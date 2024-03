Khối ngoại xả ròng đột biến 1.900 tỷ đồng, cá nhân không "ngán", gom 1587.7 tỷ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/03/2024, chỉ số Vn-Index tăng 0,07% đóng cửa ở mức 1.283,09 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 24.022 tỷ đồng. Giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 26.580,0 tỷ đồng, tăng +10,2% so với phiên liền trước, nhưng giảm -13,5% so với trung bình 5 phiên và -11,2% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo ngành, thanh khoản giảm ở ngành Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản, Thiết bị điện, Nuôi trồng nông & hải sản, Nhựa cao su & sợi, nhưng chỉ có Ngân hàng và Bất động sản giảm điểm. Ngược lại, Xây dựng, Thép, Bán lẻ, Kho bãi hậu cần & bảo dưỡng có thanh khoản và giá cùng tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1864.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 898.3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng cá nhân & Gia dụng, Ô tô và phụ tùng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VSC, HSG, MWG, TPB, PTB, DPG, PLX, KDH, VCB, NLG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MSN, VHM, GEX, VNM, VRE, VCI, HPG, DGW, STB.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng 1587.7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1343.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 15/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MSN, VHM, GEX, HPG, NVL, EIB, VNM, STB, VRE, VIC.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 3/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bảo hiểm, Dầu khí. Top bán ròng có: VSC, HSG, DXG, MWG, VCB, PTB, PLX, DPG, BAF.

Tự doanh bán ròng 137.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 369.7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Y tế. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, FUESSVFL, FUESSV30, CII, DBC, TCH, DIG, TNH, PHR, HAX. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FPT, HPG, VPB, TCB, MBB, NLG, SSI, VCB, HDB, VIC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 429.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 75.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có NVL, EIB, EVF, HPG, MSN, PC1, STB, FUESSV30, MWG, HDG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hóa chất. Top mua ròng có FUEVFVND, VCB, MBB, DXG, HSG, CTG, VNM, DPM, FRT, BVH.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 429.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 75.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có NVL, EIB, EVF, HPG, MSN, PC1, STB, FUESSV30, MWG, HDG. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hóa chất. Top mua ròng có FUEVFVND, VCB, MBB, DXG, HSG, CTG, VNM, DPM, FRT, BVH.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.753,6 tỷ đồng, tăng +136,4% so với phiên hôm qua và đóng góp 17,9% tổng giá trị giao dịch. Trong đó, hơn 50% tổng giá trị thuộc về MSN với gần 39,6 triệu cổ phiếu được bán thỏa thuận bởi Tổ chức nước ngoài. Bên mua đối ứng là Tổ chức nước ngoài, Tổ chức trong nước (bao gồm Tự doanh) và nhà đầu tư cá nhân.

Một số cổ phiếu có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý khác là VIX, MSB, VPB, EIB, NAB.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Thép, Xây dựng, Bán lẻ, Thực phẩm, Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng, Hóa chất, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Dệt may, Viễn thông trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Ngân hàng, Nuôi trồng nông & hải sản, Thiết bị điện, Nhựa, cao su & sợi.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng giá trị giao dịch tăng ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa vừa VNMID.