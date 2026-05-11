Khởi tố vụ án xả chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự "Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa. Ba bị can liên quan cũng đã bị khởi tố, trong đó có một người quốc tịch Trung Quốc...

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, đơn vị đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường tại trang trại đóng trên địa bàn thôn Tượng Liên 1 và thôn Tượng Sơn 3, xã Thạch Quảng. Đây là một trong những cơ sở chăn nuôi lợn lớn nhất tỉnh với tổng diện tích khoảng 109 ha; riêng khu vực chăn nuôi rộng hơn 20 ha, mỗi ngày phát sinh một lượng khổng lồ nước thải và chất thải.

Trong đợt kiểm tra thực tế vào ngày 24/4, lực lượng chức năng phát hiện một đường dẫn nước thải và phân lợn chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra khu vực bãi đất rộng hàng nghìn mét vuông phía Tây Bắc trạm xử lý nước thải khu D.

Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa xả thải trực tiếp ra môi trường chưa qua xử lý

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, khu vực tập kết chất thải rộng khoảng 7.307 m2 với tổng khối lượng chất thải chưa xử lý lên tới 8.544,5 m3. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, tổng khối lượng chất thải ước tính khoảng 5.859 tấn. Các đối tượng đã lợi dụng địa hình đồi núi và ao trũng nằm cách xa khu dân cư phía sau hệ thống xử lý để tập kết, xả thải trái phép nhằm giảm tải cho hệ thống xử lý môi trường.

Quá trình điều tra làm rõ, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi vi phạm là do hệ thống xử lý nước thải của trang trại đã xuống cấp, không đáp ứng được công suất so với lượng chất thải phát sinh quá lớn.

Tại cơ quan điều tra, bị can Huang Qi Lei (tức Hoàng Khởi Lôi, sinh năm 1983, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc thiết bị môi trường của công ty, khai nhận đã trực tiếp chỉ đạo việc bơm nước phân chưa qua xử lý từ hệ thống và ao sự cố lên khu vực đồi khu D. Hành vi này được thực hiện kéo dài từ năm 2023.

Theo đó, từ năm 2023 đến 2024, Hoàng Khởi Lôi chỉ đạo Hà Thị Thục Huyền (sinh năm 1995, quản lý bộ phận xử lý nước thải) thực hiện. Đến năm 2025, khi Huyền nghỉ sinh, Lê Văn Quốc (sinh năm 1989, công nhân bộ phận xử lý nước thải) là người được giao trực tiếp bơm, xả chất thải.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra

Ngày 8/5, dựa trên kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định đây là chất thải rắn thông thường cùng các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hoàng Khởi Lôi, Lê Văn Quốc và Hà Thị Thục Huyền về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Khởi Lôi và Lê Văn Quốc. Riêng Hà Thị Thục Huyền được áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Hành vi xả thải với khối lượng đặc biệt lớn trong thời gian dài không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân xã Thạch Quảng và các địa bàn lân cận. Chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý thẩm thấu vào đất, ao hồ và nguồn nước có nguy cơ cao gây ô nhiễm kéo dài.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan. Phòng Cảnh sát kinh tế cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi xả thải trái phép trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.