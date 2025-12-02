Khối ngoại vẫn bán ròng khớp lệnh gần 8.000 tỷ đồng trong tháng 11

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 6881.1 tỷ đồng trong tháng 11/2025, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 7966.6 tỷ đồng.

Thống kê diễn biến thị trường tháng 11 cho thấy, VN-Index kết thúc tháng 11/2025 tại 1.680,50 điểm, tăng 40,85 điểm (+2,49%), ngắt chuỗi 2 tháng giảm liên tiếp và lấy lại phần lớn mức điểm đã mất trong tháng 9-10/2025; tuy nhiên, đà hồi phục diễn ra trong bối cảnh dòng tiền suy yếu rõ rệt.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên VN-Index chỉ đạt 20.009 tỷ đồng/phiên, giảm sâu -35,5% so với tháng trước và thấp hơn 33,3% so với trung bình 5 tháng gần nhất.

Tính trên 3 sàn, thanh khoản bình quân phiên tháng 11 đạt 25.296 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh là 22.236 tỷ đồng/phiên, tiếp tục giảm -34,5% so với tháng 10 và thấp hơn -37,2% so với trung bình 5 tháng. Điều này cho thấy tâm lý giao dịch thận trọng vẫn bao trùm, dù thị trường phục hồi về mặt điểm số với đóng góp lớn (gần 40 điểm) từ VIC và VPL.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 6881.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 7966.6 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VNM, FPT, PVD, VPB, MSN, TCX, DGW, SHB, E1VFVN30.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: STB, VCI, MBB, VRE, VIX, VND, HDB, VHM, GEX.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2613.4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 3064.9 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VCI, VHM, MBB, VRE, STB, VJC, VCB, ACB, DGC, CTG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: HPG, SHB, VPB, VIX, FPT, VNM, CII, PVD, VIC.

Tự doanh mua ròng 1516.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1399.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm CII, FPT, TCB, POW, MWG, HPG, VIX, STB, MBB, GMD.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HDB, E1VFVN30, VHM, ACB, DXG, VIC, OCB, MSH, FRT, VCB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 7978.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 9632.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, VNM, PVD, TCX, TCH, HPG, VJC, VPL, POW, DGW.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VIX, STB, SHB, HDB, SSI, VCI, VCB, VND, VIC, MBB.

Giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HoSE (tỷ đồng).

Trong tháng 11/2025, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển ra khỏi các ngành dẫn dắt (Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán...) và tìm đến các nhóm ngành có quy mô vốn hóa vừa và nhỏ.

Dòng tiền có xu hướng giảm ở các ngành chủ chốt. Tại Ngân hàng, tỷ trọng dòng tiền giảm xuống 21,3% từ mức ổn định 24,4% trong 2 tháng trước, cho thấy sự rút lui nhẹ của dòng tiền. Giá cổ phiếu ngành này cũng điều chỉnh -3,10% trong tháng. Với chứng khoán, dòng tiền sụt giảm từ 17,3% về 16,0%, giá giảm -0,95%.

Với Bất động sản: Tỷ trọng dòng tiền giảm về 18,4% từ mức đỉnh 20,7% của tháng 10, tuy nhiên giá cổ phiếu vẫn tăng +6,02% với đóng góp lớn từ VIC.

Xây dựng, Thép, Thực phẩm: Cùng ghi nhận dòng tiền đi ngang hoặc giảm nhẹ, phản ánh sự thận trọng của dòng tiền.

Dòng tiền chuyển hướng sang một số ngành nhỏ. Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí: Là ngành nổi bật nhất tháng 11 với tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng vọt từ 1,8% lên 2,4% - mức cao nhất 4 tháng, đi kèm mức tăng giá +9,0%, dẫn dắt bởi PVD (+23,3%).

Hàng không: Dòng tiền tăng trở lại ở mức nhẹ từ nền thấp, giá cổ phiếu Hàng không tăng +2,96% (chủ yếu nhờ VJC).

Trong tháng 11/2025, dòng tiền có xu hướng rút khỏi cả 3 nhóm vốn hóa, đặc biệt là nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, trong bối cảnh chỉ số hồi phục nhưng thanh khoản suy yếu rõ rệt, trong đó:

Nhóm VN30 tăng mạnh nhất về chỉ số (+3,39%) nhưng giá trị giao dịch bình quân khớp lệnh giảm -27,1% (tương ứng -6.453,6 tỷ đồng) - mức giảm thấp nhất trong ba nhóm. Tuy nhiên, tỷ trọng dòng tiền vào nhóm này giảm về 52,3% từ mức 54,6% tháng trước, cho thấy dù dòng tiền vẫn ưu tiên nhóm vốn hóa lớn, nhưng lực cầu thực tế cũng đang suy yếu.

Nhóm VNMID chỉ số tăng nhẹ (+1,24%) nhưng thanh khoản giảm rất mạnh: -32,5% (tương ứng -3.769,7 tỷ đồng), kéo tỷ trọng dòng tiền lùi về 39,2%. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp dòng tiền rút khỏi nhóm mid-cap.

Nhóm VNSML thậm chí còn giảm điểm (-1,14%) và giá trị giao dịch bình quân khớp lệnh lao dốc -27,1% - mạnh tương đương VNMID dù quy mô nhỏ hơn (giảm 432 tỷ đồng). Tỷ trọng dòng tiền giữ ở mức thấp 8,4%, cho thấy nhóm vốn hóa nhỏ vẫn chưa hấp dẫn dòng tiền trở lại.