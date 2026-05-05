Thứ Ba, 05/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Lực cầu có tín hiệu cải thiện trong nhóm blue-chips

Kim Phong

05/05/2026, 15:39

Mặt bằng giá cổ phiếu nhóm VN30 chiều nay có cải thiện khá rõ trong bối cảnh thanh khoản tăng hơn 8% so với phiên sáng. Khả năng giữ nhịp cân bằng này giúp VN-Index duy trì độ cao, bất chấp nhóm trụ lớn nhất suy yếu và sắc đỏ vẫn phủ rộng toàn thị trường.

VN-Index đang phụ thuộc lớn vào các cổ phiếu trụ.
VN-Index đang phụ thuộc lớn vào các cổ phiếu trụ.

VIC có tín hiệu bị bán khá mạnh ngay khi thị trường mở cửa trở lại. Giá sụt giảm ở phút giao dịch đầu tiên và trọn thời gian còn lại không phục hồi được. Đóng cửa VIC vẫn tăng 3,54% so với tham chiếu nhưng thực chất đã giảm 1,04% so với mức chốt buổi sáng.

Diễn biến sụt giảm của VIC đã làm suy yếu lực đỡ của nhóm trụ lớn nhất, khi VHM chỉ nhích lên được thêm 1 bước giá ở giao dịch cuối cùng và mức tăng chung cuộc 6,48% đã có từ sáng. VCB cũng cải thiện không đáng kể so với phiên sáng, chốt phiên giảm 1,32%. Dù các mã hàng đầu này không có thêm sức kéo, nhưng khá nhiều cổ phiếu khác trong rổ VN30 cải thiện giá.

Thống kê cho thấy chiều nay có 19/30 mã của rổ blue-chips này tăng giá so với phiên sáng. Độ rộng cuối phiên ghi nhận 12 mã tăng/17 mã giảm, tức là 9 cổ phiếu đã đảo chiều thành công. Trong đó 8 cổ phiếu có biên độ phục hồi hơn 1% so với mức chốt buổi sáng.

Bất ngờ lớn nhất là VPB. Khoảng 5 phút đầu tiên của phiên chiều cổ phiếu này khá bình lặng, duy trì mức giảm hơn 1% từ sáng. Tuy nhiên từ khoảng 1h20 trở đi dòng tiền vào mạnh đột ngột kéo giá tăng dốc đứng. Thanh khoản của VPB chiều nay tăng gấp 6 lần phiên sáng và giá leo cao thêm 5,26%, đảo chiều thành công vượt tham chiếu 3,9%. Một cổ phiếu khác cũng đáng chú ý là PLX, giá bùng nổ mạnh mẽ từ 1h30. Chốt phiên sáng PLX đang giảm 1,81% nhưng đóng cửa tăng 1,42%, tương đương phục hồi riêng chiều nay khoảng 3,29%. Thanh khoản PLX cũng cao gấp 2,5 lần phiên sáng, xác nhận có dòng tiền mạnh vào.

Ngoài hai mã nổi bật nói trên, FPT, GAS là hai blue-chips lớn khác có màn bứt phá khá tốt và đều đóng cửa trên tham chiếu. Nhóm phục hồi mạnh thu hẹp mức giảm có CTG chỉ còn -0,14%, HDB còn -0,38%, SAB còn -0,63%, TCB còn -0,75%... Các cổ phiếu này đều rất yếu trong buổi sáng.

Tổng thể thanh khoản rổ VN30 phiên chiều tăng khoảng 8,4% so với buổi sáng. Độ rộng cải thiện, cổ phiếu “thoát đáy” và phục hồi khá mạnh cho thấy tính chủ động của mức gia tăng thanh khoản này. Thống kê cũng cho thấy một phần ba rổ có mức phục hồi vượt 2% kể từ giá thấp nhất. Rổ này còn 7 mã giảm hơn 1%, tốt hơn nhiều con số 15 mã trong buổi sáng.

Dòng tiền chủ động vẫn mang tính cục bộ rõ ràng.
Dòng tiền chủ động vẫn mang tính cục bộ rõ ràng.

Phần còn lại của thị trường thì không được tốt như vậy. Độ rộng VN-Index cuối phiên vẫn có tới 213 mã giảm và 97 mã tăng (chốt phiên sáng là 230 mã giảm/70 mã tăng). Số cổ phiếu giảm quá 1% là 116 mã (phiên sáng 118 mã). Như vậy xu hướng phục hồi dù có cũng chỉ là biến động nhẹ theo hướng thu hẹp biên độ giảm.

Với sắc đỏ vẫn phủ rộng trên bảng điện, nhà đầu tư vẫn chưa thể hưởng lợi nhiều từ mức tăng mạnh 1,12% (+20,79 điểm) của VN-Index. Dù không mạnh thêm buổi chiều nhưng VIC, VHM vẫn đóng góp áp đảo cho chỉ số này, đem về khoảng 21 điểm. VPB, BSR, GAS, PLX là các blue-chips khác hỗ trợ và bù đắp lại sự suy yếu ở VIC trong phiên chiều.

