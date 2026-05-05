Lực cầu có tín hiệu cải thiện trong nhóm blue-chips
Kim Phong
05/05/2026, 15:39
Mặt bằng giá cổ phiếu nhóm VN30 chiều nay có cải thiện khá rõ trong bối cảnh thanh khoản tăng hơn 8% so với phiên sáng. Khả năng giữ nhịp cân bằng này giúp VN-Index duy trì độ cao, bất chấp nhóm trụ lớn nhất suy yếu và sắc đỏ vẫn phủ rộng toàn thị trường.
VIC có tín hiệu bị bán khá mạnh ngay khi thị trường mở cửa
trở lại. Giá sụt giảm ở phút giao dịch đầu tiên và trọn thời gian còn lại không
phục hồi được. Đóng cửa VIC vẫn tăng 3,54% so với tham chiếu nhưng thực chất đã
giảm 1,04% so với mức chốt buổi sáng.
Diễn biến sụt giảm của VIC đã làm suy yếu lực đỡ của nhóm trụ
lớn nhất, khi VHM chỉ nhích lên được thêm 1 bước giá ở giao dịch cuối cùng và mức
tăng chung cuộc 6,48% đã có từ sáng. VCB cũng cải thiện không đáng kể so với phiên
sáng, chốt phiên giảm 1,32%. Dù các mã hàng đầu này không có thêm sức kéo,
nhưng khá nhiều cổ phiếu khác trong rổ VN30 cải thiện giá.
Thống kê cho thấy chiều nay có 19/30 mã của rổ blue-chips này
tăng giá so với phiên sáng. Độ rộng cuối phiên ghi nhận 12 mã tăng/17 mã giảm,
tức là 9 cổ phiếu đã đảo chiều thành công. Trong đó 8 cổ phiếu có biên độ phục
hồi hơn 1% so với mức chốt buổi sáng.
Bất ngờ lớn nhất là VPB. Khoảng 5 phút đầu tiên của phiên
chiều cổ phiếu này khá bình lặng, duy trì mức giảm hơn 1% từ sáng. Tuy nhiên từ
khoảng 1h20 trở đi dòng tiền vào mạnh đột ngột kéo giá tăng dốc đứng. Thanh khoản
của VPB chiều nay tăng gấp 6 lần phiên sáng và giá leo cao thêm 5,26%, đảo chiều
thành công vượt tham chiếu 3,9%. Một cổ phiếu khác cũng đáng chú ý là PLX, giá
bùng nổ mạnh mẽ từ 1h30. Chốt phiên sáng PLX đang giảm 1,81% nhưng đóng cửa tăng
1,42%, tương đương phục hồi riêng chiều nay khoảng 3,29%. Thanh khoản PLX cũng
cao gấp 2,5 lần phiên sáng, xác nhận có dòng tiền mạnh vào.
Ngoài hai mã nổi bật nói trên, FPT, GAS là hai blue-chips lớn
khác có màn bứt phá khá tốt và đều đóng cửa trên tham chiếu. Nhóm phục hồi mạnh
thu hẹp mức giảm có CTG chỉ còn -0,14%, HDB còn -0,38%, SAB còn -0,63%, TCB còn
-0,75%... Các cổ phiếu này đều rất yếu trong buổi sáng.
Tổng thể thanh khoản rổ VN30 phiên chiều tăng khoảng 8,4% so
với buổi sáng. Độ rộng cải thiện, cổ phiếu “thoát đáy” và phục hồi khá mạnh cho
thấy tính chủ động của mức gia tăng thanh khoản này. Thống kê cũng cho thấy một
phần ba rổ có mức phục hồi vượt 2% kể từ giá thấp nhất. Rổ này còn 7 mã giảm
hơn 1%, tốt hơn nhiều con số 15 mã trong buổi sáng.
Phần còn lại của thị trường thì không được tốt như vậy. Độ rộng
VN-Index cuối phiên vẫn có tới 213 mã giảm và 97 mã tăng (chốt phiên sáng là 230
mã giảm/70 mã tăng). Số cổ phiếu giảm quá 1% là 116 mã (phiên sáng 118 mã). Như
vậy xu hướng phục hồi dù có cũng chỉ là biến động nhẹ theo hướng thu hẹp biên độ
giảm.
Với sắc đỏ vẫn phủ rộng trên bảng điện, nhà đầu tư vẫn chưa
thể hưởng lợi nhiều từ mức tăng mạnh 1,12% (+20,79 điểm) của VN-Index. Dù không
mạnh thêm buổi chiều nhưng VIC, VHM vẫn đóng góp áp đảo cho chỉ số này, đem về khoảng
21 điểm. VPB, BSR, GAS, PLX là các blue-chips khác hỗ trợ và bù đắp lại sự suy
yếu ở VIC trong phiên chiều.
Một tín hiệu khá tích cực là thanh khoản gia tăng mạnh ở nhóm
cổ phiếu giá xanh. Nếu không tính giao dịch của 4 mã nhóm Vin, thanh khoản của
nhóm tăng giá chiếm 32,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, cao hơn nhiều so với
tỷ trọng 17% của phiên sáng. Sàn này cuối phiên ghi nhận 18 cổ phiếu thanh khoản
vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và giá tăng từ 1% trở lên (phiên sáng chỉ có 8 mã). BSR
tăng 5,94%, VPI tăng 1,79%, POW tăng 2,63%, PVT tăng 6,74%, GEX tăng 1,29%, GMD
tăng 3,33%, PVD tăng 3,94%, GEE tăng 6,91%... đều là những cổ phiếu thanh khoản
rất cao.
Mặc dù vậy sự chủ động đã không lan tỏa quá rộng. Thống kê toàn
sàn HoSE có xấp xỉ 42% cổ phiếu xuất hiện biên độ phục hồi giá từ 1% trở lên so
với mức thấp nhất. Lại chỉ có 44% trong số này (gần 70 cổ phiếu) chốt ở vùng giá
xanh. Nói cách khác, diễn biến phục hồi vẫn chủ đạo do lực cầu bắt đáy thận trọng
dưới tham chiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã tăng mua trở lại lên mức
1.178,8 tỷ đồng trên sàn HoSE, tăng 50% so với phiên sáng trong khi bán ra lại
giảm nhẹ. Mức ròng đạt -223,9 tỷ, tốt hơn phiên sáng (-772,6 tỷ). Các cổ phiếu được
mua ròng cải thiện là POW +143 tỷ, PVT +69,2 tỷ, VHM +68,8 tỷ, VRE +50,8 tỷ,
VIC +44,2 tỷ, BSR +34,6 tỷ. Phía bán ròng có ACB -426,6 tỷ, HPG -284,7 tỷ, FPT
-134,2 tỷ, VCB -87,4 tỷ, KDH -71,7 tỷ, GEX -60,4 tỷ.
Trụ vẫn "bóp méo" chỉ số, cơ hội ngắn hạn ngày càng ít
Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ
Tăng trưởng tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm Phi tài chính tăng 69,8% vượt trội so với Tài chính (+14,4%), trong bối cảnh Ngân hàng chỉ tăng +13,7% - mức thấp nhất trong nhiều quý, chịu áp lực từ NIM thu hẹp và tăng trưởng tín dụng chậm.
Nâng tầm chỉ số VN-Index: Hài hòa giữa quy mô vốn hóa và tính đại diện thị trường
Thực trạng biến động “xanh vỏ đỏ lòng” của VN-Index và thị trường chứng khoán dẫn đến sự khó khăn trong lựa chọn đầu tư của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: