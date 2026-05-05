Lực cầu có tín hiệu cải thiện trong nhóm blue-chips

Mặt bằng giá cổ phiếu nhóm VN30 chiều nay có cải thiện khá rõ trong bối cảnh thanh khoản tăng hơn 8% so với phiên sáng. Khả năng giữ nhịp cân bằng này giúp VN-Index duy trì độ cao, bất chấp nhóm trụ lớn nhất suy yếu và sắc đỏ vẫn phủ rộng toàn thị trường.

VIC có tín hiệu bị bán khá mạnh ngay khi thị trường mở cửa trở lại. Giá sụt giảm ở phút giao dịch đầu tiên và trọn thời gian còn lại không phục hồi được. Đóng cửa VIC vẫn tăng 3,54% so với tham chiếu nhưng thực chất đã giảm 1,04% so với mức chốt buổi sáng.

Diễn biến sụt giảm của VIC đã làm suy yếu lực đỡ của nhóm trụ lớn nhất, khi VHM chỉ nhích lên được thêm 1 bước giá ở giao dịch cuối cùng và mức tăng chung cuộc 6,48% đã có từ sáng. VCB cũng cải thiện không đáng kể so với phiên sáng, chốt phiên giảm 1,32%. Dù các mã hàng đầu này không có thêm sức kéo, nhưng khá nhiều cổ phiếu khác trong rổ VN30 cải thiện giá.

Thống kê cho thấy chiều nay có 19/30 mã của rổ blue-chips này tăng giá so với phiên sáng. Độ rộng cuối phiên ghi nhận 12 mã tăng/17 mã giảm, tức là 9 cổ phiếu đã đảo chiều thành công. Trong đó 8 cổ phiếu có biên độ phục hồi hơn 1% so với mức chốt buổi sáng.

Bất ngờ lớn nhất là VPB. Khoảng 5 phút đầu tiên của phiên chiều cổ phiếu này khá bình lặng, duy trì mức giảm hơn 1% từ sáng. Tuy nhiên từ khoảng 1h20 trở đi dòng tiền vào mạnh đột ngột kéo giá tăng dốc đứng. Thanh khoản của VPB chiều nay tăng gấp 6 lần phiên sáng và giá leo cao thêm 5,26%, đảo chiều thành công vượt tham chiếu 3,9%. Một cổ phiếu khác cũng đáng chú ý là PLX, giá bùng nổ mạnh mẽ từ 1h30. Chốt phiên sáng PLX đang giảm 1,81% nhưng đóng cửa tăng 1,42%, tương đương phục hồi riêng chiều nay khoảng 3,29%. Thanh khoản PLX cũng cao gấp 2,5 lần phiên sáng, xác nhận có dòng tiền mạnh vào.

Ngoài hai mã nổi bật nói trên, FPT, GAS là hai blue-chips lớn khác có màn bứt phá khá tốt và đều đóng cửa trên tham chiếu. Nhóm phục hồi mạnh thu hẹp mức giảm có CTG chỉ còn -0,14%, HDB còn -0,38%, SAB còn -0,63%, TCB còn -0,75%... Các cổ phiếu này đều rất yếu trong buổi sáng.

Tổng thể thanh khoản rổ VN30 phiên chiều tăng khoảng 8,4% so với buổi sáng. Độ rộng cải thiện, cổ phiếu “thoát đáy” và phục hồi khá mạnh cho thấy tính chủ động của mức gia tăng thanh khoản này. Thống kê cũng cho thấy một phần ba rổ có mức phục hồi vượt 2% kể từ giá thấp nhất. Rổ này còn 7 mã giảm hơn 1%, tốt hơn nhiều con số 15 mã trong buổi sáng.

Dòng tiền chủ động vẫn mang tính cục bộ rõ ràng.

Phần còn lại của thị trường thì không được tốt như vậy. Độ rộng VN-Index cuối phiên vẫn có tới 213 mã giảm và 97 mã tăng (chốt phiên sáng là 230 mã giảm/70 mã tăng). Số cổ phiếu giảm quá 1% là 116 mã (phiên sáng 118 mã). Như vậy xu hướng phục hồi dù có cũng chỉ là biến động nhẹ theo hướng thu hẹp biên độ giảm.

Với sắc đỏ vẫn phủ rộng trên bảng điện, nhà đầu tư vẫn chưa thể hưởng lợi nhiều từ mức tăng mạnh 1,12% (+20,79 điểm) của VN-Index. Dù không mạnh thêm buổi chiều nhưng VIC, VHM vẫn đóng góp áp đảo cho chỉ số này, đem về khoảng 21 điểm. VPB, BSR, GAS, PLX là các blue-chips khác hỗ trợ và bù đắp lại sự suy yếu ở VIC trong phiên chiều.

Một tín hiệu khá tích cực là thanh khoản gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu giá xanh. Nếu không tính giao dịch của 4 mã nhóm Vin, thanh khoản của nhóm tăng giá chiếm 32,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, cao hơn nhiều so với tỷ trọng 17% của phiên sáng. Sàn này cuối phiên ghi nhận 18 cổ phiếu thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và giá tăng từ 1% trở lên (phiên sáng chỉ có 8 mã). BSR tăng 5,94%, VPI tăng 1,79%, POW tăng 2,63%, PVT tăng 6,74%, GEX tăng 1,29%, GMD tăng 3,33%, PVD tăng 3,94%, GEE tăng 6,91%... đều là những cổ phiếu thanh khoản rất cao.

Mặc dù vậy sự chủ động đã không lan tỏa quá rộng. Thống kê toàn sàn HoSE có xấp xỉ 42% cổ phiếu xuất hiện biên độ phục hồi giá từ 1% trở lên so với mức thấp nhất. Lại chỉ có 44% trong số này (gần 70 cổ phiếu) chốt ở vùng giá xanh. Nói cách khác, diễn biến phục hồi vẫn chủ đạo do lực cầu bắt đáy thận trọng dưới tham chiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay đã tăng mua trở lại lên mức 1.178,8 tỷ đồng trên sàn HoSE, tăng 50% so với phiên sáng trong khi bán ra lại giảm nhẹ. Mức ròng đạt -223,9 tỷ, tốt hơn phiên sáng (-772,6 tỷ). Các cổ phiếu được mua ròng cải thiện là POW +143 tỷ, PVT +69,2 tỷ, VHM +68,8 tỷ, VRE +50,8 tỷ, VIC +44,2 tỷ, BSR +34,6 tỷ. Phía bán ròng có ACB -426,6 tỷ, HPG -284,7 tỷ, FPT -134,2 tỷ, VCB -87,4 tỷ, KDH -71,7 tỷ, GEX -60,4 tỷ.