Một tín hiệu khá tích cực là thanh khoản gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu giá xanh. Nếu không tính giao dịch của 4 mã nhóm Vin, thanh khoản của nhóm tăng giá chiếm 32,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, cao hơn nhiều so với tỷ trọng 17% của phiên sáng. Sàn này cuối phiên ghi nhận 18 cổ phiếu thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và giá tăng từ 1% trở lên (phiên sáng chỉ có 8 mã). BSR tăng 5,94%, VPI tăng 1,79%, POW tăng 2,63%, PVT tăng 6,74%, GEX tăng 1,29%, GMD tăng 3,33%, PVD tăng 3,94%, GEE tăng 6,91%... đều là những cổ phiếu thanh khoản rất cao.

Mặc dù vậy sự chủ động đã không lan tỏa quá rộng. Thống kê toàn sàn HoSE có xấp xỉ 42% cổ phiếu xuất hiện biên độ phục hồi giá từ 1% trở lên so với mức thấp nhất. Lại chỉ có 44% trong số này (gần 70 cổ phiếu) chốt ở vùng giá xanh. Nói cách khác, diễn biến phục hồi vẫn chủ đạo do lực cầu bắt đáy thận trọng dưới tham chiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã tăng mua trở lại lên mức 1.178,8 tỷ đồng trên sàn HoSE, tăng 50% so với phiên sáng trong khi bán ra lại giảm nhẹ. Mức ròng đạt -223,9 tỷ, tốt hơn phiên sáng (-772,6 tỷ). Các cổ phiếu được mua ròng cải thiện là POW +143 tỷ, PVT +69,2 tỷ, VHM +68,8 tỷ, VRE +50,8 tỷ, VIC +44,2 tỷ, BSR +34,6 tỷ. Phía bán ròng có ACB -426,6 tỷ, HPG -284,7 tỷ, FPT -134,2 tỷ, VCB -87,4 tỷ, KDH -71,7 tỷ, GEX -60,4 tỷ.

Nâng tầm chỉ số VN-Index: Hài hòa giữa quy mô vốn hóa và tính đại diện thị trường

14:19, 05/05/2026

Nâng tầm chỉ số VN-Index: Hài hòa giữa quy mô vốn hóa và tính đại diện thị trường

VISRating: Tín dụng thắt chặt gây áp lực lên hồ sơ tín nhiệm của chủ đầu tư bất động sản

14:04, 05/05/2026

VISRating: Tín dụng thắt chặt gây áp lực lên hồ sơ tín nhiệm của chủ đầu tư bất động sản

Trụ vẫn “bóp méo” chỉ số, cơ hội ngắn hạn ngày càng ít

12:11, 05/05/2026

Trụ vẫn “bóp méo” chỉ số, cơ hội ngắn hạn ngày càng ít

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu plx cổ phiếu VIC Cổ phiếu VPB nhận định chứng khoán

Đọc thêm

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

Tăng trưởng tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm Phi tài chính tăng 69,8% vượt trội so với Tài chính (+14,4%), trong bối cảnh Ngân hàng chỉ tăng +13,7% - mức thấp nhất trong nhiều quý, chịu áp lực từ NIM thu hẹp và tăng trưởng tín dụng chậm.

Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

Các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 4 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-111 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtracker Vietnam ETF cũng bị rút ròng gần 51 tỷ đồng.

Nâng tầm chỉ số VN-Index: Hài hòa giữa quy mô vốn hóa và tính đại diện thị trường

Nâng tầm chỉ số VN-Index: Hài hòa giữa quy mô vốn hóa và tính đại diện thị trường

Thực trạng biến động “xanh vỏ đỏ lòng” của VN-Index và thị trường chứng khoán dẫn đến sự khó khăn trong lựa chọn đầu tư của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức...

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Các quỹ đầu tư quốc gia hiện quản lý tổng cộng hơn 13 nghìn tỷ USD tài sản, trở thành một trong những nguồn vốn do chính phủ quản lý lớn nhất trên thị trường tài chính toàn cầu...

Sau PC1, lại thêm 36 triệu cổ phiếu Novaland

Sau PC1, lại thêm 36 triệu cổ phiếu Novaland "ế" giá sàn

Bước sang phiên giao dịch hôm nay, thị giá NVL chỉ còn 17.800 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 13% so với vùng đỉnh.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

Chứng khoán

2

Các ETF rút ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu Việt Nam

Chứng khoán

3

Lực cầu có tín hiệu cải thiện trong nhóm blue-chips

Chứng khoán

4

Quốc hội phải phát huy tinh thần "Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá"

Tiêu điểm

5

Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy