng mua ròng cao kỷ lục. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi chuỗi tháng bán ròng đã kéo dài suốt từ tháng 2/2024 đến nay. Nhìn theo tuần, 9 tháng đầu năm khối ngoại chỉ mua ròng 4/38 tuần và chưa lần nào có hai tuần mua ròng liên tiếp. Rất có thể đây sẽ là lần đầu tiên dòng vốn này đánh dấu sự đảo chiều rõ ràng.

Các cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) và bất động sản được ưu tiên mua nhiều nhất. Dẫn đầu là TPB với 102,2 tỷ đồng ròng, ngoài ra có HDB +62,9 tỷ, VCB +40,7 tỷ, STB +38,6 tỷ, TCB +22,2 tỷ, VCI +22,3 tỷ, SSI +20 tỷ. Bất động sản có VHM +33,8 tỷ, DXG +30,8 tỷ. Tính riêng rổ VN30 khối này mua ròng gần 428,9 tỷ đồng, tức là chiếm đại đa số giá trị vốn ròng sáng nay. Tổng mức giải ngân trong rổ blue-chips này khoảng 782 tỷ đồng, chiếm 17% giao dịch rổ.

Dù nhận được dòng vốn ngoại mạnh mẽ, các cổ phiếu blue-chips cũng không thật sự mạnh. Thậm chí rổ VN30 xuất hiện tình trạng phân hóa rõ hơn, nhiều trụ đỏ đã tác động kiềm chế đà tăng của các chỉ số. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, có BID giảm 0,1%, FPT giảm 0,59%, CTG giảm 0,69%, HPG giảm 0,19%, VPB giảm 0,26%. Các trụ còn lại tuy xanh nhưng mức tăng cũng không mạnh: VCB tăng 0,86%, VHM tăng 0,23%, GAS tăng 0,68%, TCB tăng 0,84%, VIC tăng 0,35%.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,26%. Trừ nhịp tăng sớm đầu ngày, phần lớn thời gian sáng nay chỉ số đi ngang phản ánh sự giằng co yếu ở các blue-chips. Độ rộng cuối phiên ghi nhận 19 mã tăng/10 mã giảm nhưng chỉ có 7 mã tăng được hơn 1% và hầu hết là các mã không phải trụ VN-Index như TPB, HDB, SAB, STB… Riêng VNM và GVR vốn hóa khá lớn (đứng ngay sau Top 10) tăng 1,29% và 1,25%. Than khoản rổ này ghi nhận giảm hơn 17% so với sáng hôm qua, đạt gần 4.594 tỷ đồng nhưng vẫn chiếm 54,1% tổng giá trị khớp sàn HoSE. Điều này cho thấy dù tổng thể thanh khoản có giảm, nhưng các blue-chips vẫn được ưu tiên.

VN-Index đang tăng nhẹ 0,26% với độ rộng cân bằng 191 mã tăng/170 mã giảm. Lực cầu chững lại khá rõ khi giá cổ phiếu trượt giảm dần trong nửa sau của phiên sáng trên nền thanh khoản thấp. Chỉ số tăng đạt đỉnh lúc 9h54, tăng 7,55 điểm nhưng hiện chỉ còn +3,32 điểm. Độ rộng tại đỉnh là 260 mã tăng/79 mã giảm. Như vậy đã có gần 100 cổ phiếu đổi màu giá trong thời gian còn lại.

Tuy nhiên áp lực bán cũng không có gì đáng chú ý vì nếu xả nhiều hơn thanh khoản đã tăng và biên độ giảm giá sâu hơn. Toàn sàn HoSE mới có 36 cổ phiếu giảm quá 1% và tập trung 2,4% giá trị sàn. Thanh khoản lớn nhất là PDR cũng chỉ đạt 66,9 tỷ đồng, giá giảm 1,08%. Duy nhất 4 cổ phiếu khác trong nhóm này thanh khoản trên 10 tỷ là NAB giảm 1,17%, PC1 giảm 1,02%, IJC giảm 3,16%, KDC giảm 1,38%.

Phía tăng khỏe hơn, có 54 mã tăng hơn 1% và tập trung gần 27% thanh khoản sàn. 9 cổ phiếu trong nhóm này thanh khoản vượt qua trăm tỷ đồng, dẫn đầu là STB với 473,4 tỷ, giá tăng 1,38%. Cổ phiếu ngân hàng dĩ nhiên chiếm nhiều vị trí, nhưng cũng có TCM tăng 2,45%, NVL tăng 2,19%, VNM tăng 1,29%, HAH tăng 1,23% giao dịch lớn.

Đà tăng chững lại trong sáng nay không hẳn đến từ việc nhà đầu tư xả hàng quá nhiều mà do bên mua thận trọng trở lại. Sau các phiên bùng nổ thị trường thường như vậy do tâm lý ngại rủi ro cao hơn. VN-Index vẫn đang trong quá trình thử thách vùng đỉnh 1300 điểm và chưa có kết quả rõ ràng.