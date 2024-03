Khối ngoại xả không ngơi tay, bán ròng tiếp 921 tỷ 3 sàn

Áp lực bán có tín hiệu tăng nhẹ trong phiên chiều nhưng vẫn chưa đủ để gây sức ép nào rõ rệt. HoSE khớp tăng khoảng 6% so với buổi sáng và VN-Index đỏ nhẹ 1,1 điểm lúc đóng cửa. Điểm tích cực là độ rộng vẫn thể hiện sự phân hóa, nhưng khối ngoại đang duy trì cường độ bán ròng rất lớn.

Lượng cổ phiếu mới về tài khoản chiều nay hầu hết là lỗ nhưng mức lỗ vẫn chưa nhiều. Lượng hàng khổng lồ phải chiều mai mới về và hiện đang lời tốt. Do đó có thể phải đến mai áp lực cộng dồn mới lớn.

Hai sàn niêm yết chỉ khớp thêm khoảng 10.504 tỷ đồng, tăng 3% so với phiên sáng. Riêng HoSE khớp 9.809 tỷ đồng, tăng 6%. Đây là phiên chiều thanh khoản thấp nhất trong 9 phiên vừa qua.

Lực bán hạ giá có tín hiệu tăng trong buổi chiều. Đầu tiên là độ rộng, chốt phiên sáng VN-Index có 235 mã tăng/194 mã giảm nhưng cuối phiên là 216 mã tăng/242 mã giảm. Thứ hai, phiên sáng sàn HoSE mới có 52 mã giảm hơn 1% thì đóng cửa là 82 mã. Ngay trong rổ VN30, có tới 18 mã tụt giá so với buổi sáng, chỉ 8 mã tăng cao hơn. VN30-Index chốt phiên giảm 0,08% với 9 mã tăng/16 mã giảm, cũng kém hơn buổi sáng.

Điều may mắn cho VN-Index là hai trụ VIC và VHM chiều nay tích cực: VIC tăng riêng buổi chiều tới 2,51% so với giá chốt buổi sáng, đảo chiều thành công thành tăng 1,95% so với tham chiếu. VHM bứt phá thêm 1,54%, thành tăng 1,9% lúc đóng cửa. Hai cổ phiếu này vẫn rất lớn, VHM vốn hóa đứng thứ 3 và VIC đứng thứ 5 trong VN-Index, nhờ đó đỡ được 1,7 điểm.

Nhóm cổ phiếu trụ hôm nay chỉ có VHM và VIC là mạnh.

Dù vậy số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn nhiều hơn, dù biên độ không quá nhiều. VCB tụt thêm 0,32% nữa, giảm chung cuộc 0,54%. VNM tụt thêm 0,44%, từ xanh thành đỏ 0,15%. VPB tụt 0,82% thành giảm 0,27% so với tham chiếu. MSN thậm chí rơi tới 1,53% thành giảm 0,64% chung cuộc. GAS, CTG, MWG, VRE… cũng yếu hơn đáng kể so với phiên sáng. Thậm chí, mạnh như HPG chiều nay cũng tụt mất 2,3%, co hẹp mức tăng lại còn 0,68% so với tham chiếu…

Nhìn chung việc cổ phiếu hạ độ cao trong phiên chiều là điều không khó đoán. Sẽ có những nhà đầu tư chưa bán hôm qua phải ra quyết định hôm nay sau khi giá hồi lại. Những nhà đầu tư có sẵn hàng và bắt đáy được giá tốt chiều qua cũng có thể lướt ngay T1… Thị trường dù đạt thanh khoản cực cao và có phục hồi phiên hôm qua nhưng cũng không có gì đảm bảo chắc chắn đã điều chỉnh xong. Do đó việc hạ tỷ trọng dần khi giá phục hồi là điều bình thường.

Các cổ phiếu chịu áp lực giảm rõ nhất hôm nay vẫn là những mã ngược dòng hoặc đang có lợi thế tăng tốt từ trước, tức là nhà đầu tư vẫn còn có lời nếu mua và giữ dài thời gian qua. Nhóm bất động phiên trước đi ngược dòng, hôm nay DIG, VRE, PDR, DXG, HDC, NVL, NLG… quay đầu cả loạt, đều giảm trên 1% với thanh khoản từ 100 tỷ tới 800 tỷ đồng. Cổ phiếu chứng khoán như VIX, SSI, VCI tiếp tục lao dốc. Ngược lại phía tăng cũng không ít cổ phiếu mạnh: NKG, EIB, CII, VHM, HSG, VIC, BCG, PHR, HCM là các mã tăng trên 1% với thanh khoản đều vượt trăm tỷ đồng. Như vậy sức mạnh cũng có sự phân hóa đáng kể và không mang tính nhóm ngành nhiều mà dựa trên cung cầu cụ thể.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay gây bất ngờ lớn khi bán ròng tới 872 tỷ đồng trên HoSE và thêm cả HNX, UPCOM là tới trên 921 tỷ đồng. Phiên giảm cực mạnh hôm qua khối này chỉ bán ròng khoảng 127 tỷ đồng ở HoSE. Tuần trước khối này cũng bán ròng lớn hơn 2.500 tỷ đồng nhưng là có giao dịch tái cơ cấu ETF ngoại. Việc duy trì sức ép bán lúc này tuy không hẳn là tạo sức ép quá lớn, nhưng khối ngoại gần đây lướt sóng rất nhiều. Các mã bị bán mạnh phiên này là FUEVFVND -451,6 tỷ, SSI -159,2 tỷ, VRE -85,5 tỷ, VPB -79,4 tỷ, PVD -74,9 tỷ, CTG -72,4 tỷ, HPG -72,3 tỷ… Bên mua có VIC +195,3 tỷ, NKG +88 tỷ, PLX +72,6 tỷ